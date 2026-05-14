DMM GAMES×f4samurai、『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』がリリース4周年記念イベントを開催！無料200回スカウトなど豪華キャンペーンも同時開催中！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESと株式会社f4samurai（本社：東京都千代田区、CEO：金 哲碩、URL：https://www.f4samurai.jp/）が開発・運営するスマートフォン・PC向けゲーム『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』（以下、『ロススト』）がリリースから4周年を迎えました。これを記念して、さまざまなイベントとキャンペーンの開催をお知らせいたします。

■4th Anniversary記念キャンペーン

『ロススト』は5月17日でリリース4周年を迎えます。

これを記念して、5月14日から「4th Anniversary記念キャンペーン」を実施します！

▼4th Anniversary記念キャンペーン

・サクラダイトが最大3,000個もらえる「4th Anniversary記念 ログインボーナス」

・4th Anniversary記念 デイリーミッション及び記念ショップ

・4th Anniversary記念 1日10回、最大200回無料スカウト

・4th Anniversary記念 ALL★4確定10連スカウト

・デイリー消費スタミナ半減キャンペーン

・デイリー回数ボーナスキャンペーン

・プレイヤーランクEXP獲得量アップキャンペーン

・訓練エクセレント確率アップキャンペーン

・期間中ホーム背景を4th Anniversary特別仕様に変更

・「4th Anniversary記念サクラダイトパック」2種類販売

また、ゲームをより遊びやすくするためのさまざまなアップデートを実施いたします！

▼アップデート

・パイロット特性解放

・恒常遠征リニューアル

・チャレンジリニューアル

・プレイヤーランク上限解放

・称号追加

・パイロット/KMF上方修正

■「4th Anniversary記念 200回無料スカウト」

4周年を記念して、無料スカウトが行えるキャンペーンを開催！

期間中、1日10回、最大200回無料でスカウトが行えます。

▽開催期間

2026年5月14日（木） メンテナンス後 ～ 6月25日（木） 14:59まで

■「4th Anniversary記念 ALL★4確定10連スカウト」

4周年を記念して、ALL★4確定10連スカウトを開催！

期間中、ログインすることで4th Anniversary記念 ALL星4確定10連スカウトチケットを10枚集めることができ、ALL★4確定10連スカウトを行うことができます。

▽開催期間

2026年6月1日（月） 00:00 ～ 6月25日（木） 14:59まで

■4th Anniversary記念イベント「学園戦隊アシュフォージャー」を開催！

4th Anniversary記念イベント「学園戦隊アシュフォージャー」が開催中！

イベントをクリアすることで★4ナナリー[アシュフォピンク]を入手することができます。

▽開催期間

2026年5月14日（木） メンテナンス後 ～ 5月28日（木） 14:59まで

■「学園戦隊アシュフォージャー ピックアップスカウト」を開催！

イベントと連動したスカウトを開催いたします。

対象のピックアップスカウトではそれぞれ、★4ルルーシュ[アシュフォヴァイオレット]、★4カレン[アシュフォレッド]、★4スザク[アシュフォホワイト]、★4ディゼル[アシュフォブルー]が登場！

▽開催期間

2026年5月14日（木） メンテナンス後 ～ 5月28日（木） 14:59まで

■「4th Anniversary記念 選択式Wピックアップスカウト」

4周年を記念して以前開催された限定スカウトのパイロットを選べるWピックアップスカウトを開催！

詳しい対象パイロットはゲーム内告知をご確認ください！

▽開催期間

2026年5月14日（木） メンテナンス後 ～ 6月25日（木） 14:59まで

■「4th Anniversary記念 有償限定★4選べるステップアップスカウト」

4周年を記念して、対象から欲しいパイロットを選べる有償サクラダイト限定のステップアップスカウトを開催！

詳しい対象パイロットはゲーム内告知をご確認ください！

▽開催期間

SIDE A：2026年5月14日（木） メンテナンス後 ～ 5月31日（日） 23:59まで

SIDE B：2026年6月1日（月） 00:00 ～ 6月25日（木） 14:59まで

■サイン色紙CPを開催

4周年を記念し、ルルーシュ役の福山潤さん、カレン役の小清水亜美さん、スザク役の櫻井孝宏さん、男性主人公役の内田雄馬さん、女性主人公役の大橋彩香さんの色紙キャンペーンを開催！

期間中にロススト公式Xをフォローし、対象のポストをリポストすると、福山潤さん、小清水亜美さん、櫻井孝宏さん、内田雄馬さん、大橋彩香さんサイン入り色紙がそれぞれ抽選で各3名様に当たります。是非ふるってご参加ください！

開催場所：ロススト公式X（https://x.com/geass_game）

開催期間：2026年5月14日（木）～5月20日（水）23:59まで

■DMMスクラッチにてロスストグッズ第三弾を展開！

外れなしのオンラインくじ「DMMスクラッチ」にて、ロスストグッズの展開が開始！

1枚から購入可能で、お好きなスクラッチを購入していただくと、当たったアイテムを画面上で確認できます。

当たったアイテムは、後日、ご指定先の住所までお届けします。

カードイラストを使用したアイテムが盛りだくさんなので、是非チェックしてください！

＜DMMスクラッチ＞

https://scratch.dmm.com/kuji/geass3/

＜販売期間＞

2026年5月18日（月）18:00～2026年6月19日（金）17:59まで

■スマートフォン・PC向けゲーム『コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ』とは

TVアニメ『コードギアス 反逆のルルーシュ』の物語と戦いを再現し、ルルーシュと主人公（プレイヤー）との新たな物語が描かれるゲーム作品です。

プレイヤーは主人公（男女選択可能）視点で『コードギアス 反逆のルルーシュ』の世界を体験し、フルボイスとなるメインストーリーでは、アニメ本編の展開に沿ったルルーシュと主人公の新たな物語が進行します。そして、バトルパートでは、多数のナイトメアフレームが入り乱れた戦闘が展開され、フル３DによるTVアニメさながらの迫力と演出をお楽しみいただけます。

▽公式サイト：

https://geass-game.com/

▽公式X：@geass_game / ハッシュタグ #ロススト

https://x.com/geass_game

▽公式PV：

メインストーリー第5部 PV：

https://www.youtube.com/watch?v=WiGYwaIzrPc

▽ルート・エンタングルPV：

https://www.youtube.com/watch?v=q92XBm-6DY0

▽『ロススト』ダウンロードはこちら

https://x.gd/f7o7X

■「コードギアス」シリーズについて

2006 年に放送開始したTVシリーズ『コードギアス 反逆のルルーシュ』を皮切りに、その続編となるTVシリーズ『コードギアス 反逆のルルーシュR2』（2008年放送）、新たな主人公アキトの活躍を描いたOVA『コードギアス 亡国のアキト』（2012年～2016年）、TV シリーズを再構成した『コードギアス 反逆のルルーシュ I 興道』（2017年）、『～ II 叛道』（2018年）、『～ III 皇道』（2018年）の劇場総集編三部作、そこから繋がる完全新作劇場版『コードギアス 復活のルルーシュ』（2019年）と、作り込まれた世界観と予想を裏切るストーリー展開で今なお多くのファンを魅了し続けている「コードギアス」シリーズ。

シリーズ最新作『コードギアス 奪還のロゼ』は、2024年5月から8月にかけて、全4幕にて劇場公開されました。監督は大橋誉志光、シリーズ構成を木村暢が務め、キャラクターデザイン原案のCLAMP、キャラクターデザインに木村貴宏、島村秀一と、シリーズお馴染みの豪華制作陣が集結。さらに広がる「コードギアス」の世界をスクリーンで描き話題となりました。現在、ディズニープラスで世界独占配信中です。

■ゲーム概要

タイトル：コードギアス 反逆のルルーシュ ロストストーリーズ

ジャンル：ナイトメアフレームバトルRPG

配信開始：配信中

配信プラットフォーム：App Store/Google Play/PC（DMM GAMES PLAYER版）

利用料：基本プレイ無料（アイテム課金あり）

公式サイト URL：https://geass-game.com

※対応機種 対応機種等詳細については公式サイトにてご確認ください

権利表記：

(C)SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (C)2006-2024 CLAMP・ST

(C)2019 EXNOA LLC・f4samurai

Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。