コマース・ライフスタイル領域において生産・物流・販売機能を一気通貫で提供する株式会社ヨセミテに出資

BRICKS FUND TOKYO1号投資事業有限責任組合

三菱地所株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 執行役社長：中島 篤）が運営し、成長産業の共創を目指すコーポレートベンチャーキャピタル“BRICKS FUND TOKYO”（共同運営者：株式会社プライムパートナーズ）は、コマース・ライフスタイル領域において生産・物流・販売機能を一気通貫で提供する株式会社ヨセミテ（本社：東京都千代田区、 代表取締役：菊川 航希）に出資いたしましたので、お知らせいたします。

ヨセミテは、「世界を動かす、次世代のコマースプラットフォームをつくる」というミッションのもと、コマース・ライフスタイル領域において、生産・物流・販売機能を一気通貫で提供しています。特に、グッズ・アパレル領域を中心に、「YOSEMITE Factory」（生産支援）、「YOSEMITE Trade」（輸入支援）、「YOSEMITE Brand Studio」（販売）の3つの事業を展開しています。

世界的にオンデマンドコマースが急拡大する中で、クリエイターエコノミー市場も同様に急拡大が予想されており、中でも物販市場はそのうちの約4割を占める大きな市場です。アパレルを中心に、デザインから製造、販売までの複雑な川中工程には、関わるプレーヤー数が膨大なことに加え、各国での規制の違いや配送の問題等、多種多様な障壁が存在しており、ソリューション提供のみでは解決することは実質困難な領域です。

こうした環境下においてヨセミテは、川中に位置する企業群をM&Aすることにより、コマースプラットフォーム構築に向けた非連続な成長を目指しており、本ファンド及び三菱地所グループでは、本出資を通じて、拡大するクリエイターエコノミー市場におけるものづくりとコマース領域において、IPホルダーのリアル展開やテナント支援、ホテル・オフィス向けPB商品の開発等事業機会を探索するとともに、多様なブランドが共存する魅力あるまちづくりを目指します。

■株式会社ヨセミテについて

所在地：東京都千代田区

代表者：菊川 航希 氏

設立月：2022年3月

ＵＲＬ：https://corp.yose-mite.co.jp/

■BRICKS FUND TOKYO by Mitsubishi Estateについて

社会課題の解決や産業構造の転換など中長期的な社会インパクトの創出に挑むスタートアップへの投資及び事業支援を通じ、「成長産業の共創」を目指す三菱地所のCVCファンドです。

ＵＲＬ：https://bricks-fundtokyo.com/