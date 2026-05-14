英語を「学ぶ」から「伝える」へ。次世代グローバルリーダーが挑む実践型イベント「Communica PowerTalk 2026」開催決定!

株式会社コミュニカ

株式会社コミュニカ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:小西麻亜耶)は、2026年5月23日(土)、東京・渋谷のシダックスカルチャーホールにて、英語学習者が自らの想いを世界へ届ける実践型プレゼンテーションイベント「Communica Power Talk 2026」を開催いたします。

■ 開催の背景：AI時代だからこそ求められる「自らの声」

AIの進化が加速し、自動翻訳技術が飛躍的に向上する現代において、英語は単なる「知識」ではなく、自分の想いを世界へ届けるための「武器」へとその役割を変化させています。

2025年、「日本人に“英語を使う場”を届ける」ことを目標に掲げ開催した前回のCommunica Power Talkでは、日本全国および世界中から参加者が集い、大きな反響を呼びました。 本年はさらに進化したステージとして、「世界で活躍できる英語力」と「自ら道を切り拓くリーダーシップ」を兼ね備えた次世代のグローバル人材を育成・輩出することを目指します。

■ プログラム内容

- 選抜塾生プレゼンテーション（10名）厳しい選抜を勝ち抜いた10名の塾生が、「自分の言葉」で聴衆を動かす情熱とロジックの集大成を披露します。- キッズ英語発表未来を担う子どもたちが、自由な感性と英語を使い、世界へ向けてメッセージを発信します。- グローバルゲスト講演世界の最前線で活躍するリーダーを招き、生きた知見とマインドセットを学びます。

■ イベント概要

● 日時: 2026年5月23日(土) 10:00～16:30

● 会場: シダックスカルチャーホール8F

東京都渋谷区神南1-12-10 / 渋谷駅から徒歩6分

● 参加費:

▶︎ 一般チケット:5,000円

▶︎子供チケット(3歳～高校生):2,500円

※事前決済制。お申し込み後のキャンセル・変更はできません。

●定員：120人

● 申し込み方法: 以下のURLより事前決済にて承ります。

URL: https://powertalk2026.peatix.com/view

● 申込締切: 2026年5月23日(土) 9:00まで

■ 株式会社コミュニカについて

コミュニカは、英語を単なる言語として教えるのではなく、異文化理解やプレゼンテーションスキル、そしてリーダーシップを磨くことで、真に世界で通用する人材の育成に注力しています。