デジタルネイティブシーンで注目のアーティスト「NEOIZ」現実をベッドルームから見つめ、New Jack Swing を再定義する新曲「Internet Swagger」を5月15日に配信リリース!!

株式会社フォーライフミュージックエンタテイメント

昨年開催された「YouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation」にトップバッターとして参加し、デビュー1年目ながら圧巻のパフォーマンスを見せた、現役大学生トラックメイカーikarunと、ボーカリストareiによる次世代ユニット「NEOIZ」。現実をベッドルームから見つめ、 New Jack Swing を再定義する5th Digital Single「Internet Swagger」を2026年5月15日にフォーライフミュージックエンタテイメントより配信リリースした。同日の5月15日(金)21:00にはNEOIZ YouTube ChannelにてOfficial Music Videoも公開される。

"SWAGGER"とは、自信に満ちた振る舞いのことを指す。この言葉は、80年代後半にその最盛期を迎えた "New Jack Swing" 由来の言葉であり、当時の若者たちの自信と自己表現の姿勢を表す言葉である。

インターネットがルーツのNEOIZとして、従来のNew Jack Swingが持っていた「ストリートやクラブでの外交的な態度」を反転させ、ベッドルームやインターネットという閉じた世界の中でこそ発揮される「内向的だが奔放な自信」を再定義している。

作中では、合理性を求めるくせに合理的に動いていない「最適化されていない現実」をローポリでグリッチだらけなものとして冷ややかに見つめる一方、情報の密度と純度が高い「自分の頭の中（インターネット）」への熱狂が描かれている。

この楽曲の核となっているのは、社会という舞台で器械人形として役割を演じることへの反発と、本能的な瑞々しい感性を守りたいという切実な願い、そして「人生楽しんだもん勝ち」という能動的虚無主義の精神である。

サウンド面では、New Jack Swingを現代のプロダクションでJ-POPへと昇華させている。

基本形式はJ-POPを踏襲しつつも、落ちサビをGlitch Hop（EDM）のドロップに置き換えるという大胆なアプローチをとっている。

また、SP-1200を彷彿とさせるタイトなドラムスに、温かみのあるRhodesやSynth、そしてGospel由来の重厚なコーラスが重なり合う。

さらに、歌い手界隈にルーツを持つ歌手によるストレートな歌唱と、作曲者によるエネルギッシュなラップ、さらに随所に盛り込まれたメリスマ（フェイク）が楽曲に彩りを添える。

テープサチュレーションの質感と電子的な歪みが同居し、RnB由来の高度なコードワークが光る本作は、単なる懐古趣味ではない、2026年現在の「インターネット・ネイティブ」による新たなポップ・ミュージックの形を提示している。

●リリース情報

アーティスト：NEOIZ

タイトル：5th Digital Single「Internet Swagger」（インターネット・スワッガー）

作詞・作曲・編曲：ikarun

発売日：2026年5月15日(金)（配信）

配信URL： https://lnk.to/3XNUfBDU(https://lnk.to/3XNUfBDU)

Official Music Video：https://youtu.be/5idM5supHqA

NEOIZ YouTube Channel：https://www.youtube.com/@NEOIZofficial

●「NEOIZ（ネオイズ）」とは？

現役大学生トラックメイカーikarunが創り出す独自のトラックと、areiの爽快で艶のある歌声が融合し、誕生した次世代ユニット「NEOIZ」。ネット社会、SNS、世の中に存在する悩みや不安、憤りを観測し、自分たちなりの「ノイズ」で向き合い対峙していく存在。現実と幻想、存在と非有、光と闇、二次元と三次元。様々な境界の狭間から描く「NEOIZ」の音楽は、新たな次元の扉を開く。

各種SNS：https://lit.link/neoiz