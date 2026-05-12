若者の挑戦に最大30万円補助　「ユースモ！#若者チャレンジらぼ！」参加者募集開始

豊中市

豊中市は、豊中のまちを良くするために、若者たちが「やってみたい」と思う企画を募集し、実践を後押しする「ユースモ！ in とよなか #若者チャレンジらぼ！」を実施します。これは、若者のまちづくりへの主体的な参加を促し、意見を市政に生かすことを目的とした事業です。

「ユースモ！ in とよなか #若者チャレンジらぼ！」の募集概要

◆内容

・若者の視点からまちの課題を見出し、柔軟な発想や手法で解決に取り組むチャレンジ企画を募集。プレゼンテーション審査を行い、採択企画を選定。

・採択企画の提案者には、最大30万円を補助するほか、企画立案から実践まで、個別相談や地域との橋渡し、市民への情報発信など、市が全面的にサポート。

◆対象者

18歳から30歳まで（高校生は除く）の個人、団体など

（主たるメンバーに、豊中市に在住・在学・在勤している者を含むこと）

◆スケジュール

▼詳細は、市HPをご覧ください

https://www.city.toyonaka.osaka.jp/joho/keikaku/soukei4/youthmo.html

昨年度の「ユースモ！ in とよなか #若者チャレンジらぼ！」採択団体における活動概要

本事業は、令和7年度に導入した新たな取組みです。昨年度は、大学生グループなどから９つの企画提案があり、６企画を採択しました。

○まなびリンク

小学校でのキャリア学習プログラムの実施

野畑小学校でキャリア学習を実施

○Glocal Friends（グローカルフレンズ）

留学生と地域住民が交流するイベントの開催

ショコラ周年祭への出展の様子

○ HUHUH（フフフ）

駅前の公共空間を活用したにぎわい創出イベント

豊中駅前こたつ設置イベントの様子

○豊中しごとテレビ

地域で働く人の魅力を発信する動画制作

作成した動画の一つ

○くらし方会議

多様な暮らし方を考える対話型イベント

ワークショップの様子

○超幸齢化プロジェクト

大学生が老人会活動に参画する地域連携事業

旧島田小もちつき大会