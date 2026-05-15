ゴマブックス、人気漫画『CUFFS ～傷だらけの地図～』スペイン語版『Lazos de Sangre: Segunda Oportunidad』を米国Amazon Kindleストアで配信開始。
ゴマブックス株式会社（東京都港区、代表取締役：赤井仁）は、人気漫画『CUFFS ～傷だらけの地図～』の中南米スペイン語翻訳版となる『Lazos de Sangre: Segunda Oportunidad』を、2026年5月15日より米国Amazon Kindleストアにて配信開始いたしました。これを記念して、同日より1巻無料キャンペーンを実施中です。
当社では、日本の優れたコンテンツを世界中の読者へ届けるため、海外展開を積極的に推進しております。2026年4月に配信を開始した英語版に続き、このたび膨大な読者人口を持つ中南米スペイン語圏のユーザーに向けて、待望のスペイン語版の提供をスタートいたしました。
本作『Lazos de Sangre: Segunda Oportunidad』（原作：『CUFFS ～傷だらけの地図～』）は、日本国内で長年支持されてきたハードボイルド作品であり、裏社会に生きる男たちの葛藤と生き様を描いた重厚なストーリーが特徴です。今回のスペイン語版配信により、中南米をはじめとする世界中のスペイン語圏の読者にも、本格的な日本漫画の魅力を届けてまいります。
本施策は、グローバル市場における日本コンテンツへの需要拡大に応えるものであり、多言語展開を加速させることで、より幅広い層へのリーチ拡大を図ります。
ゴマブックスでは今後も、人気作品を順次海外展開し、既存コンテンツのグローバル市場における価値最大化を推進してまいります。
▽▽▽▽▽作品情報▽▽▽▽▽
『CUFFS ～傷だらけの地図～』スペイン語版『Lazos de Sangre: Segunda Oportunidad』（全32巻）
著者：東條仁
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349460/images/bodyimage1】
【内容紹介文】
日本語の紹介文
許しは可能なのか？ 失敗者として死んだ龍二は、息子の体で目覚める。伝説の男が、自らの汚名を晴らすために舞い戻る。
スペイン語の紹介文（Resumen del contenido）
¿Es posible el perdón? Ryuji muere como un fracasado y despierta en el cuerpo de su hijo. La leyenda regresa para limpiar su nombre.
【キャンペーン詳細】
期間：5月15日（金）より開始
価格：1巻無料
＜米国Amazon Kindleストア 配信リンク（スペイン語版）＞
1巻：https://a.co/d/09Bd1ktq
2巻：https://a.co/d/0bxYKVAZ
3巻：https://a.co/d/0bxYKVAZ
4巻：https://a.co/d/0bYyEfdG
5巻：https://a.co/d/0h15F2JE
＜日本語版（原作）はこちらから＞
全32巻：https://amzn.to/4eLbTa1
＜米国Amazon Kindleストア配信リンク＞
1巻：https://a.co/d/043uQA7x
2巻：https://a.co/d/0cmJPcOZ
3巻：https://a.co/d/05X9XoV2
4巻：https://a.co/d/06E037jP
5巻：https://a.co/d/0gnjFB10
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X（旧Twitter）：@gomabooks
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
当社では、日本の優れたコンテンツを世界中の読者へ届けるため、海外展開を積極的に推進しております。2026年4月に配信を開始した英語版に続き、このたび膨大な読者人口を持つ中南米スペイン語圏のユーザーに向けて、待望のスペイン語版の提供をスタートいたしました。
本作『Lazos de Sangre: Segunda Oportunidad』（原作：『CUFFS ～傷だらけの地図～』）は、日本国内で長年支持されてきたハードボイルド作品であり、裏社会に生きる男たちの葛藤と生き様を描いた重厚なストーリーが特徴です。今回のスペイン語版配信により、中南米をはじめとする世界中のスペイン語圏の読者にも、本格的な日本漫画の魅力を届けてまいります。
本施策は、グローバル市場における日本コンテンツへの需要拡大に応えるものであり、多言語展開を加速させることで、より幅広い層へのリーチ拡大を図ります。
ゴマブックスでは今後も、人気作品を順次海外展開し、既存コンテンツのグローバル市場における価値最大化を推進してまいります。
▽▽▽▽▽作品情報▽▽▽▽▽
『CUFFS ～傷だらけの地図～』スペイン語版『Lazos de Sangre: Segunda Oportunidad』（全32巻）
著者：東條仁
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349460/images/bodyimage1】
【内容紹介文】
日本語の紹介文
許しは可能なのか？ 失敗者として死んだ龍二は、息子の体で目覚める。伝説の男が、自らの汚名を晴らすために舞い戻る。
スペイン語の紹介文（Resumen del contenido）
¿Es posible el perdón? Ryuji muere como un fracasado y despierta en el cuerpo de su hijo. La leyenda regresa para limpiar su nombre.
【キャンペーン詳細】
期間：5月15日（金）より開始
価格：1巻無料
＜米国Amazon Kindleストア 配信リンク（スペイン語版）＞
1巻：https://a.co/d/09Bd1ktq
2巻：https://a.co/d/0bxYKVAZ
3巻：https://a.co/d/0bxYKVAZ
4巻：https://a.co/d/0bYyEfdG
5巻：https://a.co/d/0h15F2JE
＜日本語版（原作）はこちらから＞
全32巻：https://amzn.to/4eLbTa1
＜米国Amazon Kindleストア配信リンク＞
1巻：https://a.co/d/043uQA7x
2巻：https://a.co/d/0cmJPcOZ
3巻：https://a.co/d/05X9XoV2
4巻：https://a.co/d/06E037jP
5巻：https://a.co/d/0gnjFB10
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL：03-5468-8370
FAX：03-5468-8371
URL：http://www.goma-books.com/
X（旧Twitter）：@gomabooks
facebookページ：https://www.facebook.com/gomabooks/
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
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