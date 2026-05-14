津軽海峡フェリー株式会社(本社：北海道函館市・代表取締役社長：柏木 隆久(かしわぎ たかひさ)、以下「津軽海峡フェリー」)は、2026年5月18日(月)12：00より、函館～青森航路を対象とした「タイムセール」を実施いたします。

本商品は、より多くの方々にフェリーを利用した旅行体験をしていただきたいという思いから、2025年10月より不定期で販売を行い、大変ご好評をいただいております。函館～青森航路限定、普通車1台10,000円(ドライバー込み)の特別価格でご提供いたしますので、ぜひご利用ください。

津軽海峡フェリーはこれからもお客様目線を追求し、船旅をより身近に感じていただけるフェリー会社になれるよう努めてまいります。


津軽海峡フェリー タイムセール


■タイムセール概要

販売期間　　： 2026年5月18日(月)12：00～6月19日(金)17：00

乗船対象期間： 2026年6月1日(月)～7月17日(金)ご乗船分まで

対象航路　　： 函館～青森航路限定

対象等級　　： スタンダード限定

対象内容　　： 普通自動車(車長6m未満)、軽自動車、同乗者(大人・小人)

販売価格　　： 【片道料金(税込)】

車輌　　　　： 普通車　10,000円　/　軽自動車 9,000円

同乗者　　　： 大人　　 1,500円　/　小人　　　 750円

予約方法　　： WEB予約限定

利用条件　　： 1.函館～青森航路限定

　　　　　　　 2.軽自動車並びに普通自動車(車長6m未満)で乗船されること

　　　　　　　 3.ドライバーを含め8名まで(ドライバーのみでの利用可)

　　　　　　　 ※車の定員を超えてのご乗船はできません。

　　　　　　　 4.スタンダード限定(等級変更不可)

　　　　　　　 5.事前予約及び支払い期日までの事前決済が可能であること

　　　　　　　 ※コンビニ支払い　乗船日5日前、カード支払い　乗船日2日前

　　　　　　　 ※決済後、キャンセル料100％(コンビニ決済またはカード決済後)

　　　　　　　 ※その他、キャンペーン商品を含め割引の重複はできません。

　　　　　　　 ※販売台数は各便先着・数量限定となります。

利用方法　　： 1.乗船日を決めてWEB予約取得

　　　　　　　 ※予約ページより「タイムセール」でご予約ください。

　　　　　　　 ※5月18日(月)12：00～6月19日(金)17：00までの予約受付

　　　　　　　 ※その他のプランや割引でご予約された場合は「タイムセール」が適用になりません。

　　　　　　　 2.予約後、支払い期限内に料金の事前支払い

　　　　　　　 3.出航の40分ほど前までに発券カウンターまたはスマートチェックイン、オンラインチェックインで乗船手続き



■ご予約に関するお問い合わせ

【営業時間】9：00～18：00

室蘭支店：0143-83-4080

函館支店：0138-43-4545

青森支店：017-766-4733

大間支店：0175-37-3111