【TAC公務員】「1年後に差がつく！論文と面接の準備の進め方」を5/25（月）にオンラインで配信！

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）では、公務員試験を検討されている方へ向けて「1年後に差がつく！論文と面接の準備の進め方」を、オンラインで開催します。

2026年5月25日（月）20:00 ～21:00 TAC横浜校担任の夏苅講師がお届けします！予約をする :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama3

公務員に興味のある方必見の無料オンラインイベントです！

来年の公務員試験の受験を決めた方も、まだ迷っている方も、まずはこちらにご参加ください！

今回は、1年後に差がつく論文と面接の準備の始め方について、特別に少しだけご案内します！

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時／場所

2026年5月25日(月) 20：00～21：00

ＴＡＣ横浜校から配信

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 夏苅 美貴子 講師

数的処理と自然科学を担当し、志望動機などの優しい添削に定評があります！

個別カウンセリングなどで進路相談や悩み相談に乗ります。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#yokohama3

2027年・2028年の公務員試験（地方上級・市役所・国家一般職）の行政事務職を受験予定の方は必見！

「予備校なんてどこも同じ」は大間違い。

春割キャンペーンFinalは期間限定（～5/31）のお得なキャンペーンです。

長い闘いになる公務員試験対策だからこそ、相手（公務員試験）を見極めなければなりません。

長年多くの合格者を生み出してきたからこそ最終合格できるノウハウがTAC にはあります。

受験生のことを考え、受験生の本気を全力でサポートするのがTAC の役目です。

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_haruwari.html＜春割キャンペーンFinal対象コース＞2027年合格目標 総合本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)

地方上級・市役所・国家一般職などを幅広く目指せる人気No.1 のスタンダードコース！

教養（基礎能力）試験と専門試験対策はもちろん、論文試験と人物試験対策も含んだ安心のカリキュラムが、毎年多数の最終合格者＆上位合格者を生み出し続けています。

2027年合格目標 総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

複数合格を狙えるスペシャルコース！

総合本科生に「論点補強講義」、「一般知識演習」、「総合演習」がプラスされたおトクなスペシャルコース。幅広い試験種に対応できるから、志望先が決まっていない方にも安心してご受講いただけます。

2027年合格目標 入門総合本科生・(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_sougou.html)入門総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs17_triple.html)

算数・数学に苦手意識のある方におすすめ！土台づくりからはじめる「基礎講義」つきコース

公務員試験で出題されることの多い重要科目「数的処理」を基礎から学ぶことができるので、算数・数学に苦手意識のある方、これかの学習に不安をお持ちの方も、安心して学習を始めることができます。

2028年合格目標 ２年総合本科生・２年総合本科生Plus(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_2sou-2tri.html)

大学２年生や、働きながら合格を目指す社会人の方におすすめ！2年間でより確実に合格を目指すコース！

公務員試験で出題されることの多い重要科目「数的処理」を基礎から学ぶことができるので、算数・数学に苦手意識のある方、これかの学習に不安をお持ちの方も、安心して学習を始めることができます。

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- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html