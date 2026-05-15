『猫とドラゴン』×『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』コラボキャンペーンを5月15日(金)より実施！

株式会社スタジオレックス

カルチュア・エンタテインメント グループ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：中西 一雄、以下「CEG」）のグループである株式会社スタジオレックス(本社：東京都品川区、代表取締役社長：奥村善生、以下「スタジオレックス」)は、新感覚スマホRPG『猫とドラゴン』において、2026年5月15日(金)より、『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』とのコラボキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

■『猫とドラゴン』× 『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』コラボキャンペーン概要

『猫とドラゴン』に『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の司波達也、司波深雪、四葉真夜、桜井水波の4キャラクターが登場！

「コラボガチャ」には、下記のキャラクターが登場！

・URオーブ「[劣等生]司波達也」

・URオーブ「[優等生]司波深雪」

・URオーブ「[極東の魔王]四葉真夜」

イベント「大勧誘！スカウトラッシュ」や「ログインボーナス」では下記のキャラクターが登場！

・URオーブ「[メイドの少女]桜井水波」

さらにログインボーナスやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットが獲得できます。参加すればするほど、より多くのコラボガチャチケットを獲得できるので、この機会を逃さず、ぜひお楽しみください。

【コラボ開催期間】2026年5月15日(金)14:00 ～ 2026年6月3日(水)13:59 (20日間)

■コラボキャンペーン一覧

１.『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』コラボガチャ

URオーブ「[劣等生]司波達也」「[優等生]司波深雪」「[極東の魔王]四葉真夜」が獲得できるガチャが登場！

コラボ期間中、ログインやイベントへの参加に応じてコラボガチャチケットを獲得することができ、無料で単ガチャを引くこともできます。

<コラボガチャで獲得できるコラボ限定ユニット>

[劣等生]司波達也

※イラストは最終進化時のものです。

[優等生]司波深雪

※イラストは最終進化時のものです。

[極東の魔王]四葉真夜

※イラストは最終進化時のものです。

２.『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』のキャラクターが登場！「大勧誘！スカウトラッシュ」

期間限定イベント「大勧誘！スカウトラッシュ」に『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』のキャラクターが登場！

イベントに参加するとコラボ限定ユニットであるURオーブ「[メイドの少女]桜井水波」やコラボガチャチケットなど、豪華報酬が獲得できます。

<スカウトラッシュ開催期間>

5月15日(金)14:00 ～5月22日(金)23:59

<スカウトラッシュで獲得できるコラボユニット>

[メイドの少女]桜井水波

※イラストは最終進化時のものです

３.コラボ記念ログインボーナス

期間中にアプリにログインすることでURオーブ「[メイドの少女]桜井水波」やコラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できるログインボーナスを開催いたします。

４.コラボ記念ミッション

コラボ記念として特別なミッションを用意いたしました。

ミッションをクリアすることで、コラボガチャチケットなど、豪華アイテムが獲得できます。

５.召喚バトル報酬にコラボガチャチケット追加

1日3回の召喚バトルに参加するたびにコラボガチャチケットを獲得することができます。

<召喚バトル報酬追加の開催期間>

5月15日(金) 第2試合 ～ 6月3日(水) 第1試合

６.コラボ限定キャラクターを使ってみよう！「EXTRAデッキバトル」を開催！

「EXTRAデッキバトル」では今回のコラボ限定キャラクターをデッキに編成してバトルをお楽しみいただけます。

5月23日(土) 第1試合 ～ 5月26日(火) 第3試合

【注意事項】

※本キャンペーンは都合により予告なく、キャンペーン期間、キャンペーン内容等が変更となる場合がございます。何卒ご了承ください。

『猫とドラゴン』は、今後もより多くのユーザーの皆様にお楽しみいただけるように、積極的なイベント運営に努めてまいります。今後ともよろしくお願いいたします。

■『劇場版 魔法科高校の劣等生 四葉継承編』とは

佐島 勤氏による大人気スクールマギクス

『魔法科高校の劣等生』シリーズ（電撃文庫刊）。

魔法が現実の技術として確立し、

魔法師の育成が国策となった時代。

魔法師としてある欠陥を抱えた劣等生の兄・達也と、

成績優秀で才色兼備な優等生の妹・深雪、

通称“魔法科高校”に通う二人の活躍を描いた物語は、

2011年7月の原作小説第１巻発売以来圧倒的な人気を誇り、

2026年現在、全世界シリーズ累計発行3000万部を突破。

TVアニメは2014年に第1シーズンが放送、

現在まで続く第3シーズン（全52話）に加えて、

2017年には『劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』が公開。

2021年には《追憶編》がスペシャルアニメとして放送。

その他にもゲーム、コミカライズなど、幅広いメディアミックス展開がなされている。

そして2024年、劇場版『魔法科高校の劣等生 四葉継承編』の制作が発表された。

『魔法科高校の劣等生』シリーズの中でも屈指の人気を誇る

《四葉継承編》、満を持しての映画化！

2026年、ファンに長らく待ち望まれたエピソードがついに幕開く――！

■『猫とドラゴン』とは

「手軽だけど本格的なゲームをみんなと一緒に楽しみたい！」そんなオトナのワガママに答える、大人の協力バトルゲームです。

「オーブ」と「ドラゴン」の2種類のユニットを育成し、最大15vs15のギルドバトルで勝利を目指します。

■『猫とドラゴン』の概要

アプリ名

猫とドラゴン

提供元

studiorex Co., Ltd.

提供開始日

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/179664/table/3_1_2d5cbf756f0c0c81ae03684da3e10e7c.jpg?v=202605150251 ]

ジャンル

協力バトルRPG

対応OS

Androidバージョン9.0以降

iOS14.0以降

※kindle関連端末非対応となります

公式サイト

https://official.nekodora.jp/

公式X(旧Twitter)

https://x.com/nekodragons

価格

基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

ダウンロード

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/179664/table/3_2_12e749aa51674a55c7feb12c41d9949f.jpg?v=202605150251 ]

(C)studiorex Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2024 佐島 勤/KADOKAWA/魔法科高校四葉継承編製作委員会

2026年5月15日

株式会社スタジオレックス