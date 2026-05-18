KIWI design、日本のVRクリエイター支援プロジェクトを始動。第一弾としてVRChatピアニスト「ともしょう」氏と提携

KIWIDESIGN(HONGKONG)LIMITED

世界的なVR周辺機器ブランドであるKIWI design（本社：中国・深セン・香港）は、日本市場における「真のローカライズ」とVR文化への貢献を目的とし、仮想世界で活動する個人クリエイターを多角的に支援する「クリエイター・サポート・プログラム」の開始をお知らせいたします。

その第一弾として、ソーシャルVR「VRChat」を中心に、心温まるピアノ演奏で多くのユーザーを魅了するピアニスト・ともしょう氏とのパートナーシップを締結いたしました。

■ プログラムの理念：VRブームを超えた先にある「人の温もり」を支える

テクノロジーの進化と共に、VRを取り巻く熱狂は形を変えていきます。しかし、KIWI designは確信しています。たとえ「VR」という言葉の流行が落ち着いたとしても、仮想世界で育まれた「人との繋がり」や、そこで奏でられる「音楽」、そして人々の「温もり」が消えることはありません。

私たちは、自社の製品を単なる「周辺機器」とは考えていません。ハードウェアは、クリエイターが輝くための舞台であり、そこで展開されるコンテンツや表現こそがVR世界の魂です。KIWI designは、この「魂」を支えるインフラとして、日本のVR文化に深く根差し、プレイヤーの日常に溶け込むブランドを目指します。

■ 第一弾パートナー：ピアニスト・ともしょう氏との共創

本プログラムの最初のパートナーとしてお迎えしたともしょう氏は、「VRピアニスト」としてVRChat内で音楽による特別な時間を提供し続けています。

ともしょう氏の「心地よい音色を届ける」という情熱と、KIWI designの「快適な装着感で没入を支える」というミッションが共鳴し、今回の提携が実現しました。今後は、演奏イベントへの機材サポートや共同での情報発信を通じ、メタバースにおける音楽体験の質を向上させる取り組みを行ってまいります。

ともしょう氏 公式サイト: https://www.tomoshou.jp/

■ 今後の展望：ソフトウェア・仮想空間への支援拡大

今回の提携は、KIWI designによる長期的な支援計画の始まりに過ぎません。今後は個人クリエイターに留まらず、仮想空間内のイベント、VRSNS上のワールド制作、あるいはソフトウェア開発といった「仮想空間のプラットフォーム」へのスポンサーシップも視野に入れています。

私たちは、日本のユーザーが創り上げる多様で繊細なVRエコシステムを尊重し、ハードウェアメーカーの枠を超えて、コミュニティの成長を共に支えるパートナーでありたいと考えています。

■ 超メタフェス 2026 へのご案内

2026年5月23日に秋葉原で開催される「超メタフェス 2026」のKIWI designブースでは、本プログラムの詳細や、ともしょう氏とのコラボレーションに関連した展示を実施いたします。ぜひ会場で、KIWI designが描くVRの未来と、コミュニティへの想いに触れていただければ幸いです。

■ KIWI designについて

KIWI designは、世界中のVRユーザーに「より快適な体験」を届けることをミッションとしたVR周辺機器のリーディングカンパニーです。特許取得済みの独自設計と、ユーザーフィードバックを最優先した製品開発により、世界100カ国以上で愛用されています。MetaのMade for Meta公式認定パートナーとして、高い品質基準のもとで製品を提供しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

KIWI design マーケティングチーム

kaku.guo@kiwidesign.jp

公式サイト：https://www.kiwidesign.com/

アマゾン公式店舗：https://www.amazon.co.jp/kiwidesign/

【関連リンク】

ともしょう氏 公式サイト：https://www.tomoshou.jp/(https://www.tomoshou.jp/)

株式会社往来（出展協力）：https://ouraivr.com/(https://ouraivr.com/)