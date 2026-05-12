ユニ・チャーム、「育児における香りと記憶の調査」を実施　「赤ちゃんの香り」が愛おしさを呼び起こし“育児で幸せ感じる瞬間”を創り出す

ユニ・チャーム株式会社

ユニ・チャーム株式会社（代表取締役 社長執行役員：高原 豪久）は、育児経験者および現在未就学児の保護者を対象に、「育児における香りと記憶」に関する調査を実施しました。その結果、新生児期の育児において幸せを感じる瞬間の約半数が「赤ちゃんの香りを感じたとき」であり、その際、42.7%が「愛おしさを感じる」と回答し、赤ちゃん特有の香りと愛おしさという感情が強く結びついていることが明らかとなりました。また、現在育児中の方の半数以上が、日常の中で「香りによる気分転換」を求めており、香りがリフレッシュのきっかけの一つとなっている実態も明らかとなりました。

■調査結果のまとめ

■調査の概要

- 香りが引き出す育児の「幸福感」：ママやパパが「新生児期の育児の中で幸せを感じた瞬間」は、49.0％が「新生児期の赤ちゃんの香りをかいだとき」と回答。触覚（手足に触れる）に次いで、嗅覚が親の幸福感に寄与している実態が判明。- 「愛おしさ」を呼び起こすトリガー：香りをかいだときの感情は「愛おしさを感じる（42.7%）」が最多。次いで「幸せを感じる（37.3%）」「癒やされる（35.0%）」と続き、「赤ちゃんの香り」がポジティブな感情と結びついていることが明らかになった。- リフレッシュ手段としての「香り」：育児経験者の約9割が気分転換やリフレッシュを求めており、半数以上が「香りによってリラックスしたい」と回答。

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年4月2日～4月3日

調査対象：現在紙おむつ交換を実施、または紙おむつ交換を卒業した子育て経験のある20代～40代の男女

調査人数：300名

■調査の概要

（１）赤ちゃんの香りは“幸せと愛おしさ”を呼び起こす瞬間

「育児の中で幸せを感じる瞬間」として、「手足に触れたとき（59.3%）」に次いで、「赤ちゃんの香りをかいだとき（49.0%）」を挙げました。この際の感情を深掘りすると、「愛おしさを感じる（42.7%）」が最も多く、赤ちゃんの香りは深い愛情を呼び起こす特別な力を持っていることが明らかとなりました。

（２）「新生児期の赤ちゃんの香り」は“幸せでもう一度戻りたい瞬間”

「育児の中でもう一度戻りたい瞬間」の1位は「新生児期の赤ちゃんの香りをかぐこと」でした。新生児期の赤ちゃんの香りは、幸せを実感すると同時に、もう一度戻りたいと感じる特別な記憶として認識されています。

（３）「育児中に香りでリラックスしたい」と感じる方は半数以上

育児経験者の半数以上（55.0％）が育児中に「香りによってリラックスしたい」と感じており、香りが気分転換の手段の一つとして活用されていることが明らかとなりました。

（４）新生児期の赤ちゃんの香りの特有の成分「ノナナール」がもたらす安心感

「『新生児期の赤ちゃんの香り』と聞いて思い浮かぶもの」としては、「ミルク（53.7%）」、「石けん（25.3%）」、「ベビーローション（24.0%）」が挙げられ、新生児期の香りのイメージは一様でないことが明らかとなりました。

近年の調査では、新生児期特有の香りは「ノナナール」という成分によるものであることがわかっています。この「ノナナール」は花や果物のような爽やかな香りに近く、「清潔感」や「安心感」を想起させやすい特徴を持つといわれています。

■『ムーニーおしりふき しあわせのベビーシトラスの香り※1』商品紹介

『ムーニーおしりふき しあわせのベビーシトラスの香り※1』（１）ムーニーブランド初、新生児期の赤ちゃんの香りをヒントに独自開発の香りつきおしりふき

・新生児期のニオイ成分を分析し、複数の香りを組み合わせて当社独自の「ベビーシトラスの香り」を開発しました。

（２） 「うるふわり4層シート」で、やさしい拭き取りを実現

・「新・水分たっぷり層」により、こすらずにやさしい拭き取りを実現します。

・「しっかり層」が、取り出し時のシートを抑え、少ない枚数でもしっかり拭き取れます。

※1 赤ちゃんにもあんしんな成分で作られています。どの月齢の赤ちゃんでもお使いいただけます

■開発者の声

すべての始まりは、コロナ禍で「産後うつ」に苦しむお母さんが増えているというニュースに胸を痛め、「なにか心に寄り添うことはできないだろうか」という強い想いが芽生えたことでした。開発者である社員の一人は、3人の子どもを育てる父親です。 ある日、妻が生まれたばかりの我が子を抱き、その香りを愛おしそうに胸いっぱいに吸い込んでいる姿を目にし、そのときの気づきが商品開発の原点となりました。

私たちは、大好きな赤ちゃんの香りは、ママやパパ、育児者がもっと育児を楽しめる「鍵」になると信じ、赤ちゃんの匂いをヒントに何度も試行錯誤を重ね、「ノナナール」を中心とした成分配合の香料を開発しました。ユニ・チャーム独自の「新生児の特別な香り」を、ぜひご体感ください。

実際に開発した商品を使って下さった方にお伺いすると、約8割の方が「使ってみて良かった」とご回答いただきました※2。おしりふきに「新生児期の赤ちゃんの特別な香り」をプラスすることで、普段のおむつ交換を、親子が笑顔で接する大切な時間にしていただけるようにサポートしていきたいと強く願っています。

※2 ユニ・チャーム調べ

■入数・価格

■『ムーニー』ブランドサイト

https://jp.moony.com/ja/home.html

■『ムーニーおしりふき しあわせのベビーシトラスの香り』ブランドサイト

https://jp.moony.com/ja/products/mnw/mnw-citrus.html

■『ムーニーおしりふき しあわせのベビーシトラスの香り』の発売を通じて貢献する「SDGs17の目標」

この商品を発売することは、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標」（SDGs：Sustainable Development Goals）で定めた17の目標のうち、下記に貢献すると当社では考えています。

3．すべての人に健康と福祉を

これからも、商品やサービスの提供といった事業活動を通じて、環境問題や社会課題を解決し、SDGsの達成に貢献することを目指します。