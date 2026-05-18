サッカー日本代表デザインの『ビオレ 冷タオル』が数量限定で登場！ ～『ビオレ 冷タオル』で、夏場のスポーツ観戦を快適に～
花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、2026年5月23日より、のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1『ビオレ 冷タオル』から、サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品『ビオレ 冷タオル サッカー日本代表デザイン』を数量限定で発売いたします。
「SAMURAI BLUE」のイメージカラーであるブルーの「冷タオル」で、夏のサッカー観戦やスポーツ時に笑顔で楽しく過ごしていただけるよう、サポーターの皆さまに喜びと快適を提供してまいります。
*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）
■発売の背景
2026年の夏も過酷な暑さが予想される中、スポーツシーンにおける暑熱対策の重要性は高まっていると考えられます。本商品は、日本中が熱狂するサッカーシーンでサポーターの皆さまに快適に楽しんでもらえるよう、商品を通じたお役立ちを拡大してまいります。
ビオレは、肌を「人と人」「人と社会」がつながるための大切なコミュニケーションツールであり、暮らしを支えるヒューマン・インターフェイスであると捉え、肌を通して社会とのつながりを広げるために、さまざまな活動やモノづくりに取り組んでいます。今後も、多くの方々が夏をより快適に過ごせるようにサポートしてまいります。
■商品特長
ビオレ 冷タオル サッカー日本代表デザイン
のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1 冷却シート
- 首にかけて使える50cmの大判シート（50cm×20cm）
- 厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。
- 気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続ける
- タオルカラー ブルー
- ５包入り
- 無香性
- ヒアルロン酸配合
- メントール配合でひんやり感長続き
*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）
個装デザイン
■発売日
2026年5月23日 数量限定発売
■取扱店
全国発売。JFA STORE、blue-ing!など。
※お取扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください
※数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください
【サイト】
■ビオレ冷シリーズ ブランドサイト
https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/?cid=bioresheets_prtimes260518(https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/)
■ビオレの想い
https://www.kao.co.jp/biore/about/action/2025/?cid=biore_prtimes260518(https://www.kao.co.jp/biore/about/action/2025/)