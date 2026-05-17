【1日400名限定】京都嵐山6月若鮎祭り　鮎の塩焼き試食チャリティーイベント

一般社団法人 京都文化・芸術・スポーツ振興会

1日限定400匹の若鮎チャリティーイベントとして、1口1500円以上のご寄付をいただいた方に炭火で焼いた若鮎を試食していただきます。京都の観光スポット嵐山の渡月橋隣にある中之島公園にて2日間開催いたします。鮎の掴み取り体験や「SDGs啓発ブース」として水にまつわる実験ブース、朝に捕えた桂川の生物たちと触れ合うことのできる【桂川水族館】など子供から大人まで家族みんなで楽しめます。

京都嵐山6月 若鮎祭り２０２６ 開催のお知らせ

嵐山若鮎祭２０２５嵐山若鮎祭２０２６ 予約フォーム :https://select-type.com/rsv/?id=eEoklSe1Nwc&c_id=398052

日時： ２０２６年６月１３日（土）１４日（日） １１時～１７時

【若鮎試食受付時間 12：00～16：00 】

場所： 京都嵐山 中之島公園（京都市右京区嵯峨中ノ島町 渡月橋隣）

主催： 一般社団法人 嵐山保勝会

後援： 京都府・京都市・京都市観光協会・一社）文化・芸術・スポーツ振興会

入場料： 入場無料

特設サイト ： https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com/(https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com/)

予約フォーム：

ご予約はこちら :https://select-type.com/rsv/?id=eEoklSe1Nwc&c_id=398052嵐山若鮎祭２０２６ 特設サイト :https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com/

今年で第39回目となる、桂川の鮎の解禁にちなみ嵐山に夏の訪れを告げる風物詩

チャリティーイベント【嵐山若鮎祭】を開催します。

1日限定400匹の若鮎チャリティーイベントとして、1口1500円以上のご寄付をいただいた方に炭火で焼いた若鮎を試食していただきます。

※寄付のため、返金/キャンセル払い戻しはできません。

※雨天中止の場合は、オリジナル竹細工のしおりを返礼品としてお渡しいたします。

▼連携イベント同時開催

若鮎祭２０２６チャリティーイベント

KIDSエリアでは桂川から水を引き、子供たちに大人気の鮎のつかみ取りも体験できます！

素早い鮎を掴まえるのは至難の技！貴重な体験になること間違いなし！！

鮎のつかみ取り桂川水族館

本イベントは、嵐山の自然や文化を未来へ繋ぐことを目的として開催され、収益は嵐山の景観保全活動や環境保全活動へ寄付されます。環境啓発のワークショップとして、朝に桂川で獲った生物たちを展示し、触れ合いながら生態系を学べる【桂川水族館】や【三ツ矢サイダーLAB】として軟水/硬水についての体験型ブース、【鮎のつかみ取り体験】やメダカの学校/昆虫展示ブースも並びます。

自然との触れ合いや体験型コンテンツを通して、桂川の恵みや環境保全について楽しく学べる内容となっています。また２０１６年より桂川の魚類を調べている高校生（古田隼弥君）の展示ブースなども同時開催！！

▼開催概要

嵐山若鮎祭２０２６ 特設サイト :https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com/ご予約はこちら :https://select-type.com/rsv/?id=eEoklSe1Nwc&c_id=398052

イベント名：嵐山若鮎祭2026

開催日時：2026年6月13日(土)・14日(日) 10:00～17:00

若鮎試食受付：12:00～16:00

会場：嵐山 中之島公園（京都市右京区嵯峨中ノ島町）

参加協力金：1口 1,500円（1ドリンク付き）

主催：一般社団法人 嵐山保勝会

協力：京の川の恵みを活かす会／アサヒ飲料株式会社

運営：JOIN US JAPAN

後援：京都府、京都市、公益社団法人京都市観光協会、一般社団法人文化・芸術・スポーツ振興会

特設サイト：https://arashiyamawakaayusai.hp.peraichi.com

※小雨決行・荒天中止

※寄付イベントのため返金はできません(中止の際は【オリジナル竹細工しおり】を返礼いたします)

▼嵐山の自然と文化を未来へ

嵐山若鮎祭は、桂川の恵みや地域文化を次世代へ繋いでいくことを目的に、地域・企業・来場者が一体となって取り組むチャリティーイベントです。京都を代表する景勝地・嵐山で、自然と伝統を感じながら、環境保全について考える機会を提供いたします。

収益や寄付金は桂川やその周辺の山も含めて、生物たちの環境保全に使わせて頂きます。

京都嵐山の伝統継承と環境保全にご協力をお願いします。

【お問い合わせ】

嵐山若鮎祭２０２６実行委員会

電話番号：０７５-６００-２８６５

メールアドレス： info@joinus-japan.com