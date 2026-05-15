約2人に1人は、生理不順による不調が仕事に波及する「負のループ」の可能性も「生理不順のガマン・ロス」実態調査2026　第3弾【働く女性編】

医療法人社団エムズ

対面診療とオンライン診療を展開する「クリニックフォアグループ」（以下クリニックフォア）は、第1弾・第2弾に続き、全国の18歳～49歳の働く女性427名（会社員・経営者・公務員・自営業・パート/アルバイト）の回答を分析した「生理不順のガマン・ロス 実態調査2026 第3弾【働く女性編】」の結果を発表します。

いわゆる「5月病」と呼ばれるGW明けのこの時期。新年度の人間関係の緊張やプレッシャーが心身に負荷をかけやすく、働く女性たちの生理不順にも影響を及ぼしている可能性が、本調査で示唆されました。

働く女性の約半数（48.1%）が「対人関係のストレス」を生理不順に影響を与えた要因の一つとして挙げており、さらに生理不順による不調が仕事やメンタルにも波及するという「負のループ」との関連も約2人に1人（50.3%）に見られました。

一方、生理不順を抱えながら婦人科を受診していない働く女性は約6割にのぼり、未受診の主な理由は「面倒・我慢できる」という意識にあることも判明しました。

クリニックフォアでは、自身の生理不順による損失を把握し、適切なケアを検討するきっかけを提供する「生理不順のガマン・ロス度 診断」のサービス提供を開始しています。

生理不順のガマン・ロス度診断 :https://www.clinicfor.life/telemedicine/pill/irregular-menstruation-self-test/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_content=pill

【「生理不順のガマン・ロス 実態調査」概要】

・調査内容：「生理不順のガマン・ロス 実態調査」

・調査期間：2026年3月27日～3月30日

・調査対象：18歳～49歳の女性 628名

※本リリース（第3弾）では、上記のうち働く女性（会社員・経営者・公務員・自営業・パート/アルバイト）427名を抽出して分析しています。

・調査方法：インターネット調査（ネオマーケティング）

※調査結果をご紹介いただく際は、「クリニックフォア調べ」と注釈をご記載ください。

※構成比の数値は小数点以下を四捨五入しているため、個々の集計値の合計は100％とならない場合があります。

調査結果トピックス

〈調査結果１.：新生活ストレスと生理不順、仕事・メンタルへの「負のループ」〉

・働く女性の約半数が「対人関係のストレス」や「仕事のプレッシャー」が生理不順に影響を与えたと感じている

・約2人に1人（50.3%）は、生理不順による不調が仕事・メンタルにも波及する「負のループ」の可能性も

〈調査結果２.：生理不順を抱えながらもガマンする、働く女性のジレンマ〉

・約3人に1人が生理不順の改善策を知っているが対策なし

・生理不順を認識しながら1年以上受診していない人が43.6%

未受診の主な理由は「我慢できるレベル・慣れ」「受診が面倒」

調査結果１.：新生活ストレスと生理不順、仕事・メンタルへの「負のループ」

・働く女性の約半数が「対人関係のストレス」や「仕事のプレッシャー」が生理不順に影響を与えたと感じている

働く女性に生理不順に影響を与えたと感じる要因を尋ねたところ、最多は「対人関係のストレス（新しい人間関係への緊張、職場や家族との葛藤など）」で48.1%と、約2人に1人が挙げました。次いで「プレッシャー・責任感（仕事の重責、失敗できない状況など）」が40.9%と続きました。

GW明けは、新年度に伴う環境変化が一段落しながらも、緊張感の緩みと蓄積疲労が重なりやすい時期です。特に職場での新たな人間関係や役割変化が、女性の心身に負荷をかけやすい状況が示唆されます。



・約2人に1人（50.3%）は、生理不順による不調が仕事・メンタルにも波及する「負のループ」の可能性も

さらに深刻なのは、生理不順による「コントロール不能感」が仕事やメンタルにも影響を与えるという実態です。働く女性の74.5％が生理不順があることで、自分の体や体調を『コントロールできていない』という感覚をもっており、そのうちの50.3%が「仕事（集中できない、ミスが増える、会議で発言できない等）」への悪影響を、47.8%が「メンタル（自己嫌悪に陥る、前向きになれない等）」への悪影響を訴えています。

新生活のストレスが生理不順に影響し、その生理不順が今度は仕事パフォーマンスやメンタルにも影響を与える可能性が示唆されます。新生活シーズンに「なんとなくつらい」と感じて働く女性の体調不良の背景には、こうした悪循環が潜んでいるかもしれません。

調査結果２.：生理不順を抱えながらもガマンする、働く女性のジレンマ

・約3人に1人が生理不順の改善策を知っているが対策なし

本調査では、生理不順が医学的にコントロール可能であることを9割近い女性が知っていることが判明しました。

しかし、実際に医療機関で対策できているのはわずか17.3%に留まり、約3人に1人が「知っているが何もしていない」という「知識と行動の乖離（ギャップ）」が浮き彫りになりました。



・生理不順を認識しながら1年以上受診していない人が43.6%

未受診の主な理由は「我慢できるレベル・慣れ」「受診が面倒」

現在婦人科を受診していない働く女性（N=259）のうち、生理不順を認識してから1年以上受診していない人は43.6%にのぼります。受診していない主な理由としては「症状が我慢できるレベル（39.4%）」「いつものことで慣れてしまっている（39.4%）」「受診するのが面倒（32.4%）」が上位を占めました。

「ガマンして慣れてしまう」という意識が生理不順の受診における大きな壁となっている実態が浮き彫りとなりました。

1分で診断！「生理不順のガマン・ロス度 診断」を公開

今回の調査で明らかになった、生理不順がもたらす多重の損失。自分でも気づかないうちに、どれだけの「時間」や「心の余裕」が削られているのかを客観的に測定できる「生理不順のガマン・ロス度 診断」を公式サイトにて公開しています。7つの質問に答えるだけで、あなたの今の状態を算出し、今のあなたに必要なセルフケアのヒントをお届けします。

生理不順のガマン・ロス度診断 :https://www.clinicfor.life/telemedicine/pill/irregular-menstruation-self-test/?utm_source=pr&utm_medium=release&utm_content=pill

※本ツールは医学的診断ではなく、生活への影響度をご自身で確認するためのセルフチェックです。治療が必要かどうかは医師にご相談ください。

【クリニックフォア 医師コメント】

今回の調査結果からは、働く女性が抱える「ストレスに起因する生理不順」と「生理不順のパフォーマンスへの影響」が複雑に絡み合い、二重の負担となっている実態が伺えます。特にGW明けの環境変化や新生活から蓄積した疲れは、生理周期の乱れを引き起こす一つの要因となることも少なくありません。

「いつものことだから」「自分が少し我慢すればいい」と、日々の忙しさの中で不調を後回しにしてしまう気持ちもよく分かります。ただ、ご自身のコンディションを整えることは、決してわがままではなく、自分らしく健やかに過ごすための大切な基盤です。

例えば、低用量ピルなどで生理周期をコントロールすることは、身体のコンディションを安定させるだけでなく、予測できない不調への不安を和らげ、生活の質（QOL）を保つための一つの選択肢となり得ます。

お一人で抱え込みすぎず、まずはオンライン診療などで今の悩みや生活スタイルを医師に共有してみることから、ご自身の心身を労わるきっかけを探してみてはいかがでしょうか。

※効果・効能・副作用の現れ方は個人差がございます。医師の診察のもと、体調やリスクを確認しながら使用することで、安心して服用することが可能です。

【低用量ピルについて】

～生理による心身の不調を整え、自分らしく過ごすための選択肢～

低用量ピルは2種類の女性ホルモン（卵胞ホルモン・黄体ホルモン）を合成したお薬です 。女性は月に1度脳から卵巣に対し排卵を促すシグナルが出ますが、服用することで体内の女性ホルモン量を安定させ、脳からの排卵指令を抑制し、排卵がストップするという仕組みです。

効果は避妊だけでなく、生理痛や月経量、生理不順の改善、PMSの軽減が期待できます。さらに、ニキビ・肌荒れの改善や、卵巣がん・子宮体がんの予防効果も報告されています。

※参考文献：Ovarian cancer and oral contraceptives（Lancet. 2008 Jan 26;371(9609):303-14.）

【ミニピルについて】

～年齢や体質を理由に諦めない、新しい選択肢～

ミニピル（黄体ホルモン単独薬）は、1種類の女性ホルモン「黄体ホルモン（プロゲステロン」）のみを主成分としたお薬です。低用量ピルに含まれる「卵胞ホルモン（エストロゲン）」を含まないため、エストロゲンに起因するとされる重大な副作用である「血栓症」のリスクがほとんどないとされているのが特徴のひとつです。

服用することで排卵を抑制するほか、子宮内膜を厚くさせない、頚管粘液の粘性を高めて精子を通りにくくさせるといった複数の仕組みにより、高い避妊効果が期待できます。

これまで血栓症のリスク等により低用量ピルが服用できなかった「35歳以上で1日15本以上喫煙する方」や「前兆のある片頭痛がある方」、「肥満（BMI30以上）の方」などにとっても、生理の悩みから解放され、自分らしく過ごすための大切な選択肢となります。

ピルのはじめかたガイドブック :https://sai-journal.clinicfor.life/guidebook/

ピル初心者さんがはじめに知りたい基礎知識から、服用後の不安や疑問を解決するためのアドバイスまで、快適なピルライフを送るために必要なことをまとめています。

【クリニックフォアのオンラインピル処方について】

オンラインピル診療（自由診療） :https://www.clinicfor.life/telemedicine/pill/?utm_source=pr&utm_medium=prtimes&utm_content=pill

クリニックフォアのオンラインピル診療は、自宅など好きな場所から受診ができ、お薬をご自宅のポストに配送します。忙しくて対面診療の医療機関が受診できない時も、安心してご利用いただけます。

また、対面・オンライン診療どちらも展開しているため、ご都合に合わせてご利用いただけます。

＜対面診療の特長＞

・すべてのクリニックで医療DXを推進し、待ち時間を削減、予約の取りやすさを実現

＜オンラインピル診療の特長＞

・WEBで完結！忙しい人もスキマ時間で受けられる

診療予約からお薬の処方までがスマホひとつで完結するから簡単。

平日7～24時まで、土日も診療可能、忙しいあなたのヘルスケアの強い味方です。

※診療時間は、土日祝日をはじめ日によって異なる場合がございます。

・お薬はスピード配送！

お薬は最短当日発送※1、翌日ご自宅のポスト※2にお届けします。

※1 原則当日診療で16時までに決済完了した方が対象ですが、診療時間やお届けエリアによっては対象外となります。

※2 ネコポスの場合

・診療実績900万件以上※3 クリニックフォアグループの在籍医師が診察するから安心

保険診療も行う医師が、あなたのお悩みに寄り添い丁寧に診察します。

また、取扱いのピルは国内最多を追求し、11種類を取扱い。

お身体や習慣に合わせて、一人ひとりにあったピルを処方します。

※3 2020年4月～2026年4月現在当クリニックのオンライン診療実績（お薬の発送実績込み。発送集約時は集約前の発送回数に転換して計算）

※自由診療

※対面診療をご案内させていただく場合があります。

※医師の判断によりお薬を処方できない場合があります。

※診察の場合は、診察料1,650円／回がかかります

※1日1回服用、主な副作用(下腹部痛・不正出血・胸のハリや痛み・頭痛・吐き気や眠気)ですが飲み始めから数ヶ月でおさまる場合がほとんどです。詳細は当クリニックHPでご確認ください。

※効果・効能・副作用の現れ方は個人差がございます。医師の診察をうけ、診断された適切な治療方法をお守りください。

※クリニックフォアでは、国内未承認医薬品および承認医薬品の承認とは異なる目的で使用している医薬品がございます。日本国内未承認医薬品・医療機器等は厚生局の正式なプロセスを経て、当院医師の判断の下、輸入をしたものになります。

輸入された医薬品の入手経路について（https://www.clinicfor.life/faq/#faq-self_care-16）

個人輸入サイト等を通して一般の方が医薬品を購入して使用するリスク・健康被害に関して（https://www.yakubutsu.mhlw.go.jp/individualimport/）

※ミニピル（黄体ホルモン単独薬）は、日本国内では未承認の医薬品です。使用にあたっては医師の診察および処方が必要です。

※未承認医薬品等：デソコン（海外製）は、避妊目的での処方は国内で承認されていません。

※国内の承認医薬品等の有無：国内では避妊を目的として承認されている同成分の内服薬はありません。

※諸外国の安全等の情報および副作用：同成分を含有する内服薬がアメリカ食品医薬品局（FDA）で経口避妊薬として承認されています（承認年月日：1992/10/12）。安全性等に関わる情報としては、不正出血、頭痛、嘔気といった症状が記載されています。

※万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象外となります。