無臭元工業、桜川市より感謝状を拝受　企業版ふるさと納税を通じて災害備蓄用携帯トイレ「ムシュウレット」を寄附／茨城県

無臭元工業株式会社

無臭元工業株式会社（本社：東京都足立区、代表取締役社長：田崎雄大）は、企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）を通じて、茨城県桜川市（市長：大塚秀喜）に災害備蓄用携帯トイレ「ムシュウレット」を寄附し、2026年5月12日に実施された感謝状贈呈式において、桜川市より感謝状を賜りました。

今回の寄附は、桜川市が進める「桜川市消防・防災減災対策事業」を支援するものです。

災害時の衛生環境を支える備えとして寄附を実施

桜川市より拝受した感謝状

災害時には、断水や避難所生活の長期化などにより、トイレや衛生環境の確保が大きな課題となります。無臭元工業は、こうした場面で必要とされる備えの一つとして、災害備蓄用携帯トイレ「ムシュウレット」を通じた支援を行いました。

今回の寄附は、企業版ふるさと納税を活用し、自治体の防災備蓄の充実を後押しする取り組みです。

桜川市が進める「桜川市消防・防災減災対策事業」を支援し、災害時に求められる衛生環境の保全に貢献することで、地域の安心につながる備えの一助となることを目指しています。

◆寄附内容◆

桜川市に寄附した災害備蓄用携帯トイレ「ムシュウレット」- 寄附先 ：茨城県桜川市- 対象事業：桜川市消防・防災減災対策事業- 寄附品 ：災害備蓄用携帯トイレ「ムシュウレット」(https://www.mushugen.co.jp/products/mushulet)- 寄附形式：企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）

なお、本寄附については、桜川市の企業版ふるさと納税に関する掲載ページでも紹介されています。

>> 桜川市掲載ページはこちら(https://www.city.sakuragawa.lg.jp/shisei/kigyou_furusato/page007157.html#b)

今後も地域の衛生環境と防災備蓄に関わる取り組みを推進

（左）桜川市長 大塚秀喜、（右）無臭元工業株式会社 代表取締役 田崎雄大

無臭元工業は今後も、災害時のトイレ環境や衛生面の課題に向き合い、地域の安心につながる取り組みを進めてまいります。災害備蓄用携帯トイレをはじめとする製品や提案を通じて、自治体や地域社会における衛生環境の保全と防災備蓄の充実に貢献してまいります。

【災害備蓄用携帯トイレ『ムシュウレット』について】災害備蓄用携帯トイレ『ムシュウレット』の外装と内容物

「ムシュウレット」は、災害時や断水時などに使用することを想定した災害備蓄用携帯トイレです。便袋と吸収剤を使用することで排せつ物を素早く処理し、トイレが使用できない状況でも衛生的に排せつ環境を確保することができます。

また、特定非営利活動法人 日本トイレ研究所が制定する「携帯トイレに関する規格 Ver.1.0」の適合品として登録されており、構造・吸収性能・表示などの観点から評価されています。

■製品名：ニオイもムシも出ない携帯トイレ「ムシュウレット」(https://www.mushugen.co.jp/products/mushulet/)

■規格適合製品（型式）：04342-05

■規格適合製品の紹介ページ：携帯トイレに関する規格適合製品リスト(https://www.toilet.or.jp/projects/keitaitoilet_standard/)

＜特長＞

・ニオイもムシも出ない！防臭・抗菌・防虫設計

・再生PE100％使用で環境配慮

・保存期間10年の長期備蓄対応

・洋式・簡易トイレどちらにも対応

・多言語対応（日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語）使用説明書付き

【無臭元工業株式会社について】

1960年の創業以来、環境・衛生分野で社会の要請に応えながら事業を展開しています。

祖業であるトイレタリー分野では、船舶、輸送車両から災害時用に至るまで、あらゆるトイレの衛生問題に向き合い、いつでもだれでも安心して使用いただけるトイレ環境の創造に貢献しています。無臭元はこれからもメーカーとして、ものづくりと技術を通じて社会に貢献していくことを追求し続け、「ニオイなら無臭元から ニオイだけじゃない無臭元」への進化を目指し、挑戦を続けていきます。

■会社名 ：無臭元工業株式会社

■所在地 ：〒123-0872 東京都足立区江北2-8-6

■代表取締役：田崎 雄大

■URL ：https://www.mushugen.co.jp/

無臭元工業株式会社

【本件に関するお問い合わせ先】

広報窓口

E-mail：pr@mushugen.co.jp