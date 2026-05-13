【新商品】カセットこんろで焼き餃子を楽しめる！イワタニカセットフー専用アクセサリー「蓋付き焼き餃子プレート」、中身が見える！「鉄板焼プレート専用カバー」を新発売

岩谷産業株式会社

岩谷産業株式会社（本社：大阪・東京、社長：間島𥶡、資本金：350億円）は、イワタニカセットフー（※1）専用アクセサリー「蓋付き焼き餃子プレート」、中身が見える！「鉄板焼プレート専用カバー」（いずれもメーカー希望小売価格：オープン価格）を、5月13日より発売いたします。

「蓋付き焼き餃子プレート」は全国のホームセンター、家電量販店、大型スーパー等にて、「鉄板焼プレート専用カバー」は当社公式オンラインショップ「イワタニアイコレクト」および直営ショップ「Iwatani Outdoor Shop BASE」にて、それぞれ順次販売を開始いたします。

※1…当社カセットこんろのブランド名

※カセットこんろは別売です。

「鉄板焼プレート専用カバー」商品購入ページ：https://www.iwatani-i-collect.com/shop/g/g2000008146/

■「蓋付き焼き餃子プレート」「鉄板焼プレート専用カバー」の開発の経緯

2012年に発売されたイワタニカセットフー専用アクセサリー「鉄板焼プレート」は、累計販売枚数が37万枚を超え、ロングセラー商品として食卓を支えてきました。

一方で、発売当初からお客さまの声として寄せられていたのが、

「蒸し焼きができる専用の蓋が欲しい」

「餃子やお好み焼きを、もっとおいしく、手軽に楽しみたい」といったご要望でした。

そうした声にお応えするため、今回ついに「鉄板焼プレート」に“蓋”という新たな価値をプラスしました。

「蓋」と「鉄板焼プレート」がセットになった新商品「蓋付き焼き餃子プレート」と、すでに「鉄板焼プレート」をお使いのお客さま向けの「鉄板焼プレート専用カバー」を発売いたします。

これにより、カセットこんろを使って、焼き餃子やお好み焼きはもちろん、蒸し料理まで、より手軽に、よりおいしく楽しんでいただけるようになりました。

これまでの“焼く楽しさ”に、“蒸して仕上げるおいしさ”を加えた、新しい「おうちごはん体験」を提案します。

■商品特長

1. 餃子が美味しく焼けるプレート

カセットこんろならではの強力な直火加熱で、餃子の底面にしっかりと香ばしい焼き目を付けながら、中はジューシーに仕上げます。プレート全体に熱がムラなく伝わるので、一度にたくさん焼いても、きれいな焼き色とカリッとした食感を楽しめます。

2. 立て掛けられる取っ手付き

蓋には持ち運びしやすいだけでなく、キッチンの隙間に立て掛けて収納できる取っ手を採用。限られたスペースでもスッキリ片付けられ、使いたいときにサッと取り出せます。

3. 中身が見えるガラス窓

蓋には中の様子がひと目でわかるガラス窓を装備。蓋を開けずに焼き色や蒸し具合を確認できるので、余分な熱を逃さず、ベストなタイミングで火を止めることができます。餃子のおいしそうな焼き上がりも、目で楽しめます。

■「蓋付き焼き餃子プレート」「鉄板焼プレート専用カバー」で、こんな料理が楽しめます！

■イワタニカセットフー専用アクセサリーとは

定番のお好み焼きチキンと野菜の蒸し焼きハンバーグ

イワタニのカセットこんろ専用に作られたアクセサリーシリーズ。豊富なバリエーションで、幅広い調理を可能にします。

■商品仕様

イワタニカセットフー専用アクセサリー「蓋付き焼き餃子プレート」[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/172_1_1d2ca9aa8b9d5b0165b9e98f3d558dd6.jpg?v=202605140351 ]「鉄板焼プレート専用カバー」

本製品は、イワタニカセットフー専用アクセサリー「鉄板焼プレート」専用商品になります。「鉄板焼プレート」以外の器具では使用しないでください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48859/table/172_2_a5831a2413bf07d8d4491587d6c92656.jpg?v=202605140351 ]