【ノジェス】Rouge Up! ―Notre Petite Histoire

- Rouge Up! ―Notre Petite Histoire -

株式会社エーアンドエス

さっとルージュをひと塗りすると、表情に自信が宿り、不思議と胸が高鳴る。

それは、前を向くためのほんの小さな勇気。

NOJESSのジュエリーも、誰かの毎日にときめきの色を添える存在でありたいと願ってきた。

初めて選んだリングや、大切に集めた小さなチャーム。

そのひとつひとつの思い出が、「私たちの小さな物語」。

これまでの感謝と未来へエールを込めて届けるジュエリーコレクション。

- Notre Petite Histoire -

from top pierced earrings 25,300yen/ ring 19,800yen/ ring 13,200yen/ pierced earrings 13,200yen

ふわりと結ばれたリボンに、バラの花びらを閉じ込めたハート。

それは、長い時を超えて愛された、「ありがとう」を伝えるモチーフ。

ときめきと一緒に積み重ねた、私たちの小さな物語の記憶をそっと刻み込んで…

- Rouge Words -

pierced earrings 13,200yen/ ring 13,200yenpierced earrings 25,300yen/ ring 19,800yen

彩りを添える“Rouge”、内側から放たれる“Glow”、

自分にエールを送る“Cheer”、そして一歩踏み出す“Brave”。

ルージュを引くように、滑らかなタッチで描かれたレタードリングには、

そっと背中を押してくれる言葉たちを忍ばせて。

- Pocket Hermony -

from left ring 18,700yen/ pinky ring 14,300yen/ pinky ring 17,600yen/ ring 15,400yenfrom top ring 18,700yen/ pinky ring 14,300yen/ pinky ring 17,600yen/ ring 15,400yen

おしゃれの仕上げは、ドレッサーからお気に入りを選ぶように。

ネックレスの優美なラインに、ルージュやアイシャドウの艶やかな彩りを宿したリングは、

ルールに縛られることなく、「お気に入り」を思うまま重ねれば表情や気分まで変わっていく。

- Tiny Companions -

ring 16,500 ～ 19,800yenring 12,100 ～ 19,800yenring 11,000 ～ 17,600yen

憧れの香水瓶やバレエシューズ、そして、いつも癒しをくれる愛犬。

映画のワンシーンを切り取るように、愛おしい一瞬を閉じ込めたチャームは、

毎日を彩ってくれる「小さな相棒」。

タイニーに作り込まれたモチーフを連れて出かければ、

見慣れた街角も、まるで物語の舞台のように輝く。

- Crown Message -

charm 7,700 ～ 14,300yenfrom top necklace 19,800yen/ necklace 24,200yen/ necklace 19,800yen/ charm 14,300yen/ charm 8,800yen

“Always Wear Your Invisible Crown.”

「誰もがいつも目には見えないクラウンを頭にのせている。

下を向いたら落ちてしまうから、あなたらしく前を向いて。」

大切に受け継がれてきたメッセージを託したのは、くるりと表情を変える遊び心あふれるリング。

パワーをくれるモチーフが、あなたの毎日にそっと寄り添い続けますように。

from top pinky ring 26,400yen/ ring 27,500yenfrom top pinky ring 26,400yen/ ring 27,500yen

- Special Novelty -

大切なジュエリーといつでも一緒に。

これまでの感謝を込めた、数量限定のジュエリーポーチには、

NOJESSの歴史を彩ってきた

モチーフを描き下ろしたオリジナルパターンを。

開くたびにときめきがあふれ出すポーチに、

お気に入りを詰め込んで。

※一部除外品あり ※先着順 ※無くなり次第終了

【NEW COLLECTION】

発売日：2026年5月15日(金)～

展開店舗：ノジェス 店舗、公式オンラインストア

公式オンラインストア：https://nojess.net/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nojess_official/

公式X : https://x.com/nojessjp

NOJESS

足かせのない、自由な発想。ヴィンテージのように、いつまでも色褪せない魅力。新しい価値観を生み出す、パリジェンヌのエスプリ。自分らしく生きる女性たちにそっと寄り添い、小さな物語を込めて届けたい。ベーシックさと遊び心に満ちた「小さな幸せを纏えるジュエリー」。