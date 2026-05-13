真之介＆石川マリー、新曲「Onyx」を5月13日に配信開始　UKガラージ×ジャージークラブを取り入れた最新R&B

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真之介＆石川マリーが、新曲「Onyx」を2026年5月13日（水）に配信開始した。

真之介＆石川マリー「Onyx」ジャケット

【リリース情報】

真之介＆石川マリー「Onyx」

2026年5月13日（水）配信開始

作詞：Linus

作曲：Daisuke''D.I''Imai

配信リンク：https://nex-tone.link/A00216883

「Onyx」は、UKガラージの疾走感あるビートを軸に、ブリッジにはジャージークラブの要素を取り入れたR&Bナンバー。BPM140前後のスピード感を持ちながらも、真之介＆石川マリーならではの歌と言葉の温度が重なる、エッジとメロディアスさを併せ持つジャパニーズR&Bに仕上がっている。

タイトルの着想となったのは、2人が以前から自然と選んできた“黒”という色。あわせて決めたわけではなく、元々ともに黒い服を好んできたことから、“黒”を象徴する天然石・オニキスへとイメージが広がり、本作の世界観へとつながっていった。

作詞は、シンガーのLinusが担当。真之介＆石川マリーが本作に込めたい想いやテーマを箇条書きで共有し、それをもとにLinusが2人の想いを汲み取りながら歌詞を完成させた。作曲は、数々の著名アーティストを手がけてきたDaisuke''D.I''Imai が担当している。

歌詞では、綺麗な背景や整ったレールだけが価値とされがちな時代の中で、不完全さや痛みを抱えたままでも、自分たちらしく光ろうとする意思を描いている。「Black shine」「Light the dark」といったフレーズを軸に、暗さや冷たさの中でも、欠けた部分さえも自分たちの輝きに変えて進んでいく姿勢が刻まれている。

真之介＆石川マリー

真之介＆石川マリーは、リアルな愛や人生をテーマに活動する夫婦R&Bユニット。2026年より本格始動し、夫婦だからこそ描ける視点や感情を、R&Bを軸としたサウンドに落とし込んでいる。

「Onyx」は、そんな2人の現在地を、サウンド面・リリック面の両方から鮮明に映し出す作品となった。黒、痛み、不完全さ、そしてその中にある光。真之介＆石川マリーが、自分たちの色で進んでいく意志を込めた一曲となっている。

【関連リンク】

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