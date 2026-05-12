イヌの習性、行動などをめぐる数々の謎と不思議を解明！「そのとき、イヌが本当にしてほしいこと」がわかる本

株式会社 青春出版社

「うちのイヌ、今、どんな気持ちで、体をこすりつけてきたんだろう?」「なぜ、私の顔を見上げているんだろう?」――イヌと暮らした人なら、多くの人がそんな疑問を感じたことがあるはず。イヌは、ヒトにとって最も身近な動物でありながら、その習性や行動などに関しては、まだまだ多くの「？」があります。

本書では、そんなイヌをめぐる数々の謎と不思議に迫りました。一読すれば、イヌという動物の奥深さにますます魅了されるはず。知れば知るほど面白い、ワンコの世界をぜひ、お楽しみください。

本書の目次

編者プロフィール

話題の達人俱楽部（わだいのたつじんくらぶ）

カジュアルな話題から高尚なジャンルまで、あらゆる分野の情報を網羅し、常に話題の中心を追いかける柔軟思考型プロ集団。彼らの提供する話題のクオリティの高さは、業界内外で注目のマトである。

書籍情報

イヌだって、うれしくないときもしっぽを振るのだ

編者：話題の達人俱楽部

発売日：2026年5月12日

定価：1,078円（税込）

ISBN：978-4-413-29900-8