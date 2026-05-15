『体感予報』新刊発売記念POP UP SHOP が有楽町マルイ 7FにOPEN決定！
今回のイベントでは、『体感予報』の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=112813
【イベント情報】
イベント名：『体感予報』新刊発売記念POP UP SHOP
開催期間：2026年5月26日(火)～6月8日(月)
開催場所：有楽町マルイ 7F THEキャラSHOP
【メッセージボード企画】
【フォトスポット企画】
【ご購入者様特典】
【販売商品】
コレクションカード(ランダム)
価格：550円(税込)
種類数：全10種
サイズ：約54×86mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
カンバッジ(ランダム)
価格：550円(税込)
種類数：全10種
サイズ：直径約56mm
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルネームバッジ
価格：990円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約80mm×47mm
チェンジングキーホルダー
価格：各1,430円(税込)
種類数：全2種
サイズ：約54mm×73mm×2mm
アンブレラマーカーセット
価格：1,650円(税込)
種類数：全1種（2個入り）
サイズ：キャラクター/約W31mm×H45mmチャーム/約W18mm×H23mm以内
アクリルフィギュア
価格：1,760円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約H150mm以下
硬質カードケースセット
価格：各1,430円(税込)
種類数：全2種
サイズ：B7・B8
巾着
価格：1,430円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約W140mm×H170mm
スケッチブック
価格：2,640円(税込)
種類数：全1種
サイズ：約H140mm×W180mm
シートステッカーセット
価格：1,100円(税込)
種類数：全1種（2枚入り）
サイズ：148x102mm
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
シーモアコミックス BLレーベル「Ficus」公式X https://x.com/FicusParty
THEキャラ：https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C) 鯛野ニッケ/シーモアコミックス
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売