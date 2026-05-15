ナノ・ユニバースより、接触冷感・高通気素材「Air Tool」を採用したスタイリングコンテンツ「これさえあれば。」Vol.3を公開

株式会社TSIホールディングス

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）のナノ・ユニバースは、2026年5月15日（金）にWEBコンテンツ「これさえあれば。」VOL.3を公開。

ワードローブに一つあるだけで、自然と手が伸びてしまう服。

気負わず着られて、どこか気分を上げてくれる。

そんな「これさえあれば」と思える一着を、毎月のスタイリングとともにご紹介する連載企画。

このたび、「Air Tool」を使用したスタイリングVOL.3を公開いたしました。

今回フィーチャーするのは、“ミニマル × テクノロジー × ライフスタイル”を融合させたカプセルコレクションから登場した「AIRTOOL」。

国内トップレベルの経編み技術を誇る「福井経編」によって開発された素材「Air Tool」を採用し、高い通気性・ストレッチ性に加え、接触冷感機能も搭載。暑さの厳しい季節でも快適な着心地を実現します。

軽やかで涼しく、ストレスフリーに着用できる一着は、日常からアクティブなシーンまで幅広く対応。

“着ているほうが涼しい”という新しい夏のスタンダードを提案します。

ぜひ、Air Toolが生み出す快適な着心地とスタイリングをご覧ください。

■CONTENTS

「これさえあれば。Vol.3」

https://store.nanouniverse.jp/blogs/features/260515-nu-topics-koresaeareba-vol3-ms

LOOK1

接触冷感機能や通気性に優れた「Air Tool」のセットアップ提案。



シャツの裾にドローコードがついているため、

表情感を楽しめる一着になっている。



夏のセットアップを楽しみたい方におすすめのスタイル。

LOOK２

コーディネートに少しミリタリーテイストを入れるだけで、

シンプル過ぎない大人のスタイルに変化する。



夏でも履けるこのイージーカーゴパンツはデザイン、機能面ともに優れもの。



長い夏を乗り切るためのワードローブに加えたい1本。

LOOK３

一見秋っぽい見え方の色合わせも、見方を変えれば「大人っぽい」。



淡泊になりがちな夏のファッションも、

ストール代わりにニットを肩掛けするだけで、

洒落感を演出出来る。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

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