光村国語2年の単元「ロボット」対応！発想がふくらむロボット図鑑。文研出版より『ロボット大図鑑 家の中から宇宙まで！　家の中で活躍するロボット』を発売！

株式会社 新興出版社啓林館

株式会社新興出版社啓林館（本社：大阪市、代表取締役社長：佐藤諭史）は、児童書の「文研出版」ブランドで『ロボット大図鑑 家の中から宇宙まで！ 家の中で活躍するロボット』を、本日より全国の書店で発売いたします。

内容

（１）シリーズ概要

１.暮らしを支えるロボットの「今」と「これから」を紹介

すでに活躍しているロボットから未来のものまで、豊富なビジュアルでわかりやすく紹介。専門知識がなくても読みやすい構成です。

２.光村図書国語2年下巻「ロボット」で活用できる

「あったらいいな」と思うロボットを考え、話したり書いたりする学習にぴったり。図鑑で多様なロボットを知ることで、自分の考えを言葉にする活動につなげられます。

３.未来の仕事につながる、開発者インタビュー付き

科学技術への関心を高めるとともに、将来の仕事を考えるキャリア教育にも活用できます。

（２）今回紹介するのは、第１巻 「家の中で活躍するロボット」

１.「家事」に役立つロボット

掃除機・窓掃除・芝刈り・片づけなど、毎日の作業を助けるロボットを紹介します。

２.「福祉」に役立つロボット

外出支援・歩行支援・お手伝いなど、働く人やお年寄り、障害のある人の生活を支えるロボットを取り上げます。

３.「コミュニケーション」に役立つロボット

セラピー・会話・ペット・英会話学習支援など、心の支えや学びの相手になるロボットを紹介します。

監修

佐藤知正

東京大学名誉教授。一般社団法人ロボットデリバリー協会代表理事。1976年、東京大学大学院工学系研究科産業機械工学博士課程修了。工学博士。研究・活動領域は、知的遠隔作業ロボット、環境型ロボット、ロボットの社会実装（ロボット教育、ロボットによる街づくり）。これまでに日本ロボット学会会長を務めるなど、長年にわたりロボット関連活動に携わる。

商品情報

『ロボット大図鑑 家の中から宇宙まで！ 家の中で活躍するロボット』

シリーズ:ロボット大図鑑 家の中から宇宙まで！

対象:小学校低学年から

判型:A4変形判・32頁 NDC548

定価:本体3000円（税別）

ISBN:978-4-580-82701-1 C8053

HP：https://www.shinko-keirin.co.jp/bunken/