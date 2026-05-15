トム・プロジェクト プロデュース 歌唱×朗読『空飛ぶドン・キホーテ～祈りの歌を鞄に詰めて、風のリズムと旅する二人～』が2026年7月22日（水）に渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（東京都渋谷区桜丘町２３－２１）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年5月15日（金）10:00～発売予定です。

一般販売：2026年5月15日（金）10:00発売予定

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今回お届けするのは、言葉と歌、そしてピアノの旋律だけで構成される「歌唱朗読劇」です。 村井國夫の深みある語りと、音楽留学を経て培われた山粼薫の確かな歌唱力。 この二人の「声」が、アルゼンチンタンゴの研鑽を積んだ松永裕平のピアノと共鳴し、目に見えない空の景色や、人々の心の機微を鮮やかに描き出します。 劇中では、往年の名曲に加え、オリジナル曲も披露予定！ 舞台は、古いプロペラ機を改造した「ロシナンテ号」 村井國夫演じる、現実と空想の境界を彷徨う「教授」と、山粼薫演じる助手「ハナ」が、世界中に散らばった"祈りの歌"を集める旅に出る―。 助手「教授、世界中の言葉と歌を集めた時、ほんとうに何か世界は変わるのでしょうか？」 教授「愛することの痛みや、生きることの喜びを人は歌う。言葉は違っても心臓の鼓動はみんな同じリズムだ。人々の心のカケラが繋ぎ合わされた時、世界は変わるのだよ！」 なんて、彼は現実と空想の区別がつかなくなった、ドン・キホーテなのかもしれません。 これは、混迷する今を生きる人々の想いを歌で綴る、"夢と希望に溢れたおとぎ話"です。 言葉が翼に、歌が地図となり、「見果てぬ夢」へと誘う一夜の物語！ 七月の夜、ロシナンテ号へのご搭乗をお待ちしております。

公演概要

歌唱×朗読『空飛ぶドン・キホーテ～祈りの歌を鞄に詰めて、風のリズムと旅する二人～』 公演日時：2026年7月22日（水）昼の部 14:00開演／夜の部 18:30開演（※開場は開演の45分前） 会場：渋谷区文化総合センター大和田 伝承ホール（東京都渋谷区桜丘町２３－２１） ■出演者 村井國夫 山粼薫 【ピアノ】松永裕平 ■スタッフ 作・演出：小見山佳典 照明：阿部康子 音響：川端宙輝 衣裳：三田村帆乃香 歌唱指導：南智子 作曲『ぼくらのゆくえ』：内藤正彦 舞台監督：松本仁志 宣伝写真：ノザワトシアキ 宣伝美術：立川明 宣伝ヘアメイク：渡邉文 プロデューサー：岡田潔 企画制作：トム・プロジェクト ■チケット料金 一般 7,000円（全席指定・税込）

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