ちいかわレストラン“討伐フェア”のドリンクとサイドメニューをピックアップしたドリンクスタンドの開催決定!!「ちいかわレストラングッズショップ」も同時開催！

株式会社パルコ

株式会社パルコは、池袋PARCOの常設コラボカフェ「ちいかわレストラン」で開催中の討伐フェアの一部ドリンクメニューとサイドメニューをピックアップした「ちいかわレストラン“討伐フェア”ドリンクスタンド 」、「ちいかわレストラン グッズショップ」を福岡PARCOにて、5/14（木）より同時開催いたします。討伐フェアとは、討伐をテーマに『ちいかわ』の漫画からエピソードから厳選してメニュー化したフェアです。ドリンクスタンドは、JA全農の直営飲食店舗「みのりカフェ 福岡パルコ店」での開催となり、JA全農ならではの取り組みとして、福岡県産博多あまおうや大分県産かぼす、沖縄県産マンゴーなど一部国産食材を活用した【福岡PARCO限定ver.】でのご提供となります。また「ちいかわレストラン グッズショップ」ではレストランオリジナルグッズの他、ちいかわ関連商品を取り揃えております。

【開催概要】

会期：2024年5月14日（木）～6月7日（日）

▼詳細HP

https://cafe.parco.jp/event/chiikawarestaurant_drinkT_fukuoka?area=031046

■ “討伐フェア”ドリンクスタンド

会場：みのりカフェ（福岡PARCO新館6F）

営業時間：10:30～20:30（ラストオーダー20:00）

■グッズショップ

会場：イベントスペース（福岡PARCO本館B1F）

営業時間：10:00～20:30

※ドリンクスタンド、グッズショップ共に営業時間は館に準じますので。変更になる場合がございます。

※5月14日(木)、15日(金)、16日(土)、17日(日)の4日間は混雑が予想される為、livepocketにて

事前予約を受付いたします。詳しくはHPをご確認ください。

【“討伐フェア”オリジナルメニュー】 ※一部掲載

ドリンク全３種、サイドメニュー２種をご提供

【福岡PARCO限定ver.】でのご提供メニュー４種 （全て税込価格）

なんか大きい討伐成功！クリームソーダ ちいかわ、ハチワレ、うさぎ 各\1,540（緑）討伐デザートプレート \1,320

【オリジナルグッズ】※一部掲載 （下画像）（全て税込価格）

グッズショップではレストランオリジナルグッズを各種 販売

なんか大きな討伐成功タンブラー \990さすまた風フォーク 全2種ハチワレ・ちいかわ 各\1,540ハチワレのピーマン肉詰め皿 \1,540

■『ちいかわ』とは

ゆるいイラストの中にある独特な世界観が人気のイラストレーター・ナガノが描くSNS発の漫画。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。今夏7/24には初の映画『ちいかわ 人魚のひみつの島』 が公開決定している。https://chiikawa.toho-movie.jp/

Xフォロワー数：ちいかわ@ngnchiikawa：約465.9万人、ナガノ@ngntrtr 約146.6万人（2026年4月時点）

カフェの詳細はHPをご確認ください

URL： https://cafe.parco.jp/event/chiikawarestaurant_drinkT_fukuoka?area=031046

■オリジナルメニュー各\1,540福岡PARCO限定ver. なんか大きい討伐成功！クリームソーダ

むちゃフェスでの大きい討伐シーンのパジャマを着たちいかわ、ハチワレ、うさぎを再現したクリームソーダです。

ほうきで攻撃！なんか大きい討伐成功だーッ!!

ちいかわ：イチゴベースのソーダ

ハチワレ：ブルーキュラソーベースのソーダ

うさぎ：マンゴーベースのソーダ



福岡限定ver.はアイスは福岡県産ミルクアイスを使用、また地場産食材をそれぞれトッピング!!

\1,320福岡PARCO限定ver. 虫（緑）討伐アイスデザート

「ギチギチギチ」虫（緑）登場！

さすまた風フォークで討伐してください！

虫を表現したバニラアイスの下にはカスタードとマンゴーダイスが入っています。

福岡限定ver.はアイスは福岡県産ミルクアイスを使用、マンゴーは沖縄県産、ブルーベリーは熊本県産です。

更に福岡県産博多あまおう、福岡県産甘夏も追加でトッピング!!

※ピックはお持ち帰り可

※さすまた風フォークは公式EC・ちいかわレストラングッズショップにて販売

\880ハチワレのピーマン肉詰め

できあがりッ

溶岩に見立てたポテトサラダにピーマンの肉詰めにされたハチワレが…脱出なるか？！

※オリジナル皿は公式EC・ちいかわレストラングッズショップにて販売

■オリジナルグッズグッズお買い上げノベルティ

カフェ併設のグッズショップにて

4,400円（税込）以上お買い上げのお客様に

「オリジナルショッパー第4弾」

をプレゼント！

ちいかわレストランオリジナルグッズは【1種につきお一人様1点まで】となります。

※ランダム商品については別途記載しております。

※開催時期により、取り扱い商品のラインナップには変更が生じる可能性がございますので、予めご了承ください。

※価格は税込です。

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。

※在庫状況により、一部取扱いがない商品がある場合もございます。

上記はちいかわレストランオリジナルグッズの一部です。グッズショップでは他にも多数ご用意しております。

詳しくはHPをご確認ください。

https://cafe.parco.jp/event/chiikawarestaurant_drinkT_fukuoka?area=031046

オリジナルグッズは、グッズショップで販売する他、公式オンラインストア（通販）「ちいかわマーケット(https://chiikawamarket.jp/)」でも販売中。

※ネームシールなど筐体販売のグッズは「ちいかわマーケット」での販売はございません。

※「ちいかわマーケット」では、『オリジナルショッパー第4弾』のお買上特典はございません。

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