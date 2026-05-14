ラグジュアリーテキーラ Hermanos de Sangre カクテルコンペティションの結果と新しいアンバサダーのご紹介

株式会社ノーパットファイナリストと審査員の記念写真

Hermandad (兄弟愛)をテーマに開催しました第一回 Hermanos de Sangre カクテルコンペティションが、おかげさまで大盛況のうちに幕を閉じました。

説明会・ご応募・観戦にお越しいただいた皆様に心より御礼申し上げます。

4月15日にTHE MUSIC BAR -CAVE SHIBUYA-(https://the-musicbar.jp/)にて開催したファイナルの結果について、ご報告させていただきます。



■ 受賞者

優勝：陣野 和宏さん (DBL(https://www.instagram.com/stories/highlights/18074298557220648/)/ 東京)

Elixir賞(特別賞)：安里 勇哉(https://www.instagram.com/sary_titoti/)さん (Bar NOW・Bar Prima/ 神奈川)



■ ファイナル当日の動画は以下のリンクにて公開しておりますので、ぜひご覧ください。

8名のファイナリストは、一次応募のカクテルに加え、「無茶ブリカード」に書かれたシチュエーションに基づいたカクテルの創作、さらに多彩なパフォーマンスで観客を魅了してくださいました。

https://youtu.be/BCxW-KaAus4

■ 優勝者カクテルレシピ

カクテルネーム：エントレ・エルマーノス/Entre Hermanos

ドリンクプラネット会員ページにてご覧いただけます。

https://www.drinkplanet.jp/competitions/view/31

「兄弟愛というテーマに惹かれた」「コンペに制約がなく自由度が高いことが魅力」「審査員陣が最高」など、有難いお言葉を多数頂戴し、80名以上の方にご応募いただきました。

また、ファイナル当日も約100名の皆様と一体となり、大いに盛り上がる会となりました。

優勝者陣野 和宏さんのコメント

左：陣野 和宏 (DBL/ 東京) 右：Hermanos de Sangre オーナー Miguel Angel

第一回大会で優勝し、初代チャンピオンという形で名前を残せたことを本当に嬉しく思っていますし、自分にとっても大きな意味のある経験になりました。ファイナリスト発表からプレゼン直前までずっと緊張していて、結果発表の直前も「この人が来るだろうな」「でもあの人もすごかったな」と自信が持てないままでした。だからこそ、自分の名前が呼ばれた瞬間は本当に驚きましたし、同時に少しだけ自分を信じてもいいのかもしれないと思えました。この経験を通して、これからの自分に対しても前向きな自信を持てそうです。本当にありがとうございました。

また、自分が働くDBLでは日頃からテキーラを多く扱っていて、自分自身はもちろん、チームのみんなも自然とテキーラに触れる機会が多い環境にいます。そんな中で、Hermanos de Sangreというフレッシュで美味しく、さらには兄弟愛という自分たちの思想とも重なるテキーラで優勝を勝ち取れたことは、何よりも嬉しく感じています。

今後は、国内外を問わず活躍できるバーテンダーになることを目標にしています。これまでもゲストシフトや研修で海外に行かせていただく機会がありましたが、これからはさらに幅を広げて、審査員の方々のように多方面から声をかけていただけるような影響力と魅力を持った存在に成長していきたいです。また、どんな土地に行ってもその土地の個性を活かしたカクテルを通して人とつながり、“兄弟”のような関係を増やしていきたいと考えています。

テキーラやメスカルを扱い始めてから、メキシコにはずっと行ってみたいと思っていましたが、今回こうして最高の形でその地に足を踏み入れられることを本当に幸せに感じています。まだまだ知らない文化も多いですし、これほど美味しいものを生み出す現地の人々と直接つながれることが今からとても楽しみです。今後は日本はもちろんメキシコも軸に活動の幅を広げていけたら嬉しいですし、いつかそうして出会った仲間たちと一緒にイベントができたら、それはきっと最高に楽しい瞬間になると思います。

頑張って言語の勉強もしていくつもりです。

Hermanos de Sangre オーナー Miguel Angelより

今回、コンペに関わってくれた人全てに心より御礼申し上げます。 80人を超える応募者の中から選ばれた8人のファイナリストのパフォーマンスは大変素晴らしかったです。カクテルの味やストーリーが大変魅力的でエルマーノスデサングレの新たな良さに気付かせてくれました。観客の皆さんは大きな声援で盛り上げていただき、経験豊富な審査員の皆さんには厳正に審査いただき示唆に富むフィードバックもいただきました。全員が一体となり最高の1日をつくりあげることができ、ブランドが求める兄弟愛を強く感じられました。

コンペの事前説明会へご参加いただいた方、コンペにエントリーいただいた方、ファイナルの会場にいらした方全員のお陰で一層、日本が大好きになりました。 愛されるブランドになるよう優勝者の陣野さんとともに盛り上げていきます。

今後ともよろしくお願いします。

開催日

2026年4月15日

審査員

- Hermanos de Sangre オーナー Miguel Angel （ミゲル アンヘル）

- 日本テキーラ協会 会長 林 生馬（はやし いくま）

- HUGEグループ コーポレートバーテンダー 深水 稔大（ふかみ としひろ）

- 「Bar若林」オーナー 若林 祐一（わかばやし ゆういち）

ファイナリスト（50音順）

安里 勇哉／Bar NOW・Bar Prima

伊藤 広光／Cocktail Bar Raven

川内 大樹／酒場クロモジ

川瀬 颯太／カフェバーPULSE中崎町店

榊 奈南花／NEW LIGHT

陣野 和宏／DBL

谷口 翔紀／Rigo Spanish Italian

山口 郁也／dum pub

会場

THE MUSIC BAR -CAVE SHIBUYA-

https://the-musicbar.jp/

■WEBサイト

公式サイト：

https://hermanos-de-sangre.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/tequilahds.japan

株式会社ノーパット

株式会社ノーパットは『世界を近くする会社』をスローガンに全世界の企業のために海外進出の拠点対応や貨物責任者としての業務の代行を行なっております。