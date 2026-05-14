旨さの衝撃。醤油のキレ冴える「豚骨醤油ラーメン」が登場！

株式会社FOOD & LIFE COMPANIES

株式会社あきんどスシロー（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：新居 耕平）は、5月15日（金）より、濃厚な豚の旨みを味わうこってりとした一杯「豚骨醤油ラーメン」を全国のスシローにて販売いたします。

回転すしスシローは、大阪の一軒の立ち寿司「鯛すし」から誕生しました。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきました。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでまいります。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、すしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、これまでに170種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきました。今回はスシローオリジナルのラーメンとして、濃厚な豚の旨みがたまらない「豚骨醤油ラーメン」を販売いたします。

「豚骨醤油ラーメン」は、豚の旨みに醤油のキレが加わったパンチの効いたスープが麺に絡んで、こってりとした味わいを満喫できる一杯です。トッピングのチャーシューやメンマ、海苔などとともに、スシローこだわりのこってりスープを最後の一滴までご堪能ください。

ぜひこの機会に全国のスシローで、スシローオリジナルラーメンをお楽しみください。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合がございます。

商品概要

■商品名：豚骨醤油ラーメン

■価 格：税込470円～

■販売期間：2026年5月15日（金）～2026年5月31日（日）

※但し販売予定総数45万食が完売次第終了。

※店舗によって価格が異なります。

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPでご確認いただけます。

※期間内の販売状況によって、販売を継続させていただく場合があります。

※チャーシューは安全基準に従い低温加熱調理しています。部位によりピンク色に見える場合がありますが安心してお召し上がりいただけます。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外です。

※写真はイメージです。

※お持ち帰り対象外。