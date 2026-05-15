【ノジェス】Rouge Up! ―Notre Petite Histoire
- Rouge Up! ―Notre Petite Histoire -
さっとルージュをひと塗りすると、表情に自信が宿り、不思議と胸が高鳴る。
それは、前を向くためのほんの小さな勇気。
NOJESSのジュエリーも、誰かの毎日にときめきの色を添える存在でありたいと願ってきた。
初めて選んだリングや、大切に集めた小さなチャーム。
そのひとつひとつの思い出が、「私たちの小さな物語」。
これまでの感謝と未来へエールを込めて届けるジュエリーコレクション。
from top pierced earrings 25,300yen/ ring 19,800yen/ ring 13,200yen/ pierced earrings 13,200yen
- Notre Petite Histoire -
ふわりと結ばれたリボンに、バラの花びらを閉じ込めたハート。
それは、長い時を超えて愛された、「ありがとう」を伝えるモチーフ。
ときめきと一緒に積み重ねた、私たちの小さな物語の記憶をそっと刻み込んで…
pierced earrings 13,200yen/ ring 13,200yen
pierced earrings 25,300yen/ ring 19,800yen
- Rouge Words -
彩りを添える“Rouge”、内側から放たれる“Glow”、
自分にエールを送る“Cheer”、そして一歩踏み出す“Brave”。
ルージュを引くように、滑らかなタッチで描かれたレタードリングには、
そっと背中を押してくれる言葉たちを忍ばせて。
from left ring 18,700yen/ pinky ring 14,300yen/ pinky ring 17,600yen/ ring 15,400yen
from top ring 18,700yen/ pinky ring 14,300yen/ pinky ring 17,600yen/ ring 15,400yen
- Pocket Hermony -
おしゃれの仕上げは、ドレッサーからお気に入りを選ぶように。
ネックレスの優美なラインに、ルージュやアイシャドウの艶やかな彩りを宿したリングは、
ルールに縛られることなく、「お気に入り」を思うまま重ねれば表情や気分まで変わっていく。
ring 16,500 ～ 19,800yen
ring 12,100 ～ 19,800yen
ring 11,000 ～ 17,600yen
- Tiny Companions -
憧れの香水瓶やバレエシューズ、そして、いつも癒しをくれる愛犬。
映画のワンシーンを切り取るように、愛おしい一瞬を閉じ込めたチャームは、
毎日を彩ってくれる「小さな相棒」。
タイニーに作り込まれたモチーフを連れて出かければ、
見慣れた街角も、まるで物語の舞台のように輝く。
charm 7,700 ～ 14,300yen
from top necklace 19,800yen/ necklace 24,200yen/ necklace 19,800yen/ charm 14,300yen/ charm 8,800yen
- Crown Message -
“Always Wear Your Invisible Crown.”
「誰もがいつも目には見えないクラウンを頭にのせている。
下を向いたら落ちてしまうから、あなたらしく前を向いて。」
大切に受け継がれてきたメッセージを託したのは、くるりと表情を変える遊び心あふれるリング。
パワーをくれるモチーフが、あなたの毎日にそっと寄り添い続けますように。
from top pinky ring 26,400yen/ ring 27,500yen
from top pinky ring 26,400yen/ ring 27,500yen
- Special Novelty -
大切なジュエリーといつでも一緒に。
これまでの感謝を込めた、数量限定のジュエリーポーチには、
NOJESSの歴史を彩ってきた
モチーフを描き下ろしたオリジナルパターンを。
開くたびにときめきがあふれ出すポーチに、
お気に入りを詰め込んで。
※一部除外品あり ※先着順 ※無くなり次第終了
【NEW COLLECTION】
発売日：2026年5月15日(金)～
展開店舗：ノジェス 店舗、公式オンラインストア
公式オンラインストア：https://nojess.net/
公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nojess_official/
公式X : https://x.com/nojessjp
NOJESS
足かせのない、自由な発想。ヴィンテージのように、いつまでも色褪せない魅力。新しい価値観を生み出す、パリジェンヌのエスプリ。自分らしく生きる女性たちにそっと寄り添い、小さな物語を込めて届けたい。ベーシックさと遊び心に満ちた「小さな幸せを纏えるジュエリー」。