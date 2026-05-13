グアーガムパウダー市場の需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは、2026年5月に「グアーガムパウダー市場：タイプ別（食品グレードグアーガム、工業グレードグアーガム、医薬品グレードグアーガム）、用途別（食品・飲料、化粧品・パーソナルケア、医薬品、ペットフード、工業用途）、原料別（天然由来、合成由来）、形態別（粉末グアーガム、液状グアーガム）、エンドユーザー産業別（食品・飲料産業、製薬産業、化粧品産業、繊維産業、石油・ガス産業）―世界市場分析、動向、機会および予測（2026年～2036年）」と題する調査レポートを発表した。同レポートは、グアーガムパウダー市場に関する予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
グアーガムパウダー市場の概要
グアーガムパウダーとは、主にインドおよびパキスタンで栽培されるグアービーン由来の天然多糖類である。食品・飲料、医薬品、化粧品、繊維、製紙、石油・ガスなどの産業において、増粘剤、安定剤、および乳化剤として広く利用されている。食品産業では、アイスクリーム、ソース、ベーカリー製品、乳製品などにおいて、食感、保存性、および一貫性を向上させる役割を果たしている。また、高い保水性およびグルテンフリー特性を有する点でも評価されている。石油・ガス分野では、水圧破砕作業において使用されている。加工食品、利便性食品、および産業用途に対する需要増加が、世界のグアーガムパウダー市場成長を引き続き後押ししている。
Surveyreportsの専門家によるグアーガムパウダー市場分析によれば、2025年における同市場規模は14億米ドルであった。さらに、グアーガムパウダー市場は2036年末までに23億米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約5.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038462
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349121/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによるグアーガムパウダー市場に関する定性的分析によれば、天然由来製品志向の高まり、産業需要の拡大、加工食品および利便性食品に対する需要増加、ならびに石油・ガスおよび産業用途におけるグアーガム利用拡大を背景として、グアーガムパウダー市場規模は拡大すると見込まれている。グアーガムパウダー市場における主要企業には、Hindustan Gum、Jai Bharat Gum and Chemicals、Neelkanth Polymers、Sunita Hydrocolloids、Vikas WSP、Guangrao Liuhe Chemical、Global Gums & Chemicals、Shandong Dongda Commerce、Jingkun Chemistry Company、Lotus Gums & Chemicals、Supreme Gums、Shree Ram Group、Wuxi Jinxin Science & Technology、Rama Industries、Vikas Granaries Limitedなどが含まれる。
また、当社のグアーガムパウダー市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● グアーガムパウダー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
グアーガムパウダー市場の概要
グアーガムパウダーとは、主にインドおよびパキスタンで栽培されるグアービーン由来の天然多糖類である。食品・飲料、医薬品、化粧品、繊維、製紙、石油・ガスなどの産業において、増粘剤、安定剤、および乳化剤として広く利用されている。食品産業では、アイスクリーム、ソース、ベーカリー製品、乳製品などにおいて、食感、保存性、および一貫性を向上させる役割を果たしている。また、高い保水性およびグルテンフリー特性を有する点でも評価されている。石油・ガス分野では、水圧破砕作業において使用されている。加工食品、利便性食品、および産業用途に対する需要増加が、世界のグアーガムパウダー市場成長を引き続き後押ししている。
Surveyreportsの専門家によるグアーガムパウダー市場分析によれば、2025年における同市場規模は14億米ドルであった。さらに、グアーガムパウダー市場は2036年末までに23億米ドルに達すると予測されている。また、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約5.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによるグアーガムパウダー市場に関する定性的分析によれば、天然由来製品志向の高まり、産業需要の拡大、加工食品および利便性食品に対する需要増加、ならびに石油・ガスおよび産業用途におけるグアーガム利用拡大を背景として、グアーガムパウダー市場規模は拡大すると見込まれている。グアーガムパウダー市場における主要企業には、Hindustan Gum、Jai Bharat Gum and Chemicals、Neelkanth Polymers、Sunita Hydrocolloids、Vikas WSP、Guangrao Liuhe Chemical、Global Gums & Chemicals、Shandong Dongda Commerce、Jingkun Chemistry Company、Lotus Gums & Chemicals、Supreme Gums、Shree Ram Group、Wuxi Jinxin Science & Technology、Rama Industries、Vikas Granaries Limitedなどが含まれる。
また、当社のグアーガムパウダー市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、および中南米の5地域と各国に関する詳細分析も含まれている。さらに、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
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● グアーガムパウダー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価