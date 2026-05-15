【JOPT 2026 Grand Final】小・中学生限定トーナメント『ポーカージュニア選手権 Supported by Heart Ribbon』を開催！

ジャパンオープンポーカーツアー株式会社

いじめをなくし、子どもたちの笑顔を守る『ハートリボン運動』を推進するハートリボン協会と、日本のポーカーシーンの活性化と健全な普及を目指して活動している日本ポーカー連盟との共同開催により、『ポーカージュニア選手権 Supported by Heart Ribbon』が実施されました。

94名の小・中学生が保護者とともに参加し、未来のポーカー選手たちの交流の場となりました。

JOPT公式パートナーの平田雄也さんと岡本詩菜さんがMCを担当。

当日行われていた他のトーナメントにも負けない熱気の中、ポーカー界の将来を担う子どもたちによる白熱した戦いが繰り広げられ、大盛況となりました。

多くの協賛のもと開催されたポーカージュニア選手権

今回のポーカージュニア選手権では、多くの協賛企業様のご協力により、入賞した選手たちへさまざまな副賞が贈呈されました。

本大会は、子どもたちがポーカーを通じて思考力・判断力・集中力を養う教育的な機会であると同時に、親子で一緒に挑戦し、学びや成長を共有できる参加型イベントです。そのため、次世代への学びの提供や、ファミリー層との接点づくりを重視する企業様にとって、ブランド価値との親和性が高い取り組みとなりました。

バーガーキング様のワッパーお試し券や、ベイブレード様のスタートダッシュセットなど、各社の特色ある副賞は、選手たちにとって大会の思い出をさらに深めるものとなりました。

第1部・第2部で二人のチャンピオンが誕生

第1部優勝 だいきくん第2部優勝 みずきくん

第1部(個人戦)で優勝したのはだいきくん、第2部(親子タッグ戦)の優勝はみずきくん。

優勝トロフィーだけでなく選べる副賞の中からNintendo Switch 2やiPad mini(第7世代 / A17 Pro)を獲得しました。

世代を超えて広がる、ポーカーというマインドスポーツの価値

ポーカーは、相手の考えを読み取り、自ら判断し、行動する対人型のマインドスポーツです。コミュニケーション能力や集中力、相手を尊重する姿勢に加え、確率や期待値、リスク判断といった数学的・論理的思考も求められるため、子どもたちが楽しみながら学びを得られる競技でもあります。

JOPTは、ポーカーを健全なマインドスポーツとして普及させるとともに、次世代の思考力・判断力・社会性を育む教育的な機会の創出に取り組んでいます。

今回のポーカージュニア選手権は、子どもたちが友達や家族とともに競技の面白さを体験し、考える力や挑戦する姿勢を育む場となりました。子ども・教育・健全な競技文化の普及という社会的意義を持つ本大会は、企業様にとっても、次世代育成に参加できる協賛価値の高いプラットフォームとなっています。

広がり続けるポーカーシーンと、交流が生まれる舞台

世代を超えて、その魅力が広がり続けているポーカー。

ポーカーは、競技としての緊張感、エンターテインメントとしての高揚感、そしてプレイヤー同士の交流が同時に生まれる、独自の魅力を持つマインドスポーツです。新たなプレイヤーも日々増えており、国内のポーカーシーンは着実に広がりを見せています。

JOPTは、その熱量を象徴するイベントとして、全国から多くのプレイヤーが集い、挑戦し、交流し、感動を共有する場を提供しています。

次回開催のご案内

次回のJOPT Tokyo #02は、2026年7月16日から7月20日にベルサール高田馬場にて開催します。

会場には、競技に真剣に向き合うプレイヤーや、ポーカーというカルチャーに関心を持つ来場者が集まり、企業やブランドにとっても新たな接点が生まれています。

JOPTは、ポーカーが持つ競技性とエンターテインメント性を通じて、これからも多くの人々に熱狂と感動を届けてまいります。

HP：https://japanopenpoker.com(https://japanopenpoker.com/)

公式X：https://twitter.com/japanopenpoker

主催

一般社団法人 日本ポーカー連盟

協賛

株式会社 ジェイ・ダヴリュウ・エー

株式会社 ビーケージャパンホールディングス

株式会社 F・L・B

株式会社 TwoGate

株式会社 Qvou

株式会社 TRYBE

グローリーホールディングス 株式会社

ヤーマン 株式会社

カンロ 株式会社

株式会社 Yogibo

株式会社 タカラトミー

株式会社 タイミー

百花繚乱

協力

一般社団法人 ハートリボン協会

ジャパンオープンポーカーツアー 株式会社