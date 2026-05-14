【屋形船で極上の非日常を】黒毛和牛フィレステーキが江戸前汽船に新登場！船上での贅沢体験、事前予約スタート！

株式会社浜友Ｅ.Ｆ.

江戸前汽船株式会社（東京都江東区新木場、代表取締役：後藤武彦）は、新木場を発着し東京湾や隅田川を周遊する屋形船クルーズにて、2026年6月1日（月）より新たなオプションメニュー「黒毛和牛フィレステーキ」の提供を開始いたします。

これに先立ち、5月11日（月）より事前予約の受付をスタートいたしました。

■ インバウンドのお客様や記念日利用のニーズに応えて

画像はイメージです

江戸前汽船の屋形船は、美味しい「もんじゃ焼き」を食べながら東京の絶景を楽しめるエンターテインメントとして、国内外の多くのお客様にご好評をいただいております。

近年、海外からのお客様のご乗船や、お誕生日・結婚記念日といった特別な日のご利用が急増しており、「せっかくの屋形船だからこそ、もっと贅沢な和の食材を楽しみたい」というお声を多数いただいておりました。

そこで今回、日本が世界に誇る最高級食材であり、柔らかく上品な旨みが特徴の「黒毛和牛のフィレ肉」を新たなオプションメニューとしてご用意いたしました。

■ 船上の鉄板で焼き上げる、極上の「黒毛和牛体験」

本メニュー最大の魅力は、ただ高級なお肉を味わうだけでなく、「お客様ご自身の目の前にある鉄板で、お好みの焼き加減で仕上げていただける」というライブ感にあります。

屋形船の窓から東京スカイツリーやレインボーブリッジの風景を眺めながら、最高級の黒毛和牛が鉄板の上でジュージューと音を立て、香ばしい匂いが船内に広がる……。

五感すべてで「日本の粋」と「食の贅沢」を感じられる、江戸前汽船でしか味わえない極上の体験をご提供いたします。

特別な日のディナーや、海外からの大切なお客様のおもてなしに、ぜひご活用ください。

■「黒毛和牛フィレステーキ」販売概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/96384/table/302_1_2dfa0a220d7a85d343be468ae7878fea.jpg?v=202605140252 ]

※本メニューはオプションとなります。屋形船の基本乗船コース（もんじゃ焼き食べ放題・飲み放題付き）と併せてご予約ください。

【企業情報】

会社名：江戸前汽船株式会社

所在地：東京都江東区新木場２丁目６番３号

代表者：代表取締役 後藤武彦

公式サイト：http://www.edomaekisen.com/

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