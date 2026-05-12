近畿大学発ベンチャーIOBIがラーメン100杯無料提供イベント「#近大に恩返し」を開催

株式会社IOBI

株式会社IOBI（本社：大阪府大阪市、代表取締役：石井智大）は、近畿大学（大阪府東大阪市）と令和8年（2026年）5月19日（火）、ラーメン100杯無料提供イベント「#近大に恩返し」を開催します。場所は近畿大学の起業家育成拠点、「KINCUBA Basecamp（キンキュバ ベースキャンプ）」です。

【本件のポイント】

●近畿大学経済学部卒業生である代表取締役の石井が、母校の後輩学生に向けてラーメン100杯を無料提供する恩返しイベントを開催

●近畿大学発ベンチャーの株式会社IOBIが近畿大学生向けに起業・ビジネスを実践的に学ぶ機会を提供

●ラーメンステーションで大人気のらーめん香澄の「魚介出汁の味噌ラーメン」を、100食限定で無料提供

【本件の内容】

本イベントは、平成31年（2019年）に近畿大学経済学部を卒業した代表取締役の石井が、母校への感謝と後輩学生へのエールを込めて企画したものです。 当日は、株式会社IOBIが企画・運営する「ラーメンステーション」 を通じて、食べログ百名店9年連続受賞した「らーめん香澄」の 「⿂介出汁の味噌ラーメン」を試食用仕様で100食提供します。 また、会場内には交流コーナー「学びゾーン」を設け、近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」のメンターも務める 代表取締役の石井自らが起業やキャリア、事業づくりに関する在学生からの質問に答えます。普段KINCUBA Basecampに足を運ぶ機会の少ない学生にも、本イベントをきっかけとして起業やビジネスに関心を持ってもらい、近畿大学の起業支援拠点や近畿大学発ベンチャーの取り組みを知る機会とします。

【開催概要】

日 時：令和8年（2026年）5月19日（火）12：00～14：00（100杯提供次第終了）

場 所：KINCUBA Basecamp（大阪府東大阪市小若江3-6-9、近畿大学東大阪キャンパス

西門前、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）

対 象： 近畿大学生（参加無料、参加申込無）

【近畿大学発ベンチャー起業支援プログラム「KINCUBA」】

近畿大学が全学をあげて取り組んでいる起業支援プログラムで、令和8年（2026年）4月現在、208社の近畿大学発ベンチャー企業が登録されています。医学から芸術まで網羅する多様な研究分野や、60万人を超える卒業生ネットワーク、モノづくりのまち東大阪市・八尾市の地域特性、最先端のDX技術など、総合大学としての強みを生かして学生や研究者の起業を支援します。

起業をめざすために必要な学びやマッチングのサポート、各分野のメンターによる相談受付、キャンパスを活用した実証実験など、起業マインドの醸成から法人設立・事業展開まで一貫した支援を行っています。活動拠点は、学生が24時間利用でき、法人登記も可能なインキュベーション施設「KINCUBA Basecamp」です。なお、「KINCUBA（キンキュバ）」とは、"KINDAI"と"INCUBATION"を組み合わせた造語です。

【会社概要／株式会社IOBI】

所在地：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目18-9 新大阪日大ビル9階

代表者：代表取締役 石井 智大

設立：2019年4月

URL：https://iobi.co.jp/

事業内容： 地方創生メディア「Made In Local」の運営およびフランチャイズ展開 /2ヶ月に1度名店の味が入れ替わる「ラーメンステーション」の企画運営

※取材を希望されるメディア様は、お手数おかけしますが以下を明記の上、ご連絡をお願いいたします。

◇貴媒体名（番組名）

◇社名および参加者名と参加者数

◇連絡先（TEL／E-mail）

◇撮影の有無（スチール／ムービー／レポーターなども明記）

◇掲載予定日

◇その他（インタビューのご希望など）

連絡先：【TEL】06-7166-9941 【Mail】info@iobi.co.jp