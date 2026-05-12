若者の挑戦に最大30万円補助　「ユースモ！#若者チャレンジらぼ！」参加者募集開始

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豊中市

豊中市は、豊中のまちを良くするために、若者たちが「やってみたい」と思う企画を募集し、実践を後押しする「ユースモ！ in とよなか #若者チャレンジらぼ！」を実施します。これは、若者のまちづくりへの主体的な参加を促し、意見を市政に生かすことを目的とした事業です。



「ユースモ！ in とよなか #若者チャレンジらぼ！」の募集概要

◆内容


・若者の視点からまちの課題を見出し、柔軟な発想や手法で解決に取り組むチャレンジ企画を募集。プレゼンテーション審査を行い、採択企画を選定。


・採択企画の提案者には、最大30万円を補助するほか、企画立案から実践まで、個別相談や地域との橋渡し、市民への情報発信など、市が全面的にサポート。


◆対象者


18歳から30歳まで（高校生は除く）の個人、団体など


（主たるメンバーに、豊中市に在住・在学・在勤している者を含むこと）


◆スケジュール







▼詳細は、市HPをご覧ください


https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/keikaku/soukei4/youthmo.html



昨年度の「ユースモ！ in とよなか #若者チャレンジらぼ！」採択団体における活動概要

本事業は、令和7年度に導入した新たな取組みです。昨年度は、大学生グループなどから９つの企画提案があり、６企画を採択しました。




○まなびリンク


小学校でのキャリア学習プログラムの実施




野畑小学校でキャリア学習を実施



○Glocal Friends（グローカルフレンズ）


留学生と地域住民が交流するイベントの開催




ショコラ周年祭への出展の様子



○ HUHUH（フフフ）


駅前の公共空間を活用したにぎわい創出イベント




豊中駅前こたつ設置イベントの様子




○豊中しごとテレビ


地域で働く人の魅力を発信する動画制作




作成した動画の一つ


○くらし方会議


多様な暮らし方を考える対話型イベント




ワークショップの様子


○超幸齢化プロジェクト


大学生が老人会活動に参画する地域連携事業




旧島田小もちつき大会