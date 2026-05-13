奄美に眠る縄文が、デジタルで蘇る──宇宿貝塚史跡公園、リニューアルオープン

奄美市 プロジェクト推進課

鹿児島県奄美市（市長：安田壮平）は、2026年4月22日、笠利町に位置する国史跡「宇宿貝塚史跡公園」をリニューアルオープンしました。２期にわたるリニューアル事業を経て、大型プロジェクションやVR、ARなどを導入し、縄文時代から連なる奄美の文化を体感できる観光・学習拠点として再構築しました。

本リニューアルでは、検討委員会（委員長：池田榮史／國學院大學 研究開発推進機構 教授）および監修委員会（委員長：谷中修吾／BBT大学大学院 経営学研究科 教授）による総指揮のもと、ハード整備は酒井建築事務所・前田建設による設計施工JV、ソフト事業は株式会社ビーライズが担い、空間と体験が統合された拠点として完成しました。

奄美大島北部に位置する宇宿貝塚は、1933年に発見され、奄美群島で初めて本格的な発掘調査が行われた遺跡です。縄文時代の石組竪穴建物跡や中世の溝状遺構、土坑墓など、複数の時代にわたる生活の痕跡が残されており、人と自然が織りなす暮らしの在り方を現在に伝えてきました。

2004年の開園以降、これらの遺構は保存・公開されてきましたが、今回のリニューアルにより、その価値は「見る」対象から「体感する」対象へと拡張されました。本事業では「デジタルで蘇る縄文・中世の暮らし」をメインテーマに据え、幅約24メートルの大型プロジェクション、VRによる縄文生活の再現体験、ARによる遺構の可視化、発掘調査体験コーナーなどを整備しています。

また、本施設は観光拠点としての機能に加え、「SDGs発信拠点」としての役割も担っています。2021年度から2022年度にかけて策定された「史跡宇宿貝塚保存活用計画」に基づき、段階的な整備が進められてきました。第1期ではワークスペースの整備や展示環境の刷新、ガイドブックやWebサイトの整備などが行われ、第2期ではデジタル技術を核とした体験型施設へと進化しています。

2026年4月22日のリニューアルオープン当日は、奄美市長・安田壮平氏をはじめ、多くの関係者が出席し、セレモニーが執り行われました。検討委員会・監修委員会および委託事業者への感謝状贈呈の後、テープカットが行われ、出席者はリニューアルされた施設を見学しました。安田壮平市長は、「観光の新たな拠点となるとともに、市民の憩いや交流、学びの場として親しまれ、地域に根差した場所となることを願う」と述べました。

■ 主な見どころ

▼大型プロジェクション

約24メートルにわたる大型映像演出により、縄文・中世の暮らしをダイナミックに再現しています。

▼VR体験

VR技術を活用し、縄文時代の暮らしを没入感とともに体験できます。

▼AR展示

遺構にスマートデバイスをかざすことで、当時の空間や生活の様子を可視化しています。

▼発掘調査体験コーナー

考古学的調査のプロセスを、体験的に学ぶことができます。

■ 委員長コメント

池田 榮史（いけだ・よしふみ）

検討委員会 委員長／國學院大學 研究開発推進機構 教授

「サンゴ礁が広がる亜熱帯の島、奄美大島の浜辺に残る宇宿貝塚は、ここで暮らした人々の営みをそのままの姿で伝えています。リニューアルした「宇宿貝塚史跡公園」に残されたさまざまな歴史のメッセージを、ぜひ、皆さんの目で体感してください。」

谷中 修吾（やなか・しゅうご）

監修委員会 委員長／BBT大学大学院 経営学研究科 教授

「宇宿貝塚には、自然と共存共生した奄美縄文の豊かな暮らしを紐解くカギがあります。その魅力を体感できるよう、２年にわたり検討と監修を重ねてきました。奄美市役所、委員会、事業者の皆様がワンチームで実現したリニューアルを、ぜひ体感してください。」

■ 検討委員会（宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業 検討委員会）※令和8年3月31日時点

▼委員長

池田 榮史（國學院大學 研究開発推進機構 教授）※考古学

▼副委員長

谷中 修吾（BBT大学大学院 経営学研究科 教授）※経営学・都市工学

▼委員

濱崎 哲孝（宇宿集落 駐在員）※地元代表

林 晋太郎（奄美市SDGs推進プラットフォーム 会長）※SDGs

小池 利佳（株式会社奄美群島環境文化総合研究所 代表取締役）※観光振興

久 伸博（奄美市立奄美博物館 元館長）※民俗学

山下 久美子（一般社団法人 奄美群島観光物産連盟 統括リーダー）※観光

前田 要（奄美市議会議員）※地元代表

藤原 俊輔（奄美市総務部 部長）

國分 正大（奄美市商工観光情報部 部長）

當田 栄仁（奄美市教育委員会事務局（教育部）部長）

正本 英紀（奄美市笠利総合支所 事務所長）

▼オブザーバー

川口 雅之（鹿児島県教育庁 文化財課 埋蔵文化財係 係長）※考古学

望月 信悟（奄美文化財サポーター DEIDEIDEI 事務局）

鮎川 万友（奄美文化財サポーター DEIDEIDEI 事務局）

▼事務局

宅間 道和（奄美市教育委員会 文化財課 課長）

河村 貴志（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主幹兼係長）

平城 達哉（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主査）

照屋 真澄（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主事）

川上 晃生（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主事）

喜友名 正弥（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主事）

中村 幸浩（奄美市総務部 プロジェクト推進課 課長）

渡嘉敷 誠（奄美市総務部 プロジェクト推進課 しまさばくり推進室 主幹）

麻岡 翼（奄美市総務部 プロジェクト推進課 しまさばくり推進室 主査）

對知 健（奄美市教育委員会 笠利地域教育課 課長）

吉原 大剛（奄美市教育委員会 笠利地域教育課 生涯学習係 係長）

■ 監修委員会（宇宿貝塚史跡公園観光拠点再整備事業 監修委員会）※令和8年3月31日時点

▼委員長

谷中 修吾（BBT大学大学院 経営学研究科 教授）

▼庁内委員

川畑 良二（奄美市商工観光情報部 紬観光課 課長）

中江 康仁（奄美市総務部 財政課 公共施設マネジメント推進室 主幹兼公共施設マネジメント推進室長）

小林 千香子（奄美市建設部 建築住宅課 建築係 主幹）

中村 幸浩（奄美市総務部 プロジェクト推進課 課長）

渡嘉敷 誠（奄美市総務部 プロジェクト推進課 しまさばくり推進室 主幹）

麻岡 翼（奄美市総務部 プロジェクト推進課 しまさばくり推進室 主査）

宅間 道和（奄美市教育委員会 文化財課 課長）

河村 貴志（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主幹兼係長）

照屋 真澄（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主事）

川上 晃生（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主事）

喜友名 正弥（奄美市教育委員会 文化財課 文化財係 主事）

■ 施設概要

施設名：宇宿貝塚史跡公園

所在地：鹿児島県奄美市笠利町

リニューアルオープン日：2026年4月22日

入園料：一般200円／大学・高校生100円／小中学生50円（歴史民俗資料館共通券310円）

■ お問い合わせ

奄美市教育委員会文化財課

TEL：0997-54-1210



奄美市総務部プロジェクト推進課

TEL：0997-69-3186