TVアニメ『しゅごキャラ！』より、「日奈森あむ」がキャラなりした姿“アミュレットエンジェル”が立体化。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「ユニオンクリエイティブ」より、「TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール 完成品フィギュア」を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-202038&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
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■あみあみ実店舗サイト
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■TVアニメ『しゅごキャラ！』日奈森あむ -アミュレットエンジェル- 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：25,300円(税込)
□発売日：2027年6月予定
□ブランド：ユニオンクリエイティブ
【スケール】1/6
【サイズ】全高約255mm
【素材】PVC/ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・台座
原型：エレス
塗装：いもむ
製作協力：En craft
TVアニメ『しゅごキャラ！』より、日奈森あむがキャラなりした姿“アミュレットエンジェル”を、約1/6スケールフィギュアで立体化！
特徴となる羽は、繊細な造形とパール調の塗装で軽やかさと神秘的な輝きを表現。見る角度によって表情を変え、まるで今にも羽ばたきそうな臨場感を演出しています。
優しく微笑む笑顔は、あむの持つ純粋さと温かさをそのまま切り取ったような仕上がり。なりたい自分を表した、魅力あふれる表情となっています。
ポージングは可愛らしさを最大限に引き出した軽やかなデザイン。ふわっと舞い降りた瞬間を切り取ったような動きのある造形は、どの角度からでも楽しめます。
細部まで丁寧に仕上げた造形と彩色で、アミュレットエンジェルの魅力をぎゅっと詰め込みました。
ぜひお手元にお迎えください！
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
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