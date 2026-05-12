Akerunが法人向けスマートロック／クラウド型入退室管理システムで2026年も引き続き国内No.1を獲得

株式会社Photosynth

株式会社Photosynth（東京都港区、代表取締役社長 河瀬航大、以下フォトシンス）が提供する「Akerun入退室管理システム」（以下、Akerun）が、2026年3月に日本国内における法人向けスマートロック／クラウド型入退室管理システムの両カテゴリーで、導入社数と利用者数それぞれの国内No.1*を引き続き獲得しました。

* 2026年3月期_入退室管理システムにおける市場調査／調査機関:日本マーケティングリサーチ機構

Akerunは、世界初*の後付け型スマートロックとして、革新性／拡張性／信頼性が評価されるとともに、オフィス、商業施設、店舗、自治体、教育機関、医療機関など業種・業態を問わない様々なユースケースで幅広く利用いただいており、国内市場をリードするスマートロック／クラウド型入退室管理システムの地位を確立しています。

* 自社調べ

今回、Akerunは以下の4つのカテゴリーで国内No.1を獲得しました。

- 法人向けスマートロック 導入社数 No.1- 法人向けスマートロック 利用者数 No.1- クラウド型入退室管理システム 導入社数 No.1- クラウド型入退室管理システム 利用者数 No.1

国内市場をリードする法人向けスマートロック／クラウド型入退室管理システム「Akerun」

フォトシンスでは、「つながるモノづくりで感動体験を未来に組み込む」のミッションと、「人手に依存しない、自律型の物理空間で社会を自由化する。」というビジョンのもと、日本の少子高齢化に伴う人手不足等の社会課題の解決を目指して事業を推進しています。

その取り組みの中核サービスとなるAkerunは、あらゆる鍵をクラウド化し、利便性やセキュリティの向上を実現するクラウド型IoTサービスです。デジタルIDと物理IDを通じてユーザーを認証するアクセス認証基盤「Akerun Access Intelligence」を活用し、あらゆる扉がインターネットにつながることで、様々な場所やシーンへのアクセス管理を実現します。

Akerunは、既存の扉に後付けで導入できるクラウド型サービスとして、スマートフォンやICカードでの施錠・解錠に加え、Web管理ツールやスマートフォンアプリからの入退室履歴の確認、遠隔での施錠・解錠、鍵権限の付与・剥奪など、クラウドを通じた鍵の権限管理や入退室管理が可能になります。

Webサイト：https://akerun.com/

フォトシンスでは、今回のAkerunの国内市場におけるNo.1の実績を基盤に、少子高齢化に伴う人手不足の解決に向けて、Akerunを起点としたスペース管理のためのソリューション開発と提案を今後も強化します。そして、あらゆる空間の無人化・省人化を実現し、安心・安全かつ効率的なスペース環境の構築や施設運営コストの削減など、様々なニーズに応える機能強化や連携サービスの拡充を推進します。





■ 調査概要

2026年3月期_入退室管理システムにおける市場調査

調査機関：日本マーケティングリサーチ機構

調査期間：2026年1月9日～2026年3月10日

調査手法：主要8社（当社調べ）への個別聞き取り調査

備考：2026年3月時点の実績値/効果効能等や優位性を保証するものではございません。





【Akerunについて】

「Akerun」は、あらゆる鍵をクラウド化し、利便性やセキュリティの向上を実現するIoTサービスです。デジタルIDと物理IDを組み合わせてユーザーを認証するアクセス認証基盤「Akerun Access Intelligence」を活用し、あらゆる扉がインターネットにつながることで、様々な場所やシーンへのアクセス管理を実現します。

Akerunブランドの主要サービスである法人向け「Akerun入退室管理システム」は、既存の扉に後付けで導入できるクラウド型サービスで、スマートフォンやICカードでの施錠・解錠に加え、Web管理ツールやスマートフォンアプリからの入退室履歴の確認、遠隔での施錠・解錠、鍵権限の付与・剥奪など、クラウドを通じた鍵の権限管理や入退室管理が可能になります。

サービスサイト：https://akerun.com/

【株式会社Photosynth（フォトシンス）について】

「つながるモノづくりで感動体験を未来に組み込む」をミッションに掲げ、人手不足や労働力人口の減少などの社会課題の解決を目指して、既存のドアにスマートロックを後付け設置するだけで鍵をクラウド管理できる「Akerun入退室管理システム」をはじめとしたAkerunブランドのオフィス／住宅向けのクラウド型IoTサービスに加えて、様々な空間の管理運営の効率化を支援する施設運営BPaaSサービス「Migakun（ミガクン）」や無人化・省人化に特化したクラウド型顧客管理・決済システム「fixU（フィックスユー）」を子会社を通じて提供しています。オフィスや商業施設などあらゆる物理空間における人手不足の解消や無人化／省人化を実現する様々なサービスにより、規模を問わないあらゆる業種、業態の企業の課題解決を支援します。

https://photosynth.co.jp/