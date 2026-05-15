【ノジェス】Rouge Up! ―Notre Petite Histoire

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株式会社エーアンドエス

- Rouge Up! ―Notre Petite Histoire -

さっとルージュをひと塗りすると、表情に自信が宿り、不思議と胸が高鳴る。


それは、前を向くためのほんの小さな勇気。


NOJESSのジュエリーも、誰かの毎日にときめきの色を添える存在でありたいと願ってきた。


初めて選んだリングや、大切に集めた小さなチャーム。


そのひとつひとつの思い出が、「私たちの小さな物語」。


これまでの感謝と未来へエールを込めて届けるジュエリーコレクション。



from top pierced earrings 25,300yen/ ring 19,800yen/ ring 13,200yen/ pierced earrings 13,200yen

- Notre Petite Histoire -

ふわりと結ばれたリボンに、バラの花びらを閉じ込めたハート。


それは、長い時を超えて愛された、「ありがとう」を伝えるモチーフ。


ときめきと一緒に積み重ねた、私たちの小さな物語の記憶をそっと刻み込んで…



pierced earrings 13,200yen/ ring 13,200yen

pierced earrings 25,300yen/ ring 19,800yen

- Rouge Words -

彩りを添える“Rouge”、内側から放たれる“Glow”、


自分にエールを送る“Cheer”、そして一歩踏み出す“Brave”。


ルージュを引くように、滑らかなタッチで描かれたレタードリングには、


そっと背中を押してくれる言葉たちを忍ばせて。



from left ring 18,700yen/ pinky ring 14,300yen/ pinky ring 17,600yen/ ring 15,400yen

from top ring 18,700yen/ pinky ring 14,300yen/ pinky ring 17,600yen/ ring 15,400yen

- Pocket Hermony -

おしゃれの仕上げは、ドレッサーからお気に入りを選ぶように。


ネックレスの優美なラインに、ルージュやアイシャドウの艶やかな彩りを宿したリングは、


ルールに縛られることなく、「お気に入り」を思うまま重ねれば表情や気分まで変わっていく。



ring 16,500 ～ 19,800yen

ring 12,100 ～ 19,800yen

ring 11,000 ～ 17,600yen

- Tiny Companions -

憧れの香水瓶やバレエシューズ、そして、いつも癒しをくれる愛犬。


映画のワンシーンを切り取るように、愛おしい一瞬を閉じ込めたチャームは、


毎日を彩ってくれる「小さな相棒」。


タイニーに作り込まれたモチーフを連れて出かければ、


見慣れた街角も、まるで物語の舞台のように輝く。



charm 7,700 ～ 14,300yen

from top necklace 19,800yen/ necklace 24,200yen/ necklace 19,800yen/ charm 14,300yen/ charm 8,800yen

- Crown Message -

“Always Wear Your Invisible Crown.”


「誰もがいつも目には見えないクラウンを頭にのせている。


下を向いたら落ちてしまうから、あなたらしく前を向いて。」



大切に受け継がれてきたメッセージを託したのは、くるりと表情を変える遊び心あふれるリング。


パワーをくれるモチーフが、あなたの毎日にそっと寄り添い続けますように。



from top pinky ring 26,400yen/ ring 27,500yen

from top pinky ring 26,400yen/ ring 27,500yen



- Special Novelty -

大切なジュエリーといつでも一緒に。


これまでの感謝を込めた、数量限定のジュエリーポーチには、


NOJESSの歴史を彩ってきた


モチーフを描き下ろしたオリジナルパターンを。


開くたびにときめきがあふれ出すポーチに、


お気に入りを詰め込んで。


※一部除外品あり ※先着順 ※無くなり次第終了






【NEW COLLECTION】


発売日：2026年5月15日(金)～


展開店舗：ノジェス 店舗、公式オンラインストア


公式オンラインストア：https://nojess.net/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nojess_official/


公式X : https://x.com/nojessjp


NOJESS


足かせのない、自由な発想。ヴィンテージのように、いつまでも色褪せない魅力。新しい価値観を生み出す、パリジェンヌのエスプリ。自分らしく生きる女性たちにそっと寄り添い、小さな物語を込めて届けたい。ベーシックさと遊び心に満ちた「小さな幸せを纏えるジュエリー」。