『文字化化』Switch発売記念CAFEの事後通販スタート！
東京・大阪にて開催しておりました『文字化化』Switch発売記念CAFEの商品をTHEキャラ通販サイトにて事後通販受付中です！
ぜひこの機会をお見逃しなく！
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4680
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年5月13日(水)18:00～5月27日(水)23:59
【発送予定日】
・2026年7月下旬～8月下旬以降順次発送
【製品情報】
カンバッジ(ランダム) Rose ver.
価格：550円（税込）
セット：8,250円（税込）
種類数：全15種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
インスタントフォト風ブロマイド
(ランダム) Rose ver.
価格：440円（税込）
セット：6,600円（税込）
種類数：全15種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
硬質カードケース(ランダム)
Rose ver.
価格：880円（税込）
セット：8,800円（税込）
種類数：全10種
※ランダム仕様の為、絵柄はお選びいただけません。
アクリルキーホルダー
Rose デフォルメ ver.
価格：各880円（税込）
種類数：全10種
アクリルスタンド
Rose デフォルメ ver.
価格：各1,320円（税込）
種類数：全10種
デカアクリルスタンド Rose ver.
価格：各2,200円（税込）
種類数：全5種
ミニアクリルアート Rose ver.
価格：各2,530円（税込）
種類数：全2種
クリアファイル Rose ver.
価格：550円（税込）
種類数：全1種
マイクロファイバー Rose ver.
価格：各770円（税込）
種類数：全5種
【販売詳細】
・通販サイト「THEキャラ」
https://www.the-chara.com/view/search?search_category=ct4680
※一部商品につきましては、数量限定となる場合がございます。予めご了承ください。
【注文受付期間】
・2026年5月13日(水)18:00～5月27日(水)23:59
【発送予定日】
・2026年7月下旬～8月下旬以降順次発送
【権利表記】
(C)YatsunagiGames / Frontier Works Inc.
【関連サイト】
通販サイト「THEキャラ」：https://www.the-chara.com/
【会社概要】
会社名：株式会社コンテンツシード
所在地：〒141-0022東京都品川区東五反田2丁目10-2 東五反田スクエア 6F
代表者：代表取締役 大塚 則和
設立：平成24年8月1日
URL：https://contents-seed.co.jp/
事業内容：キャラクターグッズの企画・製造・販売