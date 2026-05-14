【イタリアンダイニングDONA】初夏の訪れを感じる彩り豊かな新メニュー

東和フードサービス株式会社

「椿屋珈琲」などを展開する東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）は、本格イタリアンをカジュアルにお楽しみいただける「イタリアンダイニングDONA」にて、爽やかな初夏にぴったりの期間限定メニューを2026年5月15日（金）より販売いたします。

運ばれてきた瞬間に心躍るメニュー、味わうほどに広がる自社製生パスタの小麦の旨み。目と舌でその一皿をお楽しみください。

新緑フェア

【販売期間】

2026年5月15日（金）～6月18日（木）予定

【販売店舗】

「イタリアンダイニングDONA」

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https://www.towafood-net.co.jp/shop/store/

初夏を彩る期間限定メニュー

◆姫鯛とグリーンアスパラのペペロンチーノ 1,530円（税込）～

多くのお客様に愛された姫鯛のパスタが期間限定で復活！

引き締まった身と上品な旨みが魅力の姫鯛を贅沢に使用した、至高のペペロンチーノです。

香ばしいにんにくの香りが食欲を刺激し、姫鯛の豊かな風味が広がる今しか味わえない一品です。

◆博多明太子とえびの特製クリームソース 1,430円（税込）～

口の中で弾ける食感と豊かな風味を楽しめる博多明太子がクリームと絶妙に調和した、新緑に映える鮮やかなピンクのクリームソース。

濃厚なコクを感じさせながらも、驚くほど軽やかな後味。新緑の清々しさにふさわしい、なめらかで洗練された口どけのバランスを追求しました。

◆国産 紅ずわい蟹とえびのオマールソース 1,480円（税込）～

オマールの豊かな香りと美味しさが溶け出した特製ソースと紅ずわい蟹、えびが織りなす格別な味わい。濃厚な魚介の旨みが絡む、もちもち食感の生パスタをご堪能ください。

季節のおすすめワインフェア

新緑フェアにあわせて、パスタやピッツァと相性が抜群のワインフェアを開催します。期間限定販売のアペタイザーと一緒に、リラックスしたひとときをお過ごしください。

◆お得なワインセット（下記グラスワイン1杯＋選べる前菜） 1,180円（税込）～

パルミジャーノチーズかけ スモークサーモンのサラダ仕立てパストラミ（スパイス燻製ハム）たことポテトのアヒージョ

◆スパークリングワイン

タヴェルネッロ オルガニコ スプマンテ ロゼ

グラス 630円（税込）～

生産国：イタリア

味わい：やや辛口

美しいピンク系のロゼカラー。いちごやラズベリーなどの小粒の赤いベリーを連想させるチャーミングな果実の香り。

軽やかな泡立ちとイキイキとしたフレッシュな果実味が魅力のスパークリングワイン。

◆白ワイン

スプラッシュ ソーヴィニヨン ブラン

グラス 630円（税込）～

生産国：ニュージーランド

味わい：辛口

熟したトロピカルフルーツとハーブの豊かな香りが広がり、食欲をそそるほのかな塩味を伴う味わい。フレッシュな酸が柑橘の風味と相まって爽やかな印象にまとまった一本です。

◆赤ワイン

スプラッシュ ピノ ノワール

グラス 630円（税込）～

生産国：ニュージーランド

味わい：ミディアムボディ

鮮やかな赤系果実、チェリーやいちご、バニラやスミレのニュアンス。

繊細なオークの香りが熟した果実の芯を包み、しなやかに続くタンニンが味わいに奥行きと余韻を与えます。



【公式ホームページ】

https://www.towafood-net.co.jp/

【イタリアンダイニングDONA Instagram】

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【イタリアンダイニングDONA X 】

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