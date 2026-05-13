『うしろの正面カムイさん』2026年7月放送決定！オープニングテーマ解禁！

株式会社ウェイブ

株式会社ウェイブ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：関口航太）が展開するアニメーションレーベル「デレギュラ」は、TVアニメ『うしろの正面カムイさん』に関する新たな情報を公開いたします。

このたび、『うしろの正面カムイさん』＜原作：えろき／作画：コノシロしんこ（小学館「マンガワン」連載中）＞の放送が2026年7月より開始されることが決定し、本作のオープニングテーマが解禁となりました！

◆主題歌情報

・オープニング主題歌：「成仏Come true」

歌 ORCALAND

作詞 大塚祥輝

作曲 大塚祥輝

編曲 ORCALAND、Hajime Taguchi





本作の世界観をイメージした楽曲となっております！

発売や配信に関しては続報を後日お知らせいたします。





＜ORCALANDからのコメント＞









ORCALAND初となるアニメタイアップ！

素晴らしい機会に一念発起して産んだ曲

原作ファンの方々も悔しいけど…良いと感じちゃう…となる様に様々な要素を挿入しました

この作品に携わる全ての人々が幸せの絶頂にイく事を祈っています。





■『うしろの正面カムイさん』原作情報



▼原作あらすじ

「幽霊が見えるだけ」の普通の女子高生・シヅカ。 シヅカは幽霊を引き寄せる特異体質を活かし、有名な霊能力者・カムイの助手として働いている。 圧倒的な霊力を誇るカムイだが、その除霊は前代未聞なヤリ方でーーー!?

“超”除霊の幕が開く!! エッッッッッッッッッッロイムエッサイム!!





▼著者

原作：えろき／作画：コノシロしんこ「うしろの正面カムイさん」（小学館「マンガワン」連載中）

▼コミックス

URL：https://www.shogakukan.co.jp/books/volume/49539

■アニメーションレーベル「デレギュラ」





レーベル名の「デレギュラ」は、規制解除・自由化を意味する"deregulation"を由来としたもので、『制約の無い作品製作で世の中に感動を生み出したい』という想いを込めています。





ジャンルとしては刺激的な分野に特化し、映像表現の工夫を通じて、原作の魅力を最大限伝えられるような作品作りに尽力していきます。自社IPだけでなく他社IPへのアニメ出資事業を強化し、主幹事としてもアニメ製作に積極投資していくことで、世界に誇る日本のアニメーション産業の発展と認知向上にも貢献できるように努めていきます。





公式X：@Deregula_anime

■株式会社ウェイブ







株式会社ウェイブは「IT×コンテンツで世界にまだない感動を創る」「エンターテインメントだからできる世界・表現を追求する」をミッションに掲げる、デジタルエンターテインメント企業です。

電子コミックの製作と電子コミック配信サービス「ComicFesta」の運営を始め、アニメーションレーベル「デレギュラ」によるアニメ製作と、アニメ配信サービス「AnimeFesta」も展開。

さらに海外向け電子コミック配信サービス「Coolmic」やアニメ配信サービス「OceanVeil」によるグローバル展開に加え、新規事業にも積極的に参入し、エンターテインメントの可能性を追求しています。









所在地：東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 15F

設 立：2010年4月9日

資本金：73,000,000円

代表者：代表取締役 関口航太

ＵＲＬ：https://wwwave.jp/





＜本件に関するお問い合わせ＞

株式会社ウェイブ

アニメーション部 瀧澤

TEL：03-6915-2004

press@wwwave.jp







