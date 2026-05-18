サッカー日本代表デザインの『ビオレ 冷タオル』が数量限定で登場！　～『ビオレ 冷タオル』で、夏場のスポーツ観戦を快適に～

写真拡大 (全7枚)

花王株式会社

花王株式会社のスキンケアブランド「ビオレ」は、2026年5月23日より、のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1『ビオレ 冷タオル』から、サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品『ビオレ 冷タオル サッカー日本代表デザイン』を数量限定で発売いたします。


「SAMURAI BLUE」のイメージカラーであるブルーの「冷タオル」で、夏のサッカー観戦やスポーツ時に笑顔で楽しく過ごしていただけるよう、サポーターの皆さまに喜びと快適を提供してまいります。



*1　30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）





■発売の背景

2026年の夏も過酷な暑さが予想される中、スポーツシーンにおける暑熱対策の重要性は高まっていると考えられます。本商品は、日本中が熱狂するサッカーシーンでサポーターの皆さまに快適に楽しんでもらえるよう、商品を通じたお役立ちを拡大してまいります。



ビオレは、肌を「人と人」「人と社会」がつながるための大切なコミュニケーションツールであり、暮らしを支えるヒューマン・インターフェイスであると捉え、肌を通して社会とのつながりを広げるために、さまざまな活動やモノづくりに取り組んでいます。今後も、多くの方々が夏をより快適に過ごせるようにサポートしてまいります。



■商品特長


ビオレ　冷タオル　サッカー日本代表デザイン


のせる前の肌温度から-3℃が1時間続く*1 冷却シート


- 首にかけて使える50cmの大判シート（50cm×20cm）
- 厚手のシートに含まれるたっぷりの冷却ウォーターが熱を吸い込み蒸発。
- 気化熱の作用で肌の熱（ほてり）を逃がし続ける
- タオルカラー　ブルー
- ５包入り　
- 無香性　
- ヒアルロン酸配合　
- メントール配合でひんやり感長続き

*1　30℃の屋外で使用した場合（日なた・日陰の休憩含む）






個装デザイン

■発売日

2026年5月23日 数量限定発売


■取扱店

全国発売。JFA STORE、blue-ing!など。


※お取扱いのない店舗もございます。あらかじめご了承ください


※数量限定品につき、品切れの際はご容赦ください



【サイト】


■ビオレ冷シリーズ　ブランドサイト


https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/?cid=bioresheets_prtimes260518(https://www.kao.co.jp/bioresheets/hiyashi/)



■ビオレの想い


https://www.kao.co.jp/biore/about/action/2025/?cid=biore_prtimes260518(https://www.kao.co.jp/biore/about/action/2025/)