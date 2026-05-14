【電話応対マナー】安心を手にいれる。「電話応対の基本」現場で“本当に使える”「電話応対マニュアル」を提供開始

株式会社マーキュリー・アド

【株式会社マーキュリー・アド】（本社：大阪市北区、代表取締役：徳山敬祐）は、新入社員の電話応対の教え方に悩むOJTトレーナーやメンターに向け、指導の基準を明確にし、教える側・教わる側双方のストレスを解消する『電話応対マニュアル』を公開いたしました。

▼『電話応対マニュアル』の詳細・ダウンロードはこちら

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5月を迎え、新入社員の皆さまが現場に加わる時期となりました。

新人研修が進む中で、多くの新人が最初に直面する「壁」のひとつが電話応対です。

スマートフォンでのコミュニケーションが主流の世代にとって、ビジネスフォンの操作や、

顔の見えない相手とのやり取りは、想像以上に緊張を強いるものです。

しかし、現場の教育担当（OJT）やメンターの皆さまも、自身の業務を抱えながら、

電話マナーの細かなルールを一から教えるのは大きな負担ではないでしょうか。

そこで、新社会人がデスクに置いておくだけで安心できる、実用的な電話応対クイックガイドをホワイトペーパーとしてまとめました。

なぜ、今「紙のガイド」が必要なのか

最近は社内チャットの普及により、外部からの電話を受ける機会が減っている職場もあります。

しかし、だからこそたまにかかってくる外線への対応に、新人は強い不安を感じます。

「もし聞き取れなかったらどうしよう」「誰に取り次げばいいのか分からない」という不安は、

新人の自信を削ぐだけでなく、受電の初動を遅らせてしまいます。

この資料は、複雑な講釈ではなく、「今、この瞬間に何を言えばいいのか」がパッと見てわかるテンプレートに特化しています。

このホワイトペーパーの3つのポイント

● A4一枚の「視認性」を重視したレイアウト

情報を詰め込みすぎず、適度な余白を活かしたデザインを採用しています。

緊張で視野が狭くなっている時でも、必要なフレーズがすぐに目に飛び込みます。

● 迷いがちな「不在時」の対応をパターン化

担当者が席を外している、会議中、外出中……。

状況に応じた切り返しを受け答えの基本例としてまとめているため、その場で慌てる必要がありません。

● 業界を問わず使える「汎用的なマニュアル」

特定の業種に偏らない標準的な敬語で構成されているため、製造業からサービス業まで、

あらゆる現場の初期教育資料としてそのまま導入いただけます。

新人教育において大切なのは、「型」を教えて安心感を与えることです。

基礎が固まれば、新人は自走し始め、教育担当者の工数も着実に削減されます。

この資料は、人事部での全体研修はもちろん、現場配属後のフォローアップ資料としてもご活用いただけます。

新人が電話を「怖いもの」から「自分でも対応できるもの」に変えるためのステップとして、ぜひダウンロードしてご活用ください。

最後に

電話応対は、会社の第一印象を左右する大切な業務ですが、同時に新人がプロとしての自覚を持つための第一歩でもあります。

このホワイトペーパーが、教える側と教わる側の双方にとって、心強いサポートツールとなれば幸いです。

▼『電話応対マニュアル』の詳細・ダウンロードはこちら

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【サンプル】

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株式会社マーキュリー・アド



お客様をデザインで繋ぐ

ー デザインを通じてお客様の想いを具現化し、魅力的なブランド体験を創造する。ー



マーキュリー・アドは、大阪を拠点とする総合デザイン・コンサルティング企業です。ホテル業界をはじめとする多様なクライアントに対し、グラフィックデザイン、WEB UI/UX、ブランディング、EC支援から最新のARソリューションまで、多角的なビジネス支援を展開しています。

また、HRコンサルティング事業では、企業の持続的成長を「人」の側面から支援。採用ブランディングを軸とした人材確保から、組織のエンゲージメントを高めるインナーブランディング、教育研修、人事評価制度の構築まで、クリエイティブと戦略を融合させた独自のHRソリューションを提供しています。

【会社概要】

所在地：大阪市北区大淀中4-6-8

設立：1969年

代表者：代表取締役 徳山 敬祐

事業内容

クリエイティブ事業部：広告宣伝・販促企画、グラフィック・WEBデザイン、ブランディング、

AR・ デジタルコンテンツ制作

HRコンサルティング事業部：採用ブランディング、人事制度設計、組織開発・教育研修、

採用広報支援

電話番号：06-6453-6556（代表）

公式サイト：https://mercury-ad.design/