サロン級ケアを自宅へ。EMS×LLLT×ツイスト振動を融合した次世代美容機器美容サロンの施術クオリティを1台に「リフトボーテ リバイタリースパプロ」クルールラボ 2026年5月18日BWJ東京 新発売

クルールラボ株式会社

クルールラボ株式会社（本社：東京都）が展開する美容ブランド「リフトボーテ」は、サロン専売およびカタログ通販向け美容機器として、「リバイタリースパプロ」を2026年5月18日（BWJ東京開催日）より発売開始いたします。



【ビューティーワールドジャパン東京 出展概要】

会期: 2026年5月18日(月) ～ 20日(水)

会場: 東京ビッグサイト

ホール：B

小間番号：W1-K012 (西１ホール)

新商品「RevitalySpa Pro」発売

「ZOGANKIN」シリーズ体験会

リバイタリースパプロ YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=P64584k8ooo

クルールラボストアリバイタリースパプロ : https://store.couleur-labo.com/c/03/43/CL-SR02L

サロン級の美容ケア

5分間頭皮をブラッシングするだけで頭皮環境を整え、頭筋と表情筋を鍛える「リバイタリースパ プロ」。低周波EMS、LLLT、ツイスト振動、の3つの主要機能を1台に集約し、フェイスからボディまでのトータルケアを可能にします。本製品は、「サロン級の美容ケアを日常へ」というコンセプトのもと開発された次世代型美容デバイスです。

低周波EMS

EMS機能は6段階の出力調整に対応し、さらに乾いた状態でもEMS刺激を感じられる独自設計を採用。使用シーンを選ばず、手軽に本格的なケアを実現します。

ブラシの先端 “1本1本から” 点から点へ刺激をくまなく伝えます。ドライブラッシングは “強い刺激” ウェットブラッシングは “心地よい刺激” 好みに合わせて使い分けが可能です。

LLLT（低出力レーザー）

20個のLLLT（低出力レーザー）を搭載し、肌にやさしい光美容ケア。サロン導入レベルの本格仕様として設計されています。通常のレーザーとは異なり、熱で組織を壊さない、肌への負担が少ない光です。LEDのように光が拡がらず、光の直進性が高く肌の細部へ光エネルギーを伝達することが特徴です。この特殊な光により頭皮環境や肌を整えます。

ツイスト振動

また、独自設計のツイスト振動機能により、心地よい刺激とともにリラクゼーション性とケア効果の両立を追求しています。1分間に約2,700回のツイスト振動。硬くなりがちな頭皮を、左右約13度にブラシが回転することで、ねじる様に頭皮を刺激します。指では届きにくい深部まで、細かく洗うようにアプローチ。

2つの導電ブラシ

ブラシ部分には、用途に応じた2種類のブラシ構造を採用。立体的に配置された168本のソフトブラシがやさしく肌を包み込み、28本のハードブラシがしっかりとした刺激を与えることで、部位や目的に応じた多角的なケアを実現します。

導電ブラシは「ソフトブラシとハードブラシ」の2種類があります。どちらをどのモード、または髪型に使用するかなどの決まりはなく、お好みでご使用いただけます。

防水性能 IPX7

さらに、本製品は充電式のコードレス設計を採用し、IPX7の防水仕様によりバスルームなどの水回りでも安心して使用可能です。加えて約215gの軽量設計により、持ちやすく扱いやすい使用感を実現。

ドライスパとしての使用にも最適で、シーンを選ばず幅広い美容ケアを可能にします。

これらの機能を融合することで、従来はサロン施術で行われていた複合的なケアを1台に集約し、より効率的かつ継続的な美容体験を提供します。

本製品は美容サロンおよびカタログ通販を通じて展開し、プロフェッショナル品質の美容機器をより多くの方へ届けてまいります。

クルールラボ株式会社について

クルールラボ株式会社は、「美と健康を通じて、感動と幸せをお届けする」を理念に、美容・健康関連商品の企画・開発・販売を行っております。「ZOGANKIN」シリーズをはじめ、革新的な技術とデザインで、お客様の美と健康をサポートしてまいります。美容機器だけでなく医療機器、化粧品のOEMも相談可能です。



【本件に関するお問い合わせ先】

クルールラボ株式会社

TEL: 03-5550-7181( 10:00～18:00 土日祝休)

Email: info@couleurlabo-shop-biz.com

クルールラボ株式会社ウェブサイト: https://www.couleur-labo.co.jp(https://www.couleur-labo.co.jp/)

クルールラボストアリバイタリースパプロ : https://store.couleur-labo.com/c/03/43/CL-SR02L