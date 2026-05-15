【ハンドボール】第19回男子ジュニア・第11回男子ユースアジア選手権 組み合わせ決定のお知らせ

公益財団法人日本ハンドボール協会

5月13日（水）、カザフスタンのアルマトイで、大会を主催するアジアハンドボール連盟（AHF）により、第19回男子ジュニア（U-21）ハンドボールアジア選手権および第11回男子ユース（U-19）ハンドボールアジア選手権の予選ラウンドの組み合わせ抽選会が行われました。

男子ジュニア（U-21）

第19回男子ジュニアハンドボールアジア選手権は、2026年7月15日（水）から7月26日（日）にかけて、中国・安徽省滁州市で開催されます。

13の国と地域の代表でアジアの王座を争うとともに、第26回男子ジュニア（U-21）ハンドボール世界選手権の予選大会を兼ねており、上位4チームが2027年6月23日から7月4日にかけて北マケドニアで開催される同大会への出場権を獲得します。

日本は韓国、カタールらとともに予選ラウンド・グループBで戦います。

【男子ジュニアアジア選手権・予選ラウンド組み合わせ】

グループＡ： 中国、バーレーン、サウジアラビア、オマーン、チャイニーズタイペイ、香港

グループＢ： 日本、韓国、イラン、クウェート、カタール、インド、アラブ首長国連邦

男子ユース（U-19）

11の国と地域が参加する第11回男子ユースハンドボールアジア選手権は、2026年8月10日（月）から8月21日（金）まで、ウズベキスタンのアンディジャンで開催されます。

ジュニア選手権と同じく、アジアの頂点争い、そして、第12回IHF男子ユース（U-19）ハンドボール世界選手権の予選を兼ねており、上位4チームが2027年7月から8月にかけて開催予定（開催地調整中）の同大会への出場権を獲得します。

日本はクウェート、バーレーンらとともにグループBで戦います。

【男子ユースアジア選手権・予選ラウンド組み合わせ】

グループＡ： ウズベキスタン、サウジアラビア、イラン、チャイニーズタイペイ、中国

グループＢ： 日本、クウェート、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、香港



両大会とも詳細な試合日程、時間は後日決定します。

ジュニア・ユースチームの活動、スタッフについて(https://handball.or.jp/system/prog/content.php?sd=g&c=1&sc=1&article_idno=1458)