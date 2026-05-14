【台湾情報】TSMCなどの新工場25基完成へ、台湾の半導体設備メーカーに過去最大規模の商機＜ワイズ機械業界ジャーナル2026年5月第2週号発行＞

威志企管顧問股ｲ分有限公司（ワイズコンサルティンググループ）

ワイズコンサルティング グループ（本社：中華民国台北市、代表取締役：吉本康志）は台湾機械業界専門誌「ワイズ機械業界ジャーナル」の2026年５月第２週号を発行しました。

ワイズ機械業界ジャーナル0651号

今号では、「台湾その他汎用機械設備製造業の概況と2026年の展望」を特集。米国の関税猶予期間に伴う駆け込み出荷や台商のUターン投資を背景に、2025年の販売額が前年比17.85％増と大きく伸びた一方、輸出入における地政学的な影響の構造を分析しています 。

また、AI需要の恩恵を受け生産額が初めて2,000億元を突破した半導体設備業界の最新動向、自社開発の減速機で米国AIロボット需要を狙う宇隆科技（ターボインターナショナル）の戦略、さらには異業種M&Aにより国際競争力強化を図る手工具メーカー・伯鑫工具（Proxeneツールズ）の事例など、技術革新とサプライチェーン再編に直面する台湾製造業の現在地を多角的に解説しています 。

【トピック１】

半導体設備、AI需要で初の2千億元超え──TSMC新工場ラッシュで過去最大の商機

台湾半導体生産用機械設備製造業の2025年生産額は、AI需要によるファウンドリーの投資拡大を受け、前年比2倍以上の2,097億5,300万台湾元となり初めて2,000億元を突破しました。TSMCなどによる世界での先進工場建設により、台湾設備メーカーには過去最大規模の商機が到来しています。特にAI半導体向けの先進パッケージング技術「CoWoS」向け設備の受注が満杯となる企業も続出しています。



【トピック２】

宇隆科技（ターボ）、減速機とハーネス一括供給で米国AIロボット市場へ

自動車部品大手の宇隆科技（ターボインターナショナル）は、自社開発の減速機と信邦電子（シンボン）のワイヤーハーネスをモジュール化し一括供給する体制を構築しました。米国のAIロボット（ヒューマノイド）市場をターゲットに、米国メーカーによる中国サプライチェーン排除の動きを好機と捉え、2026年の本格受注を目指しています。



【トピック３】

伯鑫工具（Proxene）、復盛傘下入りで業界再編の呼び水に

産業用モンキーレンチ大手の伯鑫工具（Proxeneツールズ）は、人手不足や米国関税リスクによる単独展開の限界から、ゴルフクラブ受託生産大手の復盛応用科技に株式51%を売却しました。両社のコア技術である「材料」「金属加工」の共通基盤を活かし、生産性向上と海外販路拡大を図るこの異業種M&Aは、台湾手工具業界再編の呼び水となっています。



【トピック４】

台湾その他汎用機械設備、25年は米国向け特需で販売額17%増

台湾その他汎用機械設備製造業の2025年販売額は、米国の関税発動前の駆け込み需要や台湾企業のUターン投資を背景に、前年比17.85%増の1,815億6,100万元と大きく成長しました。輸出入の動向には、中国の輸入代替政策による輸出減（3.11%減）や、AIブームに伴うレーザー加工装置等の輸入増（17.53%増）など、地政学と技術トレンドの影響が色濃く反映されています。

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【会社概要】

会社名：ワイズコンサルティング グループ

所在地：中華民国台北市襄陽路9號8F

代表者：吉本康志

設立：1996年11月

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事業内容：

・経営コンサルティング（人事労務・マーケティング・経営戦略・情報セキュリティ）

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