黒髪を称える「黒髪大賞」第9回の大賞は女優の白鳥玉季さん　特別賞に元スピードスケート選手の高木美帆さん　前回受賞者・林芽亜里さんも贈呈者として登壇

株式会社柳屋本店

株式会社柳屋本店（東京都中央区 代表：外池）は、5月14日（木）に東京都千代田区の神田明神ホールにて、「今、もっとも黒髪の似合う方」に向けて、その美しさを称え贈る「柳屋あんず油」Presents黒髪大賞の授賞式を開催致しました。第9回の大賞受賞者は女優の白鳥玉季さん、特別賞は高木美帆さんとなりました。選考基準である、美しい黒髪・ピュア・元気と合致しこの度の贈呈となります。会場には第8回の受賞者であり、女優の林芽亜里さんが贈呈者として登場しました。

大賞受賞者：白鳥玉季さん特別賞受賞者：高木美帆さん

【受賞者コメント・トークショー】

◆“黒髪ルーティン”を告白！白鳥玉季さん 今後は「コメディ作品にも挑戦したい」

トロフィーを授与された白鳥さんは、「登壇前にあんず油のスプレーをかけてもらって、ツヤツヤになりました！どうですか？」と来場者に問いかける場面も。ステージ映えする艶やかな黒髪について触れられると、「やったー！」と元気いっぱいに喜びを見せました。

また、普段のヘアケアについて、「ドラマ撮影やお出かけなど、大切な日のヘアケアで意識されていることやルーティン」について聞かれると、「もともと髪質的にボリュームが出やすく、毛量も多くて寝ぐせになりやすいので、寝る前にヘアミルクやオイル、あんず油などで極力ダメージを抑えながらブローしています。ブロー後も鏡の前で360度確認して、しっかり乾かせているかチェックしています。風を上から当てて、ボリュームを抑えるようにしています」と、日々のヘアケアルーティンを明かしました。

さらに、今回の受賞理由の一つである“チャレンジ精神旺盛で毎日を精一杯生きていること”にちなみ、「最近頑張っていること、今後チャレンジしたいことはありますか？」との質問には、「コメディ作品に挑戦してみたいです。これまでは少し影のある役や、ふさぎ込んでいる役が多かったので、コメディ色のある役にも挑戦してみたいです」とコメント。加えて、「そのためにもトーク力をつけたいので、バラエティ番組をたくさん見て勉強しています」と、努力家な一面ものぞかせました。

◆誕生日サプライズに感激！高木美帆さん「今年最初の誕生日ケーキ」

特別賞を受賞した高木さんは、「これまではアスリートとして自分の能力を高めることを第一にしてきましたが、その中でも黒髪をきれいに伸ばしていく過程は大切にしていました。引退後もこうして賞をいただけてうれしいです」と受賞の喜びを語りました。

また、イベント内では高木さんへのサプライズとして誕生日ケーキが登場。「すごい、おいしい！」と笑顔を見せながら、「こういうタイミングでサプライズをしていただくのは初めて。自分のためにこんなに素敵で高さのあるケーキを用意していただいて感激しています。予想していなかったので頭が真っ白です。今年最初の誕生日ケーキをいただきました」と喜びを語りました。

さらに、イベントの最後には、「現役生活が一区切りついたこのタイミングで受賞できてうれしいです。黒髪に対する意識も変わったタイミングでした」とコメント。過去にヘアドネーションを経験したことにも触れ、「今回の受賞をきっかけに、改めてまたヘアドネーションができたらと思いました」と語りました。

◆2026年コンセプトにちなみ、“好き”をテーマにトークセッションを実施

2026年の「柳屋あんず油」のコンセプト「自分の“好き”を信じる強さが、ピュア」にちなみ、“好き”をテーマにしたトークショーを実施しました。「ご自身の髪の“好き”なところは？」という質問に対し、高木さんは「自然なカールが生まれる自分の髪」、白鳥さんは「ボリュームが多いことがコンプレックスだったが、高校生になってからヘアケアや美容について学ぶようになり、今では“ボリュームがあること”が好きになった」と回答。林さんは「ふわっとした細い髪質で、動かしたいように動いてくれる自由自在なところが好き」と、それぞれ自身の髪への思いを語りました。

続いて、「プライベートで“好き”なもの、はまっているもの」というテーマでは、高木さんが「春から環境が変わり、新しい部屋づくりにハマっていて、家具を探したり見るのが好き」と回答。白鳥さんは「パン作りが好きで、ストレス発散にもなっています。特に生地をこねる時間が好きで、塩パンやベーグルがお気に入りです」と明かしました。また、林さんは「お皿集め。料理をするのが好きで、おしゃれなお皿に盛り付けることに憧れています。特に和食に合うお皿が好きです」と、それぞれの“好き”を披露しました。

過去の受賞等については、下記特設サイトをご覧ください。

黒髪大賞 特設サイト

https://www.yanagiya-cosme.co.jp/kurokami/

【黒髪大賞について】

今年で第９回目となる「黒髪大賞」は、化粧品メーカー柳屋本店が 「今、もっとも黒髪の似合う方」に向けて、 その美しさを称え贈る賞です。

日本はもとより、世界へも日本の黒髪の美しさを伝え、 その文化的価値を守り、次世代に継承することを目的に 創業400周年を記念して2015年に設立しました。

2023年、美しさの多様化にともない、 「黒髪美人大賞」から「黒髪大賞」へと呼称を変え、世界へ向けて黒髪の魅力をお届けしていきます。

■林芽亜里（はやしめあり）プロフィール

2005年11月5日生まれ、石川県出身。

小学校4年生の際に、『第4回ニコ☆プチモデルオーディション』にてグランプリを受賞。

その後「ニコ☆プチ」「nicola」と専属モデルを務め、現在は「non-no」専属モデルとして活躍中。2024年にドラマ『先生さようなら』のヒロインに抜擢され女優デビュー。

2025年にはドラマ「熱愛プリンス」「ワタシってサバサバしてるから２」「推しの殺人」など話題作に出演。現在放送中のドラマ「時光代理人」ではヒロインに抜擢。待機作には、映画初出演でヒロインを演じる「エリカ」がある。

■白鳥 玉季（しらとり たまき）プロフィール

2010年1月20日生まれ、東京都出身。2016年NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」でデビュー。

同年、西川美和監督の『永い言い訳』でスクリーンデビュー。約800人の候補からオーディションで役を勝ち取った李相日監督の『流浪の月』(22)での好演をはじめ、近年では、大河ドラマ「どうする家康」(23/NHK)、『からかい上手の高木さん』(24)、「水平線のうた」(25/NHK)、『金髪』(25)、「ぼくたちん家」(25/NTV)といった話題作への出演が続く、注目の次世代俳優。

■高木 美帆（たかぎ みほ）プロフィール

※たかは「はしごだか」

1994年5月22日、北海道中川郡幕別町生まれ。

5歳からスピードスケートを始め、15歳で2010年バンクーバー冬季オリンピック日本代表に初選出。2018年平昌大会では女子団体パシュート金メダル、1500m銀メダル、1000m銅メダルを獲得し、同年には世界オールラウンド選手権で日本人初の総合優勝を果たした。2022年北京大会では1000m金メダルを含む4個のメダルを獲得し、冬季五輪1大会で4メダルを獲得した初の日本選手となる。2026年ミラノ・コルティナ大会でも3個の銅メダルを獲得し、日本女子最多となる五輪通算10個メダルを獲得。1500mの世界記録保持者で、紫綬褒章、JOCスポーツ賞最優秀賞、第71回日本スポーツ賞大賞など受賞歴も多数。2026年4月に現役引退。