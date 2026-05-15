TVアニメ『しゅごキャラ！』より、「日奈森あむ」がキャラなりした姿“アミュレットエンジェル”が立体化。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニオンクリエイティブ」より、「TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202038&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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■TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール 完成品フィギュア

【製品情報】

□参考価格：25,300円(税込)

□発売日：2027年6月予定

□ブランド：ユニオンクリエイティブ

【スケール】1/6

【サイズ】全高約255mm

【素材】PVC/ABS

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・台座

原型：エレス

塗装：いもむ

製作協力：En craft

TVアニメ『しゅごキャラ！』より、日奈森あむがキャラなりした姿“アミュレットエンジェル”を、約1/6スケールフィギュアで立体化！

特徴となる羽は、繊細な造形とパール調の塗装で軽やかさと神秘的な輝きを表現。見る角度によって表情を変え、まるで今にも羽ばたきそうな臨場感を演出しています。

優しく微笑む笑顔は、あむの持つ純粋さと温かさをそのまま切り取ったような仕上がり。なりたい自分を表した、魅力あふれる表情となっています。

ポージングは可愛らしさを最大限に引き出した軽やかなデザイン。ふわっと舞い降りた瞬間を切り取ったような動きのある造形は、どの角度からでも楽しめます。

細部まで丁寧に仕上げた造形と彩色で、アミュレットエンジェルの魅力をぎゅっと詰め込みました。

ぜひお手元にお迎えください！

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202038&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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(C)PEACH‐PIT・講談社／エンブリオ捜索隊・テレビ東京

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