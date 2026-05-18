【20代の転職活動に関する意識調査】第二新卒向け転職エージェントの「おすすめ条件」トップ3が判明！

株式会社CAREER FOCUS

第二新卒・20代の若手層に特化した転職エージェント「FOCUS AGENT」を運営する株式会社CAREER FOCUS（本社：東京都新宿区、代表取締役：東田尚起）は、過去1年以内に転職エージェントを利用して転職活動を行った20代の男女（第二新卒含む）550名を対象に、「第二新卒向け転職エージェントの利用に関する実態調査」を実施いたしました。

近年、早期離職後のリスタートや、キャリアチェンジを目指す第二新卒の転職市場は活況を呈しています。しかしその一方で、情報過多やエージェントとのミスマッチにより、転職活動自体に疲弊してしまう若手求職者も少なくありません。

本調査では、20代の求職者が実際にエージェントを利用する中で感じた「リアルな不満」や、他者に推薦したいと感じる「本当に信頼できるエージェントのおすすめ条件」を徹底調査しました。

■ 調査結果サマリー

■ 調査結果の詳細

- 【おすすめ条件第1位】第二新卒が本当に満足したエージェントの条件1位は「マッチングの質・丁寧さ（68.4%）」。次いで「担当者の親身な対応（55.1%）」となり、「求人数の多さ（18.2%）」を大きく上回る結果に。- 【大手エージェントでの疲弊】20代の71.6%が「大手エージェントで大量の求人を機械的に送られ、選びきれずに疲弊した」と回答。一括提案によるミスマッチが若手の負担に。- 【エージェント比較の基準】複数を「比較」してメインを決める際の決定打は、「自分の経歴や悩みを深く理解し、言語化してくれるかどうか（62.8%）」。- 【20代の生の声】「自分のポテンシャルを信じて一緒にキャリアを練ってくれたエージェントに救われた」というリアルな声が多数。１. 第二新卒向け転職エージェントに求める「おすすめの条件」トップ3

「第二新卒・20代が転職エージェントを選ぶ際、他者にもおすすめしたいと思う最重要条件は何か（複数回答）」を質問したところ、驚くべき結果となりました。

第1位：求人の質（自分にマッチした企業を厳選して提案してくれる）… 68.4%

第2位：担当アドバイザーの親身な対応・サポートの丁寧さ … 55.1%

第3位：面接対策や職務経歴書の添削の充実度 … 42.6%

一方、かつてエージェント選びの指標とされていた「求人数の多さ（保有案件数）」はわずか18.2%に留まりました。選択肢が多すぎることよりも、「自分のために厳選された、ミスマッチのない選択肢」を提示してくれるエージェントが、今の20代から圧倒的に支持されていることが分かります。

２. 7割以上が経験した「求人大量送付」による転職疲れの実態

「転職エージェントを利用中、ストレスや疲弊を感じた経験はありますか？」という設問に対し、74.2%が「ある」と回答。その具体的な理由（複数回答）としては、以下のような回答が上位を占めました。

「自分の希望や適性を無視した求人を大量に送られた」… 71.6%

「応募を急かされた（内定承諾を急かされた）」… 58.9%

「担当者が自分の経歴を深く理解していないと感じた」… 46.3%

登録直後に何十件、何百件もの求人URLが送られてくる「システムによる自動一括提案」は、働きながら転職活動を行う第二新卒にとって「ノイズ」となり、かえってタイパ（タイムパフォーマンス）を悪化させる要因になっている現状が浮き彫りになりました。

３. 複数社を「比較」した結果、1社に絞り込む際の決定打

転職活動を効率的に進めるため、平均2～3社のエージェントを「比較・併用」している第二新卒が全体の82.4%に達しています。その中で「最終的にどのエージェントをメイン（本命）として頼るか」を決める際の決定打について聞きました。

「面談の際、自分の強みや不満を一番深く理解・言語化してくれた」… 62.8%

「書類通過率や内定獲得のための具体的な『個別対策』をしてくれた」… 51.4%

「紹介される企業の社風や内情（実際の残業時間や人間関係）を詳しく教えてくれた」… 44.5%

若手求職者は、求人ポータルサイトのような「システム的なマッチング」をエージェントには求めていません。人間だからこそできる「深い自己分析への伴走」と「企業のリアルな情報の開示」ができるエージェントが、比較の末に選ばれていることが証明されました。

４. 【利用者のホンネ】自由回答から見える「エージェント格差」

アンケートで寄せられた、転職エージェントに関する20代のリアルな生の声（自由回答）を一部抜粋してご紹介します。

■株式会社CAREER FOCUS 代表取締役 東田による考察

【ポジティブな体験談：こんなエージェントが本当におすすめ！】- 「いくつかのエージェントを比較しましたが、一番時間をかけて私の話を聴いてくれたところに決めました。前職を数ヶ月で辞めてしまった罪悪感があったのですが、『その経験は次のキャリアにこう活かせる』と強みに変えて言語化してくれたおかげで、未経験からWebマーケティング職への転職に成功しました。」（25歳・女性・前職：アパレル販売）- 「求人を5社に厳選して紹介してくれました。それぞれの企業のメリットだけでなく、なぜ私におすすめなのか、逆にどんな部分が大変かも事前に教えてくれたので、入社後のギャップが一切ありませんでした。」（27歳・男性・前職：施工管理）

「大量提案の時代は終わった。20代が今求めているのは『厳選』と『言語化の伴走』である」

現代の第二新卒・20代の転職市場は、一昔前のような「とにかく多くの求人にアプライして、数で当たる」という手法が完全に通用しなくなっています。若手求職者はデジタルネイティブであり、情報はインターネットやAI検索でいくらでも自力で集めることができます。だからこそ、転職エージェントに求める役割は「求人の提供」から「キャリアの最適化と伴走」へと大きくシフトしています。

本調査でも明らかになった通り、求職者の7割近くが「求人の質」や「丁寧なサポート」を最重要視しており、大手のシステムによる機械的な大量送付に疲れ果てています。第二新卒の多くは、「次の職場では絶対に失敗したくない（ミスマッチを避けたい）」という強い防衛心理を持っています。しかし、自分自身の強みや、前職でなぜ上手くいかなかったのかを一人で言語化するのは困難です。

今、第二新卒向け転職エージェントとして『本当におすすめ』と評価されるために必要なのは、求職者一人ひとりのポテンシャルを深く掘り下げ、企業の内情と精密にマッチングさせる『一対一の深いコミットメント』です。私たちCAREER FOCUSが運営する『FOCUS AGENT』でも、この『厳選提案』と『徹底的な言語化サポート』を愚直に追求することで、多くの20代の方々から高い満足度とご紹介をいただいております。情報過多の時代だからこそ、私たちは求職者に寄り添う『最も親身なパートナー』であり続けたいと考えています。

■ 株式会社CAREER FOCUS / 「FOCUS AGENT」について

【FOCUS AGENT（フォーカスエージェント）とは】

多くの20代・第二新卒から「初めての転職でも安心できる、おすすめの転職エージェント」として高い評価をいただいている特化型キャリア支援サービスです。

大手転職エージェントや一括比較サイトにはない「一対一の深い伴走」をコンセプトに掲げ、求職者の経歴や本音の悩みを丁寧に言語化します。入社後のミスマッチを極限まで防ぐために「企業のリアルな内情を反映した厳選提案」のみを行うことで、第二新卒の理想のキャリアリスタートを成功へと導きます。

強み1： 平均2時間におよぶ丁寧な個別カウンセリング（自己分析・強みの言語化）

強み2： 離職率、職場の雰囲気など、独自のルートで調査した企業の「リアルな内情」を開示

強み3： 職種未経験からでも書類通過率・面接突破率を飛躍的に高める、完全個別の対策カリキュラム

■ 会社概要

会社名：株式会社CAREER FOCUS

代表取締役：東田 尚起

本社所在地：東京都新宿区東五軒町1-9

事業内容：転職支援事業、採用コンサルティング事業、メディア制作事業

URL：https://careerfocus.co.jp/

■ 本調査に関するお問い合わせ

株式会社CAREER FOCUS 広報担当

Email：info@careerfocus.co.jp

※調査資料の詳細データ、代表者インタビューのお申し込みも上記までお気軽にお問い合わせください。

【本プレスリリースの転載・引用について】

本調査結果の転載・引用は自由ですが、必ず以下をお守りください：

・出典表記：「株式会社CAREER FOCUS調べ」

・弊社ホームページへのリンク設置：https://careerfocus.co.jp/

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