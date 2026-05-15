Deel、アーセナルFCと複数年のスリーブパートナー契約を締結

Deel Inc.

グローバルチーム向けオールインワン人事・給与プラットフォームを提供するDeel（CEO：Alex Bouaziz）は、アーセナル・フットボールクラブ（以下、アーセナル）と複数年契約を締結し、2026/27シーズンより同クラブの「公式スリーブパートナー」になることを発表しました。

2026/27シーズンより、Deelのロゴがアーセナルのホーム、アウェイ、サードユニフォームの左袖に掲載されます。これによりDeelは、世界的に著名なフットボールクラブのユニフォーム袖にロゴを掲載する2社目のグローバルブランドとなります。

今回の契約は、2025年12月に発表された「公式HRプラットフォームパートナーシップ」に続くものであり、両社の関係をさらに強化するものです。

今回の発表に合わせ、新たな映像作品「Patchmaker」も公開されました。映像には、アーセナル所属の ヴィクトル・ギョケレシュ と、クラブレジェンドである パトリック・ヴィエラ が出演しています。新ユニフォームのスリーブに仕上げを施す職人の工房を舞台に、細部へのこだわりやクラフトマンシップを描いた作品となっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=albG_YoSNzk ]

また、アーセナルは2026年5月15日に予定されている新ホームキット発表に先立ち、来シーズンを通してDeelロゴが掲出されるスリーブデザインをサポーター向けに先行公開しました。



■アーセナル 最高商務責任者（CCO） ジュリエット・スロット のコメント

アーセナルのユニフォーム袖は、世界のフットボール界でも特に高い注目を集めるスポンサー枠の一つです。今年初めにパートナーとなったDeelを、この場所に迎えられることを大変嬉しく思います。Deelは、今後のパートナーシップの深化を通じて、クラブ運営を支える重要な役割を果たしていきます。私たちのすべてのパートナーシップは、財務的な持続可能性を保ちながら主要タイトル獲得を目指す長期的な戦略に直結しています。



■Deel 共同創業者兼CEO アレックス・ブアジズ のコメント

昨年アーセナルとの提携を発表した際、これは始まりに過ぎないとお伝えしました。現在、アーセナルとDeelはすでに緊密に連携しており、今後数カ月以内には、クラブ全体の従業員およびHR業務にDeelのプラットフォームが導入される予定です。世界でも最も象徴的なユニフォームの一つにDeelのロゴが掲載されることは、私たちにとって大きな誇りであり、グローバルな成長という共通のビジョンに基づくパートナーシップを象徴するものでもあります。来シーズン、そして今後の取り組みを非常に楽しみにしています。



現在Deelは、世界40,000社以上の企業および150万人以上のワーカーを支援しています。2025年10月にはシリーズEラウンドを実施し、企業評価額173億ドルを記録。世界有数の給与・HRプラットフォーム企業としての地位をさらに強固なものにしています。



本件の詳細については、こちら(https://www.deel.com/blog/deel-and-arsenal-announce-multi-year-sleeve-partnership/) をご覧ください。



■Deelについて

会社名： Deel Inc.

本社： 米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ

CEO： Alex Bouaziz

URL：https://www.deel.com/ja/

Deelは、グローバルチームのために設計された、オールインワン型の給与・人事管理プラットフォームです。多様化する働き方に対応したDeelのプラットフォームでは、HRIS（人事情報システム）、給与計算、コンプライアンス、福利厚生、パフォーマンス管理、IT備品管理など、人事・労務に関わるあらゆる機能をシームレスに統合します。Deelは、AIを活用した各種ツールと自社が保有するグローバル給与インフラを通じて、150カ国以上のあらゆる雇用形態に対応し、企業がよりスマートかつ迅速、そしてコンプライアンスに準拠した形でビジネスを拡大できるよう支援しています。

詳細はdeel.com をご覧ください。

■アーセナル・フットボールクラブについて

アーセナルに関する詳細は、公式サイト（https://www.arsenal.com/）をご参照ください。