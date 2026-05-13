バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2026-27　対戦カード＆開催地決定のお知らせ

公益財団法人日本バドミントン協会

公益財団法人日本バドミントン協会（Badminton Association of Japan、「BAJ」）は、「バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2026-27」の対戦カードおよび開催地が決定しましたので、お知らせいたします。

「バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2026-27」は、2026年10月31日（土）の開幕戦から、2027年2月21日（日）の「TOP4 Tournament」まで、全国15会場で開催します。

また、今シーズンから「15点3ゲーム制」を採用し、従来以上にスピード感あふれる、エキサイティングな試合をお届けします。さらに、一部会場では「ジャッジアシストシステム」を導入し、より公平で魅力的なリーグ運営を目指してまいります。

■バドミントン Ｓ/Ｊリーグについて

Ｓ/Ｊリーグは、国内最高峰のバドミントンリーグです。多くの日本代表選手が参加し、高いレベルの試合が日本各地で開催されています。男女各12チームが、6チームずつの「Sブロック」「Jブロック」に分かれ、団体戦を戦います。リーグ戦の結果、各ブロック上位2チームが「TOP4 Tournament」に進出し、総合優勝を目指します。

また、男女各リーグの最下位チームはＳ/ＪリーグIIへ自動降格となります。試合は、シングルス1試合、ダブルス2試合の計3試合で実施されます。（試合順：ダブルス→シングルス→ダブルス）

▼バドミントン Ｓ/Ｊリーグ公式HPはこちら

https://www.badminton.or.jp/sj-league

＜バドミントン Ｓ/Ｊリーグ 2026-27 対戦カード＞

＜TOP4 Tournament＞

※残留決定戦の日程・開催会場は決まり次第、Ｓ/Ｊリーグ公式HPにてお知らせいたします。

▼バドミントン Ｓ/ＪリーグII

▼バドミントン Ｓ/ＪリーグIII

・日程：2027年2月13日（土）から2月15日（月）

・開催地：東京都

※開催会場は決まり次第、Ｓ/Ｊリーグ公式HPにてお知らせいたします。