新宿で涼しく、リゾート気分の夏休みを。「夏旅応援」宿泊プランを販売屋外プールや寛ぎスペースSKY PLAZA IBASHO、文化体験など、夏限定ホテルステイ

株式会社京王プラザホテル

https://www.keioplaza.co.jp/stay/plan/natsutabi_2026/

株式会社京王プラザホテル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若林克昌）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）まで、「新宿×リゾート」をコンセプトにした夏季限定宿泊プラン「夏旅応援」を販売いたします。昨今の国際情勢の影響により、夏休みの旅行は、海外旅行から国内旅行へシフトすることが予想されています。こうした市場環境を受け、当ホテルでは、アクセス至便な新宿にありながら、街中の喧騒や混雑から離れ、快適で多様な時間を過ごせる滞在価値に着目しました。そこで本プランでは、遠出をしなくても、都心にいながらリゾートのような非日常と開放感を楽しむ、夏のホテルステイを提案いたします。

本プランでは、館内に揃う多彩な施設や体験を通じて、遊ぶ・寛ぐ・味わう、そして新たな発見にも出会える滞在をご提供いたします。本館7階屋上にある屋外プールや2024年3月のオープン以来、幅広い世代からご好評をいただいている寛ぎスペースSKY PLAZA IBASHOなど、広々としたホテル空間を思い思いにご利用いただけます。さらに、一室につき6,000円分の館内利用券が付いており、レストランでのお食事はもちろん、茶室での点茶体験やアートワークショップといった文化体験への参加など、お客様それぞれのスタイルでホテルステイをお楽しみいただけます。ご宿泊いただく客室は2026年３月に改装したスタンダードルームやスーペリアルーム、高層階に位置するデラックスルーム、５名様までご宿泊可能なラグジュアリーファミリールームなど、人数やご利用シーンによって様々なタイプからお選びいただけます。

「夏旅応援 ～館内利用券付～」 宿泊プラン概要

ホテル館内で利用できる6,000円分の利用券が付いた宿泊プランで、家族旅行、女子旅、カップル旅行など幅広いニーズに対応しています。館内利用券を使ってお食事やスイーツブッフェ、アフタヌーンティーの利用はもちろん、各種体験イベントなど、思い思いのホテルステイを楽しんでいただけます。

■期 間： 7月1日(水)～9月30日(水)

■料 金： スタンダードルーム 2名1室利用時（1名様あたり）24,900円～

スーペリアルーム 3名1室利用時（1名様あたり）20,400円～

（2階レストランでのご朝食、サービス料・税金込み）

■内 容： 一室につき6,000円分の館内利用券*

7階／スカイプールのご利用

47階／SKY PLAZA IBASHOのご利用

チェックイン15:00／ チェックアウト11:00

*館内利用券対象施設：直営レストラン・バーラウンジ、インルームダイニング、フードブティック＜ポピンズ＞、ロビーギャラリー（ワークショップ）、茶室＜松風庵＞ ほか

※各商品によって料金が異なります。差額分は、現金、クレジットカード等でお支払いください。

※お釣り、およびご滞在中にご利用にならなかった場合の払い戻しはできません(換金不可・転売不可のクーポンです)。

※宿泊料金のお支払いへのご利用はできません。

※館内利用券は滞在期間中のみご利用可能です。

■7階／スカイプール概要

■営業期間:7月4日(土)～9月6日(日)

■営業時間：9:00～20:00 (19:30最終入場)

■利用対象:ご宿泊者（一部除く） ※外来利用不可

■設 備：メインプール 17.0m×9.0m 平均水深1.2m

幼児用円形プール 約6m/径（深さは大人のひざ程度）

女子更衣室（シャワーブース5室）

男子更衣室（シャワーブース3室）

※営業期間・時間は、予告なく変更になる場合がございます。

また、悪天候など、利用を中止する場合がございます。

ホテル本館7階の屋上に位置する、屋上緑化された開放的なプールです。西新宿高層ビルに囲まれながら非日常の気分を味わうことができる都会のリゾートとして隠れた人気スポットで、ホテルならではの高級感とドラマチックな景色を楽しむことができるとご好評をいただいています。

■47階／SKY PLAZA IBASHO 概要

■施設概要/ライブラリー、ラウンジ、ガーデン、パーク、マルチパーパス、ホール

席数/231席 総面積/約1,100平方メートル

※全面禁煙 ※キャッシュレス対応 ※飲食持ち込み不可

■営業時間 デイタイム 8:00 ～ 16:30 ／ ナイトタイム 17:00 ～ 22:00（ラストオーダー 21:30）

■ビジター料金 ※税金込

デイタイム（平日） 2,000円

デイタイム（土日祝） 2,500円

ナイトタイム（全日） 5,000円

※ビジター利用は事前予約制となります

※ビジターはデイタイムとナイトタイムの間は完全入れ替え制となります。

URL：https://www.keioplaza.co.jp/stay/sky_plaza_ibasho.html

2024年3月にオープンした、「思い思いのスタイルで、思い思いに過ごす、あなたの居場所」をデザインコンセプトとした寛ぎスペースです。約1,100平方メートル の広々とした空間で６つのゾーンに分かれており、ご宿泊のお客様だけでなく、外来のお客様も思い思いのスタイルで自由に過ごすことができます。ゾーンは、電源やUSBポートを備えたワーキングに最適な「ライブラリー」、ハンモックやランタンなどを配置しアウトドアの雰囲気が味わえる「パーク」、個室でのオンライン会議やカラオケなどを有料で利用できる「マルチパーパス」などで構成されています。また、IBASHOでは、フリーのソフトドリンクのほか、スターバックスの豊かなコーヒー体験を提供する「We Proudly Serve Starbucks(R)コーヒープログラム」により、スターバックスのコーヒー豆を使用していれたカフェ ラテやカプチーノをお楽しみいただけます。さらに、バーカウンターが設置されており、ビールやカクテルなどのアルコールやスナックを有料で提供いたします。さらに、2026年の夏は、夏季限定で約5,000冊の漫画が設置されます。

■文化体験概要

＜文化体験ワークショップ＞

本館3階アートロビーで開催しているアーティストによる文化体験ワークショップです。日本文化や歳時記をテーマに、毎月異なるアート作品をご自身で作り上げていただく体験ワークショップを毎月開催しており、当日参加も可能な気軽さからご好評をいただいています。

https://www.keioplaza.co.jp/event/journey_into_japan/

＜点茶体験＞

本館10階＜松風庵＞は、1971年の京王プラザホテル開業当時から設けられた伝統的な茶室です。少人数制で茶道師範による解説を聞きながら抹茶と和菓子をお楽しみいただく「茶道体験」、お客様自身に抹茶を点てる体験ができる「点茶体験」の2種を提供しています。

https://www.keioplaza.co.jp/guide/shofuan/

■京王プラザホテルについて

【会社概要】

社名：株式会社京王プラザホテル

所在地：東京都新宿区西新宿2-2-1

代表取締役社長：若林克昌

京王プラザホテル開業：1971年6月5日

事業内容：国際観光ホテル整備法に基づくホテル業及び付帯事業

会社ホームページ：https://www.keioplaza.co.jp/