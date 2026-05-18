サッカー日本代表デザインの『ビオレ 冷タオル』が数量限定で登場！　～『ビオレ 冷タオル』で、夏場のスポーツ観戦を快適に～

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、2026年5月23日より、のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1『ビオレ 冷タオル』から、サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品『ビオレ 冷タオル サッカー日本代表デザイン』を数量限定で発売いたします。

「SAMURAI BLUE」のイメージカラーであるブルーの「冷タオル」で、夏のサッカー観戦やスポーツ時に笑顔で楽しく過ごしていただけるよう、サポーターの皆さまに喜びと快適を提供してまいります。

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

■発売の背景

2026年の夏も過酷な暑さが予想される中、スポーツシーンにおける暑熱対策の重要性は高まっていると考えられます。本商品は、日本中が熱狂するサッカーシーンでサポーターの皆さまに快適に楽しんでもらえるよう、商品を通じたお役立ちを拡大してまいります。

ビオレは、肌を「人と人」「人と社会」がつながるための大切なコミュニケーションツールであり、暮らしを支えるヒューマン・インターフェイスであると捉え、肌を通して社会とのつながりを広げるために、さまざまな活動やモノづくりに取り組んでいます。今後も、多くの方々が夏をより快適に過ごせるようにサポートしてまいります。

■商品特長

ビオレ 冷タオル サッカー日本代表デザイン

のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1 冷却シート

- 首にかけて使える50cmの大判シート（50cm×20cm）- 厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。- 気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続ける- タオルカラー ブルー- ５包入り- 無香性- ヒアルロン酸配合- メントール配合でひんやり感長続き

*1 30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）

個装デザイン■発売日

2026年5月23日 数量限定発売

■取扱店

全国発売。JFA STORE、blue-ing!など。

※お取扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください

※数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください

【サイト】

■ビオレ冷シリーズ ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/?cid=bioresheets_prtimes260518(https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/)

■ビオレの想い

https://www.kao.co.jp/biore/about/action/2025/?cid=biore_prtimes260518(https://www.kao.co.jp/biore/about/action/2025/)