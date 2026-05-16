5月20日の午後、「オーベルジュほまち 三國湊」の前を、武者の人形を載せた山車がゆっくり通ります。 福井・三国湊で行われる約300年続く北陸三大祭の一つ『三国祭』。例年15万～20万人を超える人々で、三国の町が賑わいます。 夜は、パリでミシュランの星を獲得した𠮷野建（よしの たてる）氏のフレンチコース。泊まるオーベルジュほまち 三國湊もまた、ミシュランキーホテルセレクションに掲載されています。 よみうりサポナ（たびサポナ）は、それら全てが体験できる「大阪・東京駅から出発する1泊2日の旅行プラン」を販売中。 ※大宮・高崎・長野駅発の同プラン、祭りの日以外のツアー日程もございます。詳細は予約ページよりご覧ください。

5月20日三国祭「オーベルジュほまち 三國湊」の前を山車が通る

20日の中日祭では、屋台が並ぶ街並みの中、三味線・笛・太鼓ばやしの音が聞こえてきます。 オーベルジュほまち 三國湊のフロント棟の前で待っていると、武者の人形を載せた高さ6.5メートルの山車が、目の前をゆっくりと進みます。 過去には柴田勝家、豊臣秀吉、徳川家康など、勇壮な武者人形が題材となりました。 山車の武者の人形は、毎年つくり直して、祭の後に解体される一期一会の人形で町を練り歩きます。 そして6基の山車が町をまわるのは、この1日だけ。三国湊は、江戸時代中期より約300年このお祭りを守り続けてきました。

「タテルヨシノ 三國湊」で味わう、ミシュランフレンチの夜

日が暮れて、町家の窓から灯りが一つ、また一つ、こぼれていく時間。祭が終わったあとの静かな夜。町家を出て、レストランへ。 春から初夏のコースは、三国の甘エビ、ふくいサーモンのミキュイ、モリーユ茸とホワイトアスパラ。メインは、福井県産の鹿肉か若狭牛から選べます。 料理を作るのは、パリで16年、ミシュランの星をとり続けた𠮷野建（よしの たてる）氏です。 翌朝は、口コミでも評判の蕎麦粉のガレットをはじめ、福井の食材を使った朝の一皿が並びます。 ※メニューは食材の仕入れ状況や季節により異なる場合がございます。

町を支える宿に泊まる、初夏のご褒美

「ほまち」とは、もともと北前船の言葉。良い風を待つあいだに得たお駄賃を、三国では「ご褒美」と呼びました。 オーベルジュほまち 三國湊は、町家を一棟ずつ改修した宿です。9つの棟に分かれた全16室が、町の中に点在しています。 さらに、三国祭を次の100年につなぐ「三国祭継承プロジェクト」（2026年・三国祭保存振興会主催）にも協力する、町を支える宿でもあります。 300年の祭を見て、この宿に泊まることは、この町の物語の続きに加わることでもあります。 帰りの電車に乗る頃には、きっと「また行ってみたい」と思えるような充足感のあるご褒美の旅となります。

【旅の流れ｜福井・三国湊への1泊2日】

【1日目】 ・大阪駅または東京駅から、JRで芦原温泉駅へ ・送迎バスで三国湊へ（約20分） ・チェックイン後、自由時間 ・レストラン「タテルヨシノ 三國湊」でフレンチコースのディナー 【2日目】 ・「タテルヨシノ 三國湊」で朝食 ・出発まで自由時間 ・送迎車で芦原温泉駅へ ・JRで大阪駅または東京駅へ帰着 ※他出発地もございます。（大宮・高崎駅 ／長野駅）。

【ご予約・お問い合わせ｜福井・三国湊ツアー】

・通常ツアー（7月まで） https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2604060013?shop_code=000318&key=6JDO4EW7xI ・三国祭プラン（5月19日・20日／体験ツアーをオプション追加可） https://www.zenryo-marupay.com/marupay/event/select-item/E2604170011?shop_code=000318&key=ucBpPoPxb2 ※期間限定プランの為、満室の場合がございます。ご希望の方は、お早めにご検討ください。ご不明点等がございましたら、お電話にてお問合せ・お申込みも承っております。 ＜ お電話でのお問い合わせ・お申し込み ＞ ・電話：06-7526-3069（たびサポナ） ・電話受付時間：月～土 10:00～17:00 【ツアー概要｜オーベルジュほまち 三國湊・大阪/東京発】 ・内容：オーベルジュほまち 三國湊 1泊2食付き＋往復JR指定席 ・出発日：2026年4月～7月（一部除く） ・料金：お一人様 49,800円～94,800円（税込） ・最少催行人員：2名様 ・添乗員：同行なし ※旅行代金は出発日・利用人数により異なります。詳細情報は予約ページをご覧ください。 【三国祭体験ツアー（5月19日・20日限定オプション・別途料金）】 5月19日・20日にご宿泊の方は、ガイドが祭の裏側を解説する3つの体験ツアーをオプションで追加できます。 ・Aコース 5月19日 17:00～：宵山巡行ガイドツアー 1,000円 ・Bコース 5月20日 12:00～：ランチ付き三国祭ガイドツアー 15,000円（お土産・お弁当付き） ・Cコース 5月20日 16:00～：特別観覧席付き三国祭ガイドツアー 20,000円（お土産付き） 【三国祭2026 開催情報】 ・正式名称：三國神社例大祭（三国祭） ・日程：2026年5月19日（火）～21日（木） ・会場：三國神社（福井県坂井市三国町山王6丁目2-80）周辺 ・入場：無料 ・例年の人出：15～20万人 ・三国駅前に有料観覧席を設置（5月20日夕方、山車・神輿が一堂に会するタイミング）

施設・旅行主催情報

【宿泊施設情報】 ・施設名：オーベルジュほまち 三國湊 ・所在地：〒913-0046 福井県坂井市三国町北本町四丁目4番18号 ・開業：2024年1月28日 ・客室数：全16室（9棟に分散配置） ・ミシュランキーホテルセレクション（2024年・2025年 2年連続掲載） ・チェックイン：14:00 ・チェックアウト：11:00 ・アクセス：えちぜん鉄道「三国駅」徒歩約5分、JR芦原温泉駅より路線バスで約50分（送迎あり） ・公式サイト：https://www.homachi.jp/ 【レストラン情報】 ・店名：タテルヨシノ 三國湊（三國湊エリア内に所在） ・プロデュース：𠮷野建氏 ・プロフィール：パリ8区「ステラ マリス」を16年間経営し、ミシュラン1つ星を獲得。フランス政府より農事功労章シュバリエ受章。フランス国家最優秀職人賞の審査委員（MOF）にアジア人として初めて任命。

【主催者情報】 ・旅行主催：株式会社よみうりサポナ（たびサポナ） ・住所：大阪市中央区常盤町2丁目1-9 ・電話：06-7526-3069 ・総合旅行業務取扱管理者：宮谷 佳岳（大阪府知事登録旅行業 第2-3205号 ANTA正規会員） ・公式サイト：https://tabi.sapona.co.jp 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp ※掲載の写真はイメージを含みます。 ※画像提供：オーベルジュほまち