「CAMPER（カンペール）」ウィメンズシューズコレクションに新ライン「LOUISE（ルイーズ）」登場

株式会社カンペールジャパン

スペイン・マヨルカ島発のシューズブランド「Camper（カンペール）」が、2026SSシーズンにウィメンズの新ライン「LOUISE （ルイーズ）」を発売します。印象的なウェッジソールを特徴とする新モデルは、3種類のサンダルデザインを展開します。

新ラインの「LOUISE （ルイーズ）」は、アイコニックな「THELMA（テルマ）」サンダルのスタイルを受け継ぎ、モダンなシルエットとカンペールらしいボリューム感を融合したウェッジソールを採用しています。モノカラーで統一されたミニマルなルックが上品さをさりげなく引き立てるとともに、革新的なフォルムがカジュアルシューズを再定義するブランドの思想を体現しています。



機能面においても、「LOUISE」はフォルムと快適性のバランスを追求したデザインとなっています。リサイクル素材を使用したOrthoLite(R)（オーソライト）フットベッドが持続的な快適性と優れたサポート力を提供し、プレミアムレザーのライニングは高い耐久性と柔らかな肌触りを実現しています。さらに、約7cmのヒール高（ピッチ：約5cm）を備えたウェッジソールには、XL EXTRALIGHT(R) EVAアウトソールを採用。軽量でありながら安定感に優れ、スムーズな歩行をサポートします。アッパーにはソフトレザーを使用し、スタイルと履き心地を高次元で融合させました。タウンユースからビーチシーンまで、幅広いシーンで活躍します。

デビューコレクションでは、華奢なクロスストラップデザイン、安定感のある2ストラップデザイン、そしてミュールタイプの3モデルをラインナップ。カラーは、淡いピンクや深みのあるボルドー、夏の装いに馴染むカーキに加え、ベーシックなホワイトとブラックも展開し、多様なスタイリングに対応します。

Louise \28,600

PNK K201916-003(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/lus/camper-louise_sandal-K201916-003) BRD K201916-002(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/lus/camper-louise_sandal-K201916-002) BLK K201916-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/lus/camper-louise_sandal-K201916-001)

Louise \29,700

BLK K201915-001(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/lus/camper-louise_sandal-K201915-001) KHK K201915-004(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/lus/camper-louise_sandal-K201915-004) WHT K201915-002(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/lus/camper-louise_sandal-K201915-002)

Louise \30,800

PNK K201938-003(https://www.camper.com/ja_JP/women/shoes/lus/camper-louise_sandal-K201938-003)

夏のミニマルなコーデにさりげない上品さをもたらしてくれる美シルエットのLOUISEは、カンペール公式オンラインストアと全国のカンペールショップにて取り扱い中。

※ 店舗ごと取り扱いラインナップが異なります。詳しくは各ショップまでお問い合わせください。

【 CAMPER 】1975年にスペイン・マヨルカ島で生まれたフットウェアブランド「カンペール」。現在世界で約40カ国400店舗、日本では全国約50店舗にて展開中。地中海の豊かな自然にインスパイアされた先進的なデザインと、職人のクラフトマンシップに最先端イノベーションが融合して生まれた極上の履き心地が、「歩く」という移動手段を「楽しくて幸せな時間」へと昇華します。カンペールを履いて、いつもよりちょっぴり幸せな非日常の世界へ。

Walk, Don’t Run. （歩こう。走らず、ゆっくりと。）

カンペールジャパン公式オンラインストア(https://www.camper.com/ja_JP/)

カンペールジャパン公式インスタグラム(https://www.instagram.com/camper_japan/)