【長野県東御市】海野宿の町並みを未来へつなぐハンドブック「未来へつなぐ私たちの海野宿」を作成

東御市

長野県東御市は、重要伝統的建造物群保存地区である海野宿の歴史的な町並みを次世代へ引き継ぐため、ハンドブック「未来へつなぐ私たちの海野宿 重要伝統的建造物群保存地区ハンドブック」を作成しました。

本冊子では、地区内で建物の外観に影響を与える変更を行う際の手続きや、修理・修景に関する補助制度、海野宿景観形成住民協定などを掲載。

所有者の皆さまをはじめ、海野宿に関心のある方にもご活用いただける内容です。

長野県東御市にある海野宿は、江戸時代の宿場町としての面影と、明治期以降に養蚕業で栄えた町並みを今に伝える地域です。昭和62（1987）年には、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、住民と行政が協力しながら、歴史的な景観の保存と暮らしやすい環境づくりに取り組んできました。

このたび作成したハンドブック「未来へつなぐ私たちの海野宿」は、海野宿らしい町並みを守りながら、住み続け、活用していくための“よりどころ”としてまとめたものです。

ハンドブック作成の背景

海野宿では、住民による景観への配慮や日々の清掃、建物の維持管理が積み重ねられ、美しい町並みが守られてきました。一方で、空き家や蚕室の維持・活用、建物の老朽化などが課題となっています。

本冊子では、これまで地域で大切にされてきた考え方や景観への向き合い方を整理するとともに、文化財保護に関する制度や手続きをわかりやすく紹介しています。

主な掲載内容

ハンドブックでは、次のような内容を掲載しています。

- 海野宿のいま- 海野宿が重要伝統的建造物群保存地区に選定されるまで- 保存地区の範囲と対象- 現状変更行為許可申請の手続き- 海野宿保存憲章、海野宿景観形成住民協定- 修理、修景に関する助成措置- よくある質問- 相談窓口

地区内では、建築物の新築・増改築・取り壊しのほか、修繕や色彩の変更など、外観に影響を与える行為には事前の許可が必要です。

本冊子では、申請から工事完了までの流れも掲載しており、所有者や活用希望者が早い段階で相談しやすい構成としています。

海野宿を「守る」だけでなく「活かす」ために

本冊子は、何かを禁止するためのルールブックで はありません。

海野宿らしさとは何かを改めて見 つめ直し、住む人、関わる人それぞれが、この町 並みとどう向き合っていくのかを考えるための “よりどころ”として位置づけるものです。

あわせて、文化財保護に関する補助金制度や関係条例など、すでに制度として定められている内容についても整理し、掲載しました。

地域の中で育まれてきた考え方と、制度として示されているルールの 双方を確認できる構成とすることで、判断に迷った際の手がかりとなり、関わる人が共通の認識をもって行動できることを目指しています。これまで積み重ねられてきた営みを尊重しながら、海野宿を未来へ引き継いでいくための一助と なることを願い、本誌にまとめました。

ハンドブック概要

名称：「未来へつなぐ私たちの海野宿 重要伝統的建造物群保存地区ハンドブック」

発行：東御市

発行日：2026年5月

作成部数：500部

協力：海野宿保存会

ホームページ：https://www.city.tomi.nagano.jp/category/bunkazai/130435.html

お問い合わせ

東御市 文化・スポーツ振興課 文化振興係

TEL：0268-71-0670

メール：bunka@city.tomi.nagano.jp