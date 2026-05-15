スペースデータ、航空自衛隊 宇宙作戦団の新編に伴う広報動画を制作

株式会社スペースデータ

株式会社スペースデータ（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤航陽、以下「スペースデータ」）は、防衛省航空自衛隊 宇宙作戦団の新編に伴う広報動画を制作いたしました。

背景

日本の防衛体制において、宇宙領域の重要性はますます高まっています。2026年度末には航空自衛隊の「航空宇宙自衛隊」への改称や「宇宙作戦集団」の新編が予定されており、その取り組みの一環として、2026年3月に航空自衛隊の宇宙作戦群が「宇宙作戦団」として新編されました。宇宙作戦団の役割や宇宙領域の安全保障上の重要性を国内外に広く発信するため、広報動画が制作されています。

動画の概要

制作した広報動画は、宇宙領域における安全保障の重要性や、宇宙作戦団の役割を伝える内容となっています。

本動画は航空自衛隊の公式YouTubeチャンネルにて2026年4月30日より公開されています。また、一部抜粋版が防衛省の公式Facebookページでも公開されています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ib5lcNfALww ]

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=ib5lcNfALww

Facebook：https://www.facebook.com/reel/2175242696639857

今後の展望

グローバルな安全保障環境が急速に変化する中、宇宙領域の重要性は一層高まっています。日本においても、宇宙作戦団の新編に象徴されるように、宇宙空間における防衛体制の整備が本格化しており、民間の技術力を安全保障分野に活かす官民連携の動きが加速しています。

スペースデータは、こうした社会的要請を踏まえ、宇宙とデジタル技術の融合を通じて安全保障分野への貢献を進めてまいります。「社会を支える技術」を「日本を守る技術」へ。防衛関連企業をはじめとするパートナーとの連携を通じて、日本の安全保障と社会全体のレジリエンス強化に取り組んでまいります。

株式会社スペースデータについて

株式会社スペースデータは、「宇宙を誰もが活用できる社会へ」という思いのもと、宇宙とデジタル技術の融合によって新たな産業や社会基盤を創造するテクノロジースタートアップです。

地球・宇宙環境を精密に再現するデジタルツイン技術を活用して、宇宙から都市開発、防災、安全保障まで、次の未来を支えるデジタルプラットフォームの構築を目指しています。さらに、宇宙ロボット・宇宙ステーションの運用基盤開発を通じて、宇宙社会の実現に向けて取り組んでいます。

スペースデータの公式サイトでは、「NEWS」にて最新の取り組みや発表をご紹介しています。

詳細は https://spacedata.jp/news をご覧ください。

社名：株式会社スペースデータ

代表：佐藤航陽

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー 15階

資本金：15億1300万円

事業内容：宇宙開発に関わる投資と研究

HP：https://spacedata.jp

NEWS：https://spacedata.jp/news

X：https://x.com/spacedatainc

LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/spacedatajp/

採用情報：https://www.wantedly.com/companies/spacedata/projects

本件に関するお問い合わせ

下記のお問い合わせフォームからご連絡ください。

https://spacedata.jp/contact