愛犬の愛らしさを永遠に、スマホの写真を花で彩るメモリアルアート「フラワーフレーム」発表、6月1日より田園調布で個展開催

フラワーフレーム

フラワーフレーム代表 AYUMI（拠点：東京都）は、愛犬の写真をもとにキャンバスプリントとプリザーブドフラワーを組み合わせた、オーダーメイドのフレームアート「フラワーフレーム」を発表しました。

メモリアルボックスは数量限定

本作品は、従来のペットメモリアルアイテムとは異なり、日常のインテリアとして自然に馴染むことを追求した一点もの。使用するプリザーブドフラワーの繊細な色調が、写真の雰囲気を引き立てます。

2026年6月1日より、東京・田園調布のドッグカフェ「田園茶房」にて開催する個展にて展示・オーダー受付を開始します。



■ 背景：暮らしに溶け込むペットメモリアルを

愛犬の写真を美しく飾りたい、そんな声をきっかけに、「フラワーフレーム」は生まれました。

花と写真が自然に共存するデザインにすることで、リビングや寝室にさりげなく置ける“インテリアとしてのメモリアル”を実現しています。

ピンクフレームパープルフレーム

■ 作品の特徴

・愛犬の写真をキャンバスへプリントし、プリザーブドフラワーと組み合わせた完全オーダーメイド

・花材はプリザーブドフラワー・アーティシャルフラワーを中心に使用。退色しにくく、長期間美しさを保ちます

・ペットの名前・記念日などのメッセージ入れにも対応

・デザインは意匠登録済み（登録第1771132号）花と写真が最も美しく調和する黄金比を追求しました





■ 価格（税込）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/182474/table/1_1_fa7b8bdc667d7d402c8c11fb63a93cb1.jpg?v=202605121251 ]

■ 3点セットで作る、愛犬のメモリアルコーナー

フラワーフレーム・ガラスドーム・メモリアルボックスの3点を並べることで、「見る・感じる・触れる」が揃うメモリアルコーナーが完成します。フレームが主役として愛犬の表情を飾り、ガラスドームが空間に彩りを添え、ボックスにはリードや首輪など大切な形見を。3点セットでご購入の場合、\1,000オフでご提供します。





■ 展示・オーダー受付

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/182474/table/1_2_1b72bd7a66596bfe257d15eaf8dcdd53.jpg?v=202605121251 ]

■ 制作者コメント

「愛犬が生活空間の中に自然に溶け込めるインテリアのようなメモリアルを作りたい、そんな想いから、花と写真を一つの作品にしました。ペットと一緒に暮らしている方にも、ペットの旅立ちを見送った後、思い出の品や写真を部屋に飾る方にも、日常の中に花と愛犬がある豊かさを感じてもらえたら嬉しいです。」



【制作者情報・お問い合わせ先】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/182474/table/1_3_fec0c5d97f691fc97b6857765abac6bb.jpg?v=202605121251 ]